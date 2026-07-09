Чайный гриб снова набирает популярность: как вырастить комбучу дома и действительно ли она полезна

Разговоры о чайном грибе снова звучат из уст россиян. Фото: envato elements

Когда-то трехлитровая банка с чайным грибом стояла едва ли не в каждой советской кухне. Потом о нем почти забыли, а теперь он снова оказался в центре внимания. Только теперь привычный чайный гриб чаще называют модным словом комбуча, продают в кофейнях и магазинах здорового питания, а ролики о его выращивании набирают миллионы просмотров.

Разбираемся, что представляет собой чайный гриб, можно ли вырастить его самостоятельно и действительно ли напиток настолько полезен, как принято считать.

Что такое чайный гриб

Несмотря на название, чайный гриб вовсе не относится к грибам. Это так называемый SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) – симбиотическая культура бактерий и дрожжей.

Внешне он напоминает плотную желеобразную пластину, которая плавает на поверхности сладкого чая. Во время ферментации дрожжи перерабатывают сахар, а бактерии превращают образующийся спирт в органические кислоты. В результате получается слегка газированный напиток с кисло-сладким вкусом, который многим напоминает смесь кваса, яблочного сидра и лимонада.

Считается, что комбучу начали готовить несколько тысяч лет назад в Восточной Азии. В Россию напиток пришел в начале XX века, а настоящую популярность приобрел уже в советское время.

В Ижевске чайный гриб когда-то разводили... ради исполнения желаний

У многих жителей Ижевска с чайным грибом связаны необычные воспоминания.

В конце 1990-х по городу распространилась своеобразная «эстафета желаний». Вместе с так называемыми письмами счастья люди передавали друг другу небольшие кусочки чайного гриба и записки с инструкцией.

Чайный гриб разводили в Ижевске с мистическим подтекстом. Фото: envato elements

Считалось, что отказаться нельзя. Получатель должен был вырастить гриб в банке, дождаться появления нового слоя, загадать желание и затем передать «детку» нескольким другим людям вместе с такой же запиской.

Если цепочка не прерывалась, желание якобы должно было исполниться. В итоге чайный гриб действительно появился во многих квартирах, хотя далеко не все знали, что его вообще можно пить.

Как вырастить чайный гриб дома

Завести собственную комбучу несложно.

Понадобятся:

- трехлитровая стеклянная банка;

- черный или зеленый чай без ароматизаторов;

- обычный сахар;

- готовый чайный гриб (его можно взять у знакомых или купить).

Сначала готовят сладкий чай: примерно 7–8 столовых ложек сахара на 3 литра воды. После этого напиток обязательно полностью остужают.

Это важно: горячая жидкость может погубить культуру бактерий.

Затем в чай помещают гриб вместе с небольшим количеством уже готовой комбучи. Банку накрывают марлей или хлопчатобумажной тканью и закрепляют резинкой. Закрывать крышкой нельзя – культуре необходим доступ воздуха. При температуре около 24–26 градусов напиток обычно созревает за 5–10 дней.

Главные условия успешного выращивания – чистота и терпение. Банку лучше поставить в теплое место без прямых солнечных лучей. Появление новых тонких прозрачных слоев считается нормой – так гриб растет. Совсем другое дело – плесень.

Если на поверхности появились пушистые пятна зеленого, синего, черного или розового цвета, напиток употреблять нельзя. Такой гриб придется полностью выбросить, а банку тщательно простерилизовать.

Полезна ли комбуча

Любители напитка ценят его прежде всего за вкус и содержание продуктов естественной ферментации.

Исследования показывают, что комбуча содержит органические кислоты, дрожжи и микроорганизмы, образующиеся во время брожения. Однако убедительных клинических доказательств того, что напиток способен лечить заболевания или значительно улучшать здоровье, сегодня нет.

У напитка есть противопоказания. Фото: envato elements

Специалисты отмечают, что комбуча может быть интересной альтернативой сладкой газировке, но считать ее универсальным средством для оздоровления не стоит.

Кроме того, в напитке всегда содержится небольшое количество алкоголя (обычно менее 1%), а также остаточный сахар.

Кому стоит быть осторожнее

Врачи рекомендуют с осторожностью употреблять домашнюю комбучу:

- беременным и кормящим женщинам;

- людям с выраженными нарушениями иммунитета;

- пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и почек;

- маленьким детям.

Если после употребления появляются боли в животе, тошнота или другие неприятные симптомы, от напитка лучше отказаться и обратиться к врачу.

Главное правило остается простым: комбуча может быть частью разнообразного рациона, но не заменяет полноценное питание и медицинское лечение.

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