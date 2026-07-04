Что собирать в июле в Удмуртии: липа, душица и малина для домашних сборов

Какие травы собирать в июле и зачем? Фото: envato elements

Июль считается одним из лучших месяцев для заготовки лекарственных трав. Именно сейчас цветут липа и душица, поспевает малина, а растения накапливают максимум эфирных масел и полезных веществ.

Какие травы стоит собирать жителям Удмуртии, как их правильно сушить и кому такие сборы могут навредить – разбирались вместе с эзотериком Хельгой Кольт. При этом важно помнить: любые лекарственные растения имеют противопоказания и не заменяют консультацию врача.

Какие травы собирают в июле в Удмуртии

Июль – время, когда большинство дикорастущих растений достигают максимальной зрелости. В этот период многие жители Удмуртии отправляются в леса, на поляны и луга, чтобы сделать запасы на зиму.

Перед сбором важно убедиться, что растение определено правильно. Не стоит заготавливать травы возле дорог, промышленных предприятий и свалок. Кроме того, запрещено собирать виды, занесенные в Красную книгу. Осторожность особенно необходима людям с хроническими заболеваниями, аллергией, а также беременным и кормящим женщинам.

Липа: когда собирать и чем она полезна

Начало июля – лучшее время для сбора липового цвета. Для заготовки подходят полностью раскрывшиеся соцветия вместе с прицветниками. Собирать их рекомендуется утром, когда с растений уже сошла роса.

Липовый чай очень вкусный! Фото: envato elements

По словам Хельги Кольт, липу в народной традиции связывают с домашним уютом, семейным благополучием и спокойствием. Цветки используют не только для ароматного чая, но и для приготовления домашних сборов и саше.

При этом злоупотреблять липовым чаем не стоит. Он обладает выраженным потогонным действием и может снижать артериальное давление. Людям с аллергией на пыльцу растение противопоказано.

Душица: одна из самых популярных трав июля

В Удмуртии душица обычно цветет с начала июля до середины августа, а пик приходится примерно на середину месяца.

Для заготовки срезают верхушки растения вместе с листьями и цветами. Делать это лучше в сухую погоду вдали от автомобильных дорог.

Орегано или душица. Фото: envato elements

В народной традиции душицу используют для успокаивающих чаев, ароматических саше и домашних травяных сборов. Хельга Кольт отмечает, что растение традиционно связывают с внутренним спокойствием и восстановлением эмоционального равновесия.

Однако душица подходит не всем. Ее не рекомендуют употреблять беременным женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью растения.

Малина: заготавливают не только ягоды

Для домашних заготовок используют не только ягоды, но и листья малины.

Молодые листья собирают в первой половине июля, пока они остаются мягкими и ароматными. Ягоды начинают заготавливать позже – по мере созревания.

Листья малины не менее полезны, чем плоды. Фото: envato elements

По словам Хельги Кольт, в народной традиции малину связывают с семейным благополучием и женской энергией. Из листьев также готовят отвары для ухода за кожей и волосами.

При этом листья малины противопоказаны в первом триместре беременности, а большое количество ягод может вызвать расстройство пищеварения у людей с чувствительным желудком.

Как правильно сушить лекарственные травы

Чтобы растения сохранили аромат и полезные свойства, сушить их рекомендуют в тени, в хорошо проветриваемом помещении.

Липу и душицу раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге. Ягоды малины лучше сушить при температуре около 55–60 градусов.

Готовое сырье желательно хранить в стеклянных банках или тканевых мешочках, подписав название растения и дату заготовки.

Что можно приготовить из июльских трав

Собранные летом растения используют по-разному.

Из липы и душицы готовят успокаивающий травяной чай. Высушенные цветки липы вместе с листьями малины кладут в ароматические саше для дома. А листья и ягоды малины часто добавляют в утренние витаминные напитки вместе с зеленым чаем.

При этом специалисты напоминают: даже натуральные травы могут иметь противопоказания, поэтому использовать их стоит умеренно и с учетом состояния здоровья.

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