Разные судьбы – одна мечта: кошки из приюта Ижевска в поисках хозяев

Фокс, Сатин, Эмма и Сандра – четверо кошек из котофонда «Спасем вместе» ищут дом. Каждый из них – со своим характером, своей историей и своей мечтой. Но всех их объединяет одно: желание быть нужными и любимыми. Познакомьтесь с ними поближе – возможно, один из них станет вашим новым другом.
Фоксу всего 1,7 месяца – он еще совсем малыш, но уже с характером. Немного пуглив при знакомстве, но как только освоится – превращается в настоящего исследователя: игривый, любопытный, все ему интересно. При этом Фокс любит и размеренный отдых: вальяжно поваляться на мягком – его любимое занятие. А вкусно поесть – второй пункт в списке удовольствий.
Малыш приучен к лотку, кастрирован, привит и полностью здоров. Прекрасно ладит с другими кошками – будет рад компании или готов стать единственным любимцем. Ищет дом, где его поймут, примут и будут любить таким, какой он есть.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
С виду – брутальный красавец, которого не каждый решится погладить. Но стоит присмотреться – и вы увидите доброе, почти застенчивое сердце.
Ему два года. Сатин немного труслив, и это придает ему особое очарование. Он не будет требовать внимания мяуканьем – он придет тихо, сядет рядом и будет ждать, пока вы сами протянете руку. Ласковый, нежный, идеальный компаньон для спокойных вечеров.
Он уже готов к переезду: привит, кастрирован, обработан от паразитов, с лотком дружит на отлично. Ветпаспорт на руках. Сатин ищет не просто хозяина – он ищет того, кто разглядит за серьезной внешностью самое доброе сердце.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
Эмму нашли в СНТ – маленькую, пугливую, с большими грустными глазами. Она долго жила на улице, боялась каждого шороха, каждого человека и других кошек, которые ее обижали. Иногда ее подкармливали неравнодушные люди – эти редкие минуты тепла были для нее всем.
Теперь Эмма на передержке. Но страхи прошлого никуда не ушли: при любом резком движении она прячется под диван. Но при этом она игривая и активная.
Крошке нужен терпеливый, очень добрый человек. Тот, кто не будет торопить события и даст ей время привыкнуть. И тогда она обязательно раскроется – станет самым преданным, самым благодарным другом.
Эмме не больше двух лет. Она привита, стерилизована, вакцинирована, обработана от паразитов и уже полностью готова к жизни дома.
Осталось только одно: найти того, кто подарит ей любовь навсегда.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
Сандра – одна из сотен полосатых кошек, которых сложно заметить среди других. Она не бросается в глаза, не просится на руки первой. Она из тех, кто смотрит издалека и ждет, пока ей поверят. Но маленький шаг уже сделан: Сандру забрали с холодного огорода. Теперь она в безопасности. Ей осталось найти своего человека – того, кто разглядит ее за тихой осторожностью.
Сандра стерилизована, обработана, привита. С лотком проблем нет. И она прекрасно ладит с другими кошками – это та деталь, которая может стать решающей, если в доме уже живет питомец.
Ей нужен не просто дом. Ей нужен любящий хозяин.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
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