3D-печать, развитие особенных детей, бадминтон: фонд «Делаем добрые дела» поддержал социальные проекты в Удмуртии и других регионах

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Делаем добрые дела»

Благотворительный фонд «Делаем добрые дела» подвел итоги весенней волны грантового конкурса «Действуй!». Победители завершили свои проекты и поделились результатами.

Конкурс «Действуй!» поддержал инициативы сотрудников школ, библиотек и социальных центров в трех регионах – Удмуртии, Республике Марий Эл и Кировской области. Особое внимание фонд уделил тем, кто раньше не получал крупных грантов: сельским педагогам, воспитателям и небольшим общественным объединениям. За несколько месяцев участники реализовали 43 проекта и провели свыше 540 образовательных, спортивных и развивающих мероприятий, охватив 3 689 благополучателей. В среднем каждая инициатива объединила около 85 человек.

Приоритетными направлениями конкурса стали помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание, сохранение культурно-исторических традиций.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Делаем добрые дела»

Самым масштабным оказался проект «Знания через технологии» в селе Сосновка Кировской области. В местной школе появилось пространство, где дети осваивают 3D-печать на практике, а не просто смотрят ролики о робототехнике. Проект охватил более 600 человек – учеников, родителей и педагогов.

Значимые результаты показал «СенсориУМ» в Йошкар-Оле – проект-победитель из Республики Марий Эл. Здесь оборудовали кабинеты для занятий с детьми с аутизмом: посещаемость выросла с 65% до 88%, а пятеро невербальных ребят с помощью карточек впервые начали общаться.

Не менее яркими получились и другие инициативы. В Можге прошел инклюзивный турнир по бадминтону «Воланчик добра», где на одной площадке играли ребята из обычных и коррекционной школ. В селе Юкаменское к Году единства народов России дети сняли пластилиновые мультфильмы по мотивам народных сказок – проект «Маленькие истории большого мира». А «Плетеные истории» объединили детей и взрослых на мастер-классах по макраме. В ряде других проектов ребята создавали сувениры и куклы для участников СВО, вкладывая в работу уважение и благодарность.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Делаем добрые дела»

Итоги конкурса показали, как местные активисты меняют жизнь детей, семей и целых организаций. Фонд «Делаем добрые дела» стремится сделать получение грантов максимально понятным: участники весенней волны отметили, что организаторам удалось сделать реализацию проектов максимально быстрой, а отчетность – простой и понятной.

43 проекта – это 43 истории о том, что для перемен не всегда нужен масштаб, иногда достаточно веры в свою идею и небольшой поддержки, чтобы ее реализовать. За время работы фонда такую поддержку получили уже свыше 8 000 человек, и благотворительный фонд «Делаем добрые дела» продолжает искать тех, кто готов действовать. Во второй половине 2026 года «Действуй!» запустится в новых регионах.