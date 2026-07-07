Как подготовиться к фестивалю «Улетай-2026» в Удмуртии: советы для тех, кто едет впервые

Заранее изучите программу и определитесь, каких исполнителей вы будете слушать. Фото: Никита Касаткин

Уже 9 июля в Удмуртии стартует рок-фестиваль «Улетай-2026» (0+). Для одних это долгожданная традиция, для других – первое знакомство с крупнейшим музыкальным фестивалем республики. Чтобы поездка не превратилась в испытание, «Комсомолка» собрала советы тех, кто приезжает на «Улетай» не первый год. Рассказываем, как подготовиться к жизни в палаточном городке, что обязательно взять с собой, где лучше оставить машину и почему стоит заранее изучить программу выступлений.

За что любят «Улетай»

Каждый год тысячи людей возвращаются на фестиваль ради живой музыки, атмосферы свободы и общения. Днем здесь звучат десятки концертов, вечером возле палаток собираются компании, кто-то играет на гитаре, кто-то готовит ужин на горелке, а дети бегают между палатками.

По фото может быть непонятно, но на фестивале не одна, а всегда целых три сцены. Фото: Никита Касаткин

Но у фестивальной романтики есть и обратная сторона. Новички нередко сталкиваются с очередями, долгими поисками своей палатки, неожиданной погодой и усталостью после нескольких дней под открытым небом. Избежать большинства проблем помогает простая подготовка.

Как лучше добраться

Если едете на автомобиле, заранее продумайте маршрут. Многие опытные гости советуют останавливаться в Сарапуле или Ижевске и уже оттуда приезжать на фестиваль. Тем, кто планирует жить в палаточном городке, удобнее воспользоваться платной парковкой на территории фестиваля.

Но помните, что платная парковка тоже не резиновая. Фото: Данил Иванов

«Если едете компанией, лучше заранее купить место для машины. Все вещи будут рядом, а не придется таскать их через всю территорию», – советует постоянный гость фестиваля Андрей.

Главное – заранее определить водителя, который не будет употреблять алкоголь. Если собираетесь в одиночку, не лишним будет заранее спросить друзей и знакомых, не едут ли они тоже. Нередко оказывается, что знакомые отдыхают буквально через несколько палаток.

Палатку лучше искать по ориентирам

Самая распространенная ошибка новичков – поставить палатку и уйти гулять, не запомнив место. Уже через несколько часов свободное поле превращается в настоящий палаточный городок, где десятки одинаковых тентов выглядят практически одинаково.

Поэтому сразу после приезда стоит:

- запомнить ближайшие ориентиры;

- узнать, где находятся сцены, туалеты и точки питания;

- договориться с друзьями о месте встречи.

Если отдыхаете компанией, палатки удобнее поставить кругом, оставив внутри небольшую общую площадку для отдыха.

Что обязательно взять на фестиваль

Собирать вещи лучше без фанатизма – тащить тяжелый рюкзак несколько дней подряд вряд ли захочется.

Лес из палаток вырастает очень быстро, поэтому если у вас приметная палатка, вам это поможет. Фото: Данил Иванов

Минимальный набор выглядит так:

- палатка и спальник;

- запас питьевой воды;

- дождевик и резиновые сапоги;

- теплая кофта и сменная одежда;

- головной убор;

- пауэрбанк;

- налобный фонарь;

- средство от комаров;

- влажные салфетки и туалетная бумага.

Берите с собой детей, если вы родитель. Для них это будет уж точно незабываемый опыт. Фото: Никита Касаткин

Если хотите сэкономить, можно взять продукты длительного хранения. Скоропортящуюся еду лучше не брать – в жару она быстро испортится. На территории фестиваля работают точки общепита, однако цены там обычно выше магазинных.

Программу лучше изучить заранее

На «Улетае» одновременно работают несколько сцен, поэтому попасть на все выступления физически невозможно.

Торговые точки довольно легко найти на поляне. Фото: Данил Иванов

Опытные гости советуют заранее посмотреть расписание, выбрать интересующие группы и сохранить программу на бумаге или сделать скриншоты – мобильная связь и интернет во время массовых мероприятий могут работать нестабильно. Не стоит ограничиваться только известными исполнителями. Именно на фестивалях многие впервые открывают для себя молодых музыкантов.

Один в поле – не рокер. Но если таких целая поляна… Фото: Амир Закиров

Несмотря на большое количество гостей, атмосфера на «Улетае» традиционно остается дружелюбной. Если понадобится помощь с палаткой, зарядкой телефона или поиском нужной площадки, не бойтесь обратиться к соседям. Многие постоянные участники отмечают, что взаимовыручка – одна из главных особенностей фестиваля.

Ведь сюда приезжают не только ради концертов, но и ради ощущения большого сообщества людей, которых объединяет любовь к музыке.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, MAX и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возвращение дождей: прогноз погоды с 6 по 12 июля в столице Удмуртии

Куда сходить в Ижевске с 6 по 10 июля: День семьи, любви и верности, мастер-класс по каллиграфии и моноспектакль

«Распорядиться влиянием правильно»: медиаменеджер Анастасия Власова из Ижевска - о доверии людей и новых вызовах