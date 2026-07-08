Подорожает ли бензин в Ижевске после дефицита: что будет с ценами на топливо в июле 2026

Ижевчане надолго запомнили долгие ожидания в очередях за бензином. Фото: envato elements

В конце июня жители Удмуртии столкнулись с перебоями в работе автозаправок: на некоторых АЗС исчезли отдельные марки топлива, а у работающих станций выстраивались очереди. Сейчас ситуация постепенно стабилизировалась, однако автомобилистов волнует уже другой вопрос – вырастут ли цены на бензин в Удмуртии. «Комсомольская правда – Ижевск» выяснила, что происходит на топливном рынке и чего ждать в ближайшее время.

Перебои признали локальными

В конце июня Президент России Владимир Путин сообщил, что возникшие сложности с обеспечением топливом не носят критического характера. По его словам, для стабилизации ситуации были задействованы государственные резервы, а объем запасов бензина составляет около 1,7 млн тонн – лишь немного меньше, чем год назад.

Вице-премьер Александр Новак также заявил, что проблемы на отдельных автозаправках связаны с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и логистикой, однако внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.

Удмуртия оказалась в числе регионов, где временно возник дефицит. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, спрос на топливо резко вырос: к концу июня потребление увеличилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом, а в Ижевске отдельные дни показывали рост более чем на 50%.

Через несколько дней ситуация начала выравниваться: большинство заправок возобновили работу в обычном режиме, хотя ограничения на отпуск топлива в канистры пока сохраняются.

Что происходит с ценами

Несмотря на ажиотаж, официальная статистика пока не фиксирует резкого скачка стоимости топлива.

По данным Удмуртстата, за три недели июня средняя цена бензина в регионе выросла с 66,36 до 66,92 рубля за литр.

Стоимость отдельных марок изменилась следующим образом:

- АИ-92 – с 63,05 до 63,50 рубля;

- АИ-95 – с 67,78 до 68,38 рубля;

- АИ-98 и выше – с 94,01 до 95,58 рубля;

- дизельное топливо – с 77,58 до 78,56 рубля за литр.

Вместе с тем жители республики сообщали в социальных сетях, что на некоторых частных АЗС цены временно поднимались значительно выше средних значений – вплоть до 95–98 рублей за литр бензина, а стоимость дизельного топлива местами достигала 100 рублей.

Ситуацию сейчас сложно назвать критической. Фото: envato elements

Снизятся ли цены

Эксперты считают, что рассчитывать на удешевление топлива пока не приходится.

Экономист Олег Буклемишев в интервью MSK1 объясняет, что нынешняя ситуация стала следствием одновременно высокого спроса и действующей системы регулирования цен. По его мнению, после стабилизации рынка стоимость бензина может перестать расти такими темпами, однако возвращения к прежним ценам ожидать не стоит.

Дополнительной мерой поддержки рынка могут стать поставки нефтепродуктов из-за рубежа. Россия уже обсуждает такую возможность с иностранными партнерами. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что импорт способен снизить напряженность с обеспечением топливом, однако существенно удешевить бензин он вряд ли сможет. Об этом он сообщил медиа banki.ru.

Что будет дальше

Сегодня признаков нового дефицита топлива в Удмуртии нет. Большинство автозаправочных станций работают в обычном режиме, а власти заявляют о достаточных запасах бензина.

Однако специалисты предупреждают: в ближайшие месяцы цены, вероятнее всего, продолжат постепенно расти вслед за инфляцией и увеличением затрат отрасли. Поэтому главным итогом последних событий, скорее всего, станет не дефицит топлива, а закрепление более высокой стоимости бензина и дизеля.

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