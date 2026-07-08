«Улетай-2026» стартовал в Удмуртии: пробки, первые концерты, свадьбы и тысячи рокеров на фестивальном поле

Ижевская группа Vere Dictum уже выступила на фестивале. Фото: Татьяна Яворская

В селе Лагуново Сарапульского района официально стартовал рок-фестиваль «Улетай-2026» (0+) – один из крупнейших музыкальных фестивалей страны. Уже с утра 8 июля к фестивальному полю начали стекаться тысячи гостей со всей России. До первых громких концертов еще оставалось время, но атмосфера большого музыкального праздника уже чувствовалась повсюду. Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» Татьяна Яворская работает на месте событий и рассказывает, с чего начинается главный рок-марафон этого лета.

Первое испытание – дорога на фестиваль

Попасть на «Улетай» оказалось не так просто. Уже в первой половине дня на подъезде к Лагуново образовались серьезные заторы. Некоторые гости, не желая терять время в автомобильной очереди, выгружали палатки, спальники и рюкзаки прямо на обочине и продолжали путь пешком.

Очередь из автомобилей растянулась на подъезде к фестивальному полю. Фото: Татьяна Яворская

На дороге царит настоящий фестивальный хаос: автомобили медленно движутся рядом с потоками людей, а пешеходы то и дело перебегают между машинами.

«Заехала на территорию и еду одновременно среди автомобилей и людей. Пешеходы спокойно выходят прямо перед машиной – кажется, правила дорожного движения здесь временно отменили», – рассказывает наш корреспондент Татьяна Яворская.

Самые нетерпеливые участники выгружают вещи прямо на обочине. Фото: Татьяна Яворская

Тем временем официальная парковка стремительно заполняется автомобилями с номерами самых разных регионов России, а палаточный городок растет буквально на глазах.

Очереди за браслетами напоминают вокзал

Тем, кто успешно добрался до фестиваля, пришлось пройти еще один обязательный этап – обменять электронные билеты на фестивальные браслеты.

У пунктов регистрации уже с утра собрались большие очереди. Кто-то держит в руках гитару, кто-то – туристический рюкзак выше собственного роста, но настроение у большинства отличное.

Толпа на входе: сотни зрителей ждут обмена билетов на заветные браслеты. Фото: Татьяна Яворская

По словам Татьяны Яворской, входная зона сейчас больше всего напоминает крупный железнодорожный вокзал в сезон отпусков: шумно, многолюдно и немного хаотично, но всех объединяет ожидание большого приключения.

Палаточный городок потихоньку строится. Фото: Татьяна Яворская

Первый зритель уже у сцены

Пока тысячи гостей только проходят регистрацию, на территории фестиваля уже появились самые преданные поклонники. Перед Западной сценой, где пока еще нет многотысячной толпы, на траве расположился первый зритель. Он признался нашему корреспонденту, что приезжает именно ради этих моментов.

Пока еще пустая площадка перед Западной сценой и ее первый преданный слушатель, поймавший дзен. Фото: Татьяна Яворская

Пока музыканты проводят саундчеки, можно спокойно посидеть, посмотреть, как постепенно оживает фестивальное поле, и почувствовать особую атмосферу перед стартом больших концертов.

Фестиваль открыли музыканты из Ижевска

Одними из первых на сцену вышли ижевские музыканты из группы Vere Dictum.

Энергичное выступление местных артистов. Фото: Татьяна Яворская

Коллектив давно считается одним из символов «Улетая» и практически ежегодно открывает фестивальную программу. В этот раз группа выступала второй по счету, однако зрителей это ничуть не смутило.

Во время выступления площадка быстро заполнилась поклонниками, а ведущие отдельно поприветствовали гостей из Ижевска.

Стать панком за пару минут

На фестивальном поле уже начали работать импровизированные бьюти-зоны. Здесь желающим делают классические ирокезы, объемные начесы, заплетают косы, окрашивают волосы и даже бороды. Судя по очередям, спрос на фестивальные преображения в этом году огромный.

Покраситься можно целыми семьями. Фото: Татьяна Яворская

Заодно мы узнали стоимость популярных фестивальных услуг и сувениров. Заплести знаменитые «улетные косы» можно примерно за 4–5 тысяч рублей.

Из официального мерча:

- худи – 6 000 рублей;

- поясная сумка – 1 500 рублей;

- бафф – 800 рублей;

- значок – 200 рублей.

Кроме официального мерча, работает большая ярмарка мастеров.

Настоящая ярмарка мастеров: на поле можно найти все – от кожаных браслетов до ретро-винила. Фото: Татьяна Яворская

Здесь можно купить кожаные браслеты, авторские украшения, тематические футболки, аксессуары в стиле стимпанк и даже виниловые пластинки. Для многих гостей прогулка по торговым рядам давно стала такой же обязательной частью фестиваля, как концерты.

Спортивная зона фестиваля, где совсем скоро развернется нешуточная борьба за Кубок по дартсу. Фото: Татьяна Яворская

Фудкорты и развлечения

В этом году на «Улетае» вновь работает спортивная площадка. Главное событие – розыгрыш Кубка фестиваля по дартсу. Организаторы обещают, что борьба за трофей будет не менее азартной, чем слэм у сцены.

Фудкорт к старту готов: на улетай-поле вовсю жарят шашлыки и пекут перепечи. Фото: Татьяна Яворская

Фудкорт уже полностью заработал. На фестивальном поле готовят шашлыки, перепечи, бургеры, выпечку, прохладительные напитки, продают ягоды и фрукты. Запах жарящегося мяса ощущается задолго до входа в гастрозону.

Вакцина и свадьбы

Одними из самых заметных участников фестиваля стали студенты Ижевской государственной медицинской академии. Молодые люди устроили настоящий перформанс, перевоплотившись в «безумных докторов».

В медицинских халатах и с бутафорскими инструментами они предлагают всем желающим пройти шуточную «вакцинацию хорошим настроением».

Студенты-медики развлекают гостей шуточной вакцинацией. Фото: Татьяна Яворская

Одним из самых необычных событий фестиваля станет традиционный «Улетный ЗАГС» (18+), который пройдет 11 июля. С 10:00 до 18:00 возле Южной сцены все желающие смогут устроить символическую церемонию регистрации отношений.

Организаторы обещают полную свободу: приходить можно хоть в косухах, хоть в образах супергероев. Проведут церемонии ведущие радио «Искатель» и Centre digital & media – Денис Погодин, Мария Андрианова, Владимир Барановский и Анета Капба.

Участники смогут обменяться клятвами, получить памятное свидетельство и сделать фотографии на память. А впереди у гостей фестиваля еще четыре дня концертов, встреч, новых знакомств и десятков часов живой музыки под открытым небом.

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