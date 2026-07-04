Разные судьбы – одна мечта: кошки из приюта Ижевска в поисках хозяев

Фото: котофонд

Фокс, Сатин, Эмма и Сандра – четверо кошек из котофонда «Спасем вместе» ищут дом. Каждый из них – со своим характером, своей историей и своей мечтой. Но всех их объединяет одно: желание быть нужными и любимыми. Познакомьтесь с ними поближе – возможно, один из них станет вашим новым другом.

Фокс

Фоксу всего 1,7 месяца – он еще совсем малыш, но уже с характером. Немного пуглив при знакомстве, но как только освоится – превращается в настоящего исследователя: игривый, любопытный, все ему интересно. При этом Фокс любит и размеренный отдых: вальяжно поваляться на мягком – его любимое занятие. А вкусно поесть – второй пункт в списке удовольствий.

Малыш приучен к лотку, кастрирован, привит и полностью здоров. Прекрасно ладит с другими кошками – будет рад компании или готов стать единственным любимцем. Ищет дом, где его поймут, примут и будут любить таким, какой он есть.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Малыш с бело-рыжей шубкой в поисках дома. Фото: котофонд.

Сатин

С виду – брутальный красавец, которого не каждый решится погладить. Но стоит присмотреться – и вы увидите доброе, почти застенчивое сердце.

Ему два года. Сатин немного труслив, и это придает ему особое очарование. Он не будет требовать внимания мяуканьем – он придет тихо, сядет рядом и будет ждать, пока вы сами протянете руку. Ласковый, нежный, идеальный компаньон для спокойных вечеров.

Он уже готов к переезду: привит, кастрирован, обработан от паразитов, с лотком дружит на отлично. Ветпаспорт на руках. Сатин ищет не просто хозяина – он ищет того, кто разглядит за серьезной внешностью самое доброе сердце.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Статный Сатин. Фото: котофонд.

Эмма

Эмму нашли в СНТ – маленькую, пугливую, с большими грустными глазами. Она долго жила на улице, боялась каждого шороха, каждого человека и других кошек, которые ее обижали. Иногда ее подкармливали неравнодушные люди – эти редкие минуты тепла были для нее всем.

Теперь Эмма на передержке. Но страхи прошлого никуда не ушли: при любом резком движении она прячется под диван. Но при этом она игривая и активная.

Крошке нужен терпеливый, очень добрый человек. Тот, кто не будет торопить события и даст ей время привыкнуть. И тогда она обязательно раскроется – станет самым преданным, самым благодарным другом.

Эмме не больше двух лет. Она привита, стерилизована, вакцинирована, обработана от паразитов и уже полностью готова к жизни дома.

Осталось только одно: найти того, кто подарит ей любовь навсегда.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Эмма с большими и умными глазками. Фото: котофонд.

Сандра

Сандра – одна из сотен полосатых кошек, которых сложно заметить среди других. Она не бросается в глаза, не просится на руки первой. Она из тех, кто смотрит издалека и ждет, пока ей поверят. Но маленький шаг уже сделан: Сандру забрали с холодного огорода. Теперь она в безопасности. Ей осталось найти своего человека – того, кто разглядит ее за тихой осторожностью.

Сандра стерилизована, обработана, привита. С лотком проблем нет. И она прекрасно ладит с другими кошками – это та деталь, которая может стать решающей, если в доме уже живет питомец.

Ей нужен не просто дом. Ей нужен любящий хозяин.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Сандра ищет того, кто подарит ей настоящий дом. Фото: котофонд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!