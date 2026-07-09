Чайный гриб снова набирает популярность: как вырастить комбучу дома и действительно ли она полезна

Когда-то трехлитровая банка с чайным грибом стояла едва ли не в каждой советской кухне. Потом о нем почти забыли, а теперь он снова оказался в центре внимания. Только теперь привычный чайный гриб чаще называют модным словом комбуча, продают в кофейнях и магазинах здорового питания, а ролики о его выращивании набирают миллионы просмотров.
Разбираемся, что представляет собой чайный гриб, можно ли вырастить его самостоятельно и действительно ли напиток настолько полезен, как принято считать.
Несмотря на название, чайный гриб вовсе не относится к грибам. Это так называемый SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) – симбиотическая культура бактерий и дрожжей.
Внешне он напоминает плотную желеобразную пластину, которая плавает на поверхности сладкого чая. Во время ферментации дрожжи перерабатывают сахар, а бактерии превращают образующийся спирт в органические кислоты. В результате получается слегка газированный напиток с кисло-сладким вкусом, который многим напоминает смесь кваса, яблочного сидра и лимонада.
Считается, что комбучу начали готовить несколько тысяч лет назад в Восточной Азии. В Россию напиток пришел в начале XX века, а настоящую популярность приобрел уже в советское время.
У многих жителей Ижевска с чайным грибом связаны необычные воспоминания.
В конце 1990-х по городу распространилась своеобразная «эстафета желаний». Вместе с так называемыми письмами счастья люди передавали друг другу небольшие кусочки чайного гриба и записки с инструкцией.
Считалось, что отказаться нельзя. Получатель должен был вырастить гриб в банке, дождаться появления нового слоя, загадать желание и затем передать «детку» нескольким другим людям вместе с такой же запиской.
Если цепочка не прерывалась, желание якобы должно было исполниться. В итоге чайный гриб действительно появился во многих квартирах, хотя далеко не все знали, что его вообще можно пить.
Завести собственную комбучу несложно.
Понадобятся:
- трехлитровая стеклянная банка;
- черный или зеленый чай без ароматизаторов;
- обычный сахар;
- готовый чайный гриб (его можно взять у знакомых или купить).
Сначала готовят сладкий чай: примерно 7–8 столовых ложек сахара на 3 литра воды. После этого напиток обязательно полностью остужают.
Это важно: горячая жидкость может погубить культуру бактерий.
Затем в чай помещают гриб вместе с небольшим количеством уже готовой комбучи. Банку накрывают марлей или хлопчатобумажной тканью и закрепляют резинкой. Закрывать крышкой нельзя – культуре необходим доступ воздуха. При температуре около 24–26 градусов напиток обычно созревает за 5–10 дней.
Главные условия успешного выращивания – чистота и терпение. Банку лучше поставить в теплое место без прямых солнечных лучей. Появление новых тонких прозрачных слоев считается нормой – так гриб растет. Совсем другое дело – плесень.
Если на поверхности появились пушистые пятна зеленого, синего, черного или розового цвета, напиток употреблять нельзя. Такой гриб придется полностью выбросить, а банку тщательно простерилизовать.
Любители напитка ценят его прежде всего за вкус и содержание продуктов естественной ферментации.
Исследования показывают, что комбуча содержит органические кислоты, дрожжи и микроорганизмы, образующиеся во время брожения. Однако убедительных клинических доказательств того, что напиток способен лечить заболевания или значительно улучшать здоровье, сегодня нет.
Специалисты отмечают, что комбуча может быть интересной альтернативой сладкой газировке, но считать ее универсальным средством для оздоровления не стоит.
Кроме того, в напитке всегда содержится небольшое количество алкоголя (обычно менее 1%), а также остаточный сахар.
Врачи рекомендуют с осторожностью употреблять домашнюю комбучу:
- беременным и кормящим женщинам;
- людям с выраженными нарушениями иммунитета;
- пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и почек;
- маленьким детям.
Если после употребления появляются боли в животе, тошнота или другие неприятные симптомы, от напитка лучше отказаться и обратиться к врачу.
Главное правило остается простым: комбуча может быть частью разнообразного рациона, но не заменяет полноценное питание и медицинское лечение.
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