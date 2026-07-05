Деньги, кольцо или крестик: какие вещи лучше не поднимать на улице в Ижевске и почему

Суеверные люди не спешат поднимать мелочь с дороги. Фото: envato elements

Найти на улице деньги, золотое кольцо или красивое украшение — для многих кажется настоящей удачей. Но в народной культуре к подобным находкам всегда относились настороженно. Считалось, что некоторые вещи могут «нести» чужие беды, болезни или использоваться в различных обрядах. Научных доказательств этому нет, однако многие приметы живут уже не одно столетие.

«КП-Ижевск» рассказывает, какие предметы народные поверья советуют обходить стороной и почему иногда оставить находку на месте действительно разумнее.

Украшения могут хранить память о прежнем владельце

Кольца, серьги, цепочки, кулоны и браслеты во многих традициях считаются вещами, тесно связанными с человеком. В эзотерике существует мнение, что украшения способны долго сохранять энергетику владельца, особенно если он носил их постоянно.

Именно поэтому найденные драгоценности не рекомендуют сразу примерять или приносить домой. Даже если отбросить мистику, существует и практическая причина: дорогую вещь мог потерять человек, который будет ее искать, а присвоение найденного имущества может иметь юридические последствия.

Найденные деньги далеко не всегда считают удачей

Особое место в народных поверьях занимают монеты и купюры. Во многих регионах России существовали обряды, во время которых на деньги символически «перекладывали» болезни или неудачи, после чего оставляли их на перекрестках или у дорог. Именно поэтому до сих пор считается, что найденные деньги лучше не поднимать.

С точки зрения здравого смысла специалисты также советуют проявлять осторожность: современные купюры и монеты проходят через огромное количество рук и могут быть источником загрязнений.

Иглы, булавки и гвозди традиционно связывают с обрядами

Булавки, швейные иглы, старые гвозди и другие острые металлические предметы часто встречаются в народных поверьях. Их нередко использовали в различных ритуалах, поэтому подобные находки советовали не трогать руками.

Бесхозные булавки тоже стоит обходить вниманием. Фото: envato elements

Даже если не верить в приметы, совет остается актуальным: ржавые металлические предметы могут стать причиной травмы и занесения инфекции.

Старые часы и ключи тоже вызывают вопросы

Остановившиеся часы в народной традиции символизируют завершение какого-либо жизненного этапа. Поэтому подобную находку считали нежелательной.

Не менее настороженно относились и к найденным ключам. Их иногда использовали в обрядах как символ «закрытия» или «открытия» судьбы, поэтому бесхозные связки советовали не приносить домой.

Самодельные куклы и странные поделки

Тряпичные куклы, фигурки из соломы, ткани, ниток или дерева во многих культурах действительно использовались как обрядовые предметы или обереги.

Если происхождение такой вещи неизвестно, лучше не забирать ее домой. Кроме мистических объяснений существует и простое бытовое: неизвестно, где и при каких условиях предмет находился раньше.

Что делать с найденным крестиком

Особый случай — нательный крестик. Вопреки распространенному мнению, Русская православная церковь не считает найденный крестик источником каких-либо «проклятий» или чужой судьбы. Священники неоднократно объясняли, что крест является святыней, а не магическим предметом.

Крестики не являются источниками проклятий, а если очень беспокоитесь – сходите в храм и посоветуйтесь со священником. Фото: envato elements

Если человек нашел крестик, его рекомендуют не выбрасывать, а передать в ближайший храм. Если владелец известен, лучше вернуть находку ему.

Почему лучше проявлять осторожность

Даже если не верить в народные приметы, случайные находки могут быть небезопасны.

Неизвестные предметы бывают загрязненными, поврежденными или представляют интерес для полиции, если связаны с потерей или преступлением. Кроме того, найденные ценные вещи по закону не становятся автоматически собственностью человека, который их обнаружил.

Поэтому самое безопасное решение — не спешить поднимать найденные предметы, особенно если речь идет о деньгах, украшениях или вещах неизвестного происхождения. Иногда действительно лучше пройти мимо.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горячий дымарь стал причиной крупного пожара в Можгинском районе Удмуртии

В Удмуртии раскрыли причины запрета на продажу бензина в канистры

17-летний ижевчанин похитил у пенсионерки 775 тыс. рублей