Оперная певица Хибла Герзмава и Большой джазовый оркестр Петра Востокова закрыли фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского»

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России Хибла Герзмава выступила в Ижевске – одна из самых блистательных звезд современной оперной сцены закрыла 69 фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). Вместе с ней на сцене удивлял и радовал публику Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Фестиваль искусств прошел при поддержке Главы Удмуртии Александра Бречалова и правительства региона.

В 2015 году Хибла Герзмава тоже была заявлена в качестве приглашенной гостьи на фестиваль «На родине П.И. Чайковского», но ее концерт в Ижевске переносился из-за плотного гастрольного графика певицы. В итоге в тот год она выступила в Воткинске, а жителям Ижевска так и не удалось попасть на ее концерт. Для многих слушателей ее выступление стало первой возможностью услышать певицу вживую на сцене фестиваля.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

«Я абсолютно счастлива быть здесь, в Ижевске, – сказала Хибла Герзмава перед концертом. – Потому что Петр Ильич Чайковский – это специальная линия в моей жизни. Это консерватория имени П. И. Чайковского. И это первое гран-при в истории Международного конкурса имени Чайковского. И мне очень приятно, что сегодня мы здесь. Мы с Петром Востоковым привезли другую программу, не классическую – это советские песни в джазе. Мне кажется, Петру Ильичу понравилось бы».

На одной сцене с Хиблой выступал Большой джазовый оркестр, руководителем которого является харизматичный Петр Востоков. Это один из самых ярких коллективов современной российской сцены: уже 16 лет музыканты выступает с сольными концертами в знаковых залах Москвы и много гастролирует. В Ижевск оркестр приехал впервые и привез новую программу.

«Мы очень часто выступаем в Клину, где жил и работал Петр Чайковский, дружим с музеем, выступаем там каждое 7 мая. И здорово побывать в Удмуртии, это большая ответственность выступать на фестивале, который носит имя этого великого композитора, – подчеркнул Петр Востоков. – Это наше третье выступление с Хиблой Герзмавой. А сама программа была сделана чуть меньше полугода назад, к празднику 8 Марта. И мы впервые ее вывезли из Москвы – ижевские зрители стали первыми, кто услышал эту программу вне столицы».

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Концерт прошел на свежем воздухе на стадионе «Динамо». Такой формат весьма востребован у горожан и гостей столицы – почти 3 тысячи зрителей посетили заключительный концерт фестиваля.

Для музыкантов выступление на улице – это своеобразный вызов.

«Это достаточно сложно: на инструменты очень влияют погодные условия. Например, при жаре они нагреваются, у медных инструментов строй тянется наверх, у деревянных – вниз. Поэтому приходится постоянно все настраивать. Но в этом и есть мастерство музыкантов. У нас большая практика выступлений на открытом воздухе – каждое лето мы даем очень много концертов», – рассказал дирижер.

На концерте прозвучали советские шлягеры разных лет в авторских джазовых аранжировках: «Московские окна» Тихона Хренникова, «Старый клен» Александры Пахмутовой, «Город влюбленных людей» Вадима Гамалии, «Я тебя подожду» Аркадия Островского, «Мир без любимого» из кинофильма «31 июня» и др.

Зрители тепло встречали хэдлайнеров фестиваля, а в конце устроили продолжительные овации.

Напомним, в этом году фестиваль длился 11 дней. Он объединил академическую музыку, театр, современное искусство и гастрономию, делая отдых открытым и доступным для всех без исключения.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Одно из самых ярких событий этого музыкального сезона – фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» – закончился. И мы уже с нетерпением ждем юбилейную программу фестиваля.

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