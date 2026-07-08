День Петра и Февронии 2026: история, традиции и что нельзя делать 8 июля

Как отмечают День семьи, любви и верности. Фото: envato elements

8 июля православные верующие чтят память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Их считают покровителями семьи, любви и супружеской верности. Уже почти два десятилетия эта дата отмечается в России и как День семьи, любви и верности.

«Комсомольская правда – Ижевск» рассказывает, кем были Петр и Феврония, почему их история стала символом крепкого брака и какие традиции сохранились до наших дней.

Кто такие Петр и Феврония

История святых известна по «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной в XVI веке на основе более ранних преданий. Согласно житию, князь Петр тяжело заболел после победы над змеем. Вылечить его смогла только дочь бортника Феврония из села Ласково под Рязанью, известная своей мудростью и даром исцеления.

Она согласилась помочь при одном условии – князь должен был взять ее в жены. Петр дал обещание, однако после выздоровления не сдержал слова. Болезнь вскоре вернулась, и тогда князь вновь обратился к Февронии. На этот раз он выполнил обещание.

После смерти старшего брата Петр стал муромским князем. Однако бояре отказались принимать простолюдинку Февронию в качестве княгини и потребовали, чтобы он расстался с супругой. Князь предпочел оставить престол и вместе с женой покинул город.

Вскоре в Муроме начались междоусобицы. Осознав свою ошибку, жители попросили супругов вернуться. Петр и Феврония правили долго и справедливо, а в конце жизни приняли монашеский постриг. По преданию, супруги умерли в один день и были похоронены вместе. Русская православная церковь канонизировала их как пример христианского брака, любви и верности.

Почему 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Несмотря на давнюю историю почитания святых, общероссийским праздник стал сравнительно недавно.

В 2008 году по инициативе общественных организаций и при поддержке Русской православной церкви был учрежден День семьи, любви и верности, символом которого стала ромашка.

Сегодня праздник отмечают по всей стране. В этот день проходят концерты, фестивали, чествование семейных пар, а также церемонии вручения медали «За любовь и верность», которой награждают супругов, проживших вместе долгие годы. Какие мероприятия запланированы на сегодня в Ижевске – читайте здесь.

О чем молятся Петру и Февронии

Верующие обращаются к святым с просьбами:

- о создании семьи;

- о счастливом браке;

- о мире и согласии между супругами;

- о рождении детей;

- о сохранении любви и взаимопонимания.

Также существует традиция молиться Петру и Февронии о преодолении семейных трудностей и укреплении отношений.

Памятник Петру и Февронии в Удмуртии. Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народные традиции 8 июля

В народном календаре этот день называли Февронией Русальницей.

По старинным поверьям, именно в это время русалки особенно активны, поэтому без необходимости старались не купаться в реках и озерах.

Существовали и другие традиции.

- Девушки плели венки из ромашек, надеясь встретить будущего мужа.

- В дом приносили ромашки как символ любви и семейного благополучия.

- Заготавливали лекарственные травы и банные веники.

- Супруги старались провести день вместе, избегая ссор и конфликтов.

Согласно народным поверьям, 8 июля не рекомендуется:

- ссориться и выяснять отношения;

- обманывать, злословить и сплетничать;

- надолго разлучаться с супругом;

- проявлять раздражительность и грубость.

Эти запреты относятся к народной традиции и не являются церковными установлениями.

Народные приметы

Наши предки внимательно наблюдали за природой.

Считалось, что:

- жаркая погода 8 июля сулит еще около сорока теплых дней;

- звездное ночное небо обещает хороший урожай;

- большое количество комаров – к ясной погоде;

- если растения требуют частого полива, сенокос будет сухим.

За многие века история Петра и Февронии стала символом не только православной традиции, но и семейных ценностей.

Сегодня День семьи, любви и верности объединяет верующих и тех, кто просто хочет провести время с близкими людьми, напоминая, что доверие, уважение и взаимная поддержка остаются основой крепкой семьи независимо от времени.

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