«Руки трясутся – к неврологу, паника – к психиатру»: какие врачи в Ижевске помогут справиться с зависимостью

Фото: Envato elements

Когда в семье появляется человек с зависимостью, близкие часто не знают, куда бежать и с чего начинать. Интуитивно понятно одно: нужен врач. В большинстве случаев первая мысль – это нарколог.

Именно нарколог работает с острыми состояниями: снимает интоксикацию, выводит из запоя, стабилизирует давление и пульс, убирает угрозу для жизни. Но зависимость – это не только физическое отравление. Это удар по нервной системе, психике и всем внутренним органам. Поэтому пациента часто сопровождают неврологи, психиатры, психотерапевты и клинические психологи.

Чем они отличаются друг от друга и в каком порядке подключаются к лечению? Рассказывает Азат Нафиков, психиатр-нарколог, заместитель директора по медицинской части центра «СК-Мед».

Наш постоянный эксперт, врач психиатр-нарколог Азат Нафиков. Фото: СК-Мед

Кто за что отвечает

«Психиатрия, наркология и психотерапия выросли из неврологии: все мы работаем с нервной системой, но рассматриваем ее под разными углами. Психология же изначально была не медицинской, а гуманитарной дисциплиной, однако сегодня в лечении зависимостей без нее не обойтись», – говорит врач.

Итак, давайте разбираться, кто есть кто на поле боя с зависимостью.

1. Нарколог – «скорая помощь» при острых состояниях и главный стратег.

Если человек не может самостоятельно выйти из запоя либо теряет контроль над собой, нужна помощь специалиста. Нарколог снимает интоксикацию, назначает капельницы, исключает угрозу для жизни. Когда острый кризис миновал, этот же врач становится координатором. Он ставит точный диагноз и выстраивает план лечения, по необходимости подключая других врачей.

2. Невролог – для тех, у кого в прямом смысле сдают нервы.

Трясутся руки, немеют ноги, шатает при ходьбе, мучает бессонница или провалы в памяти? Возраст и усталость могут быть ни при чем. Это алкогольная полинейропатия – токсическое поражение периферической нервной системы. Без соответствующей терапии заболевание прогрессирует, а основным составляющим лечения является полный отказ от алкоголя.

Фото: Envato elements

3. Психиатр – помогает справиться с «голосами» и паникой.

Когда тревога перерастает в панические атаки, появляется необъяснимая агрессия или галлюцинации – подключается психиатр. Он назначает медикаментозную терапию, чтобы вернуть пациента в реальность.

4. Психотерапевт – учит жить заново.

Капельницы сделали свое дело, но человек не знает, как жить дальше без рюмки. Почему он начал пить? Что делать со стрессом? Как радоваться жизни? Психотерапевт дает необходимые инструменты для новой жизни.

И еще один ключевой специалист – клинический психолог. Он не имеет права выписывать лекарства, но без его работы часто не получается закрепить результат. Психолог разбирает «завалы» в голове пациента: работает с мотивацией, помогает осознать причины срывов, а также берет на себя вопрос созависимости родственников. Это тот специалист, который закрепляет результат, полученный врачами, и не дает сорваться при первом же стрессе.

«Зависимость – это не просто желание выпить. Это изменения на всех уровнях: биохимическом, неврологическом, психологическом. Один специалист не может закрыть все эти зоны. Поэтому в медицинских центрах, где зависимость лечат комплексно, работает команда специалистов, – отмечает Азат Нафиков.

Команда наркологического центра «СК-Мед». Фото: предоставлено «СК-Мед»

Все врачи в одном месте в Ижевске

В ижевском наркологическом центре «СК-Мед» практикуют комплексный подход к лечению зависимости. Это значит, что с историей пациента работает команда профессионалов: психиатры-наркологи, психотерапевты, неврологи, клинические психологи. Человеку не приходится каждый раз объяснять новому врачу то, через что он прошел. А план лечения обсуждается и выстраивается так, чтобы терапия была последовательной и эффективной.

«Независимо от того, экстренная ситуация или плановая, первым делом мы всегда проводим осмотр: измеряем давление, проверяем пульс, оцениваем признаки интоксикации. Беседа с пациентом и его родственниками также обязательна. Она может идти параллельно с осмотром или отдельно после него», – объясняет врач.

Если зависимость коснулась вашей семьи и вы теряетесь в догадках, с чего начать, – не пытайтесь разобраться в одиночку. Запишитесь на прием к наркологу. Специалист проведет первичную диагностику и назначит подходящее лечение.

Запись на консультацию к специалистам «СК-Мед» в Ижевске ведется по телефонам: +7 (3412) 32-32-72, +7 (965) 842-32-72. Наркологический центр находится по адресу: ул. 10 лет Октября, 57.

Подробнее о работе и специалистах наркологии «СК-Мед» читайте на официальном сайте.

Больше полезной информации о зависимости, созависимости, тревоге и восстановлении – в официальном сообществе «СК-Мед» во «ВКонтакте».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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