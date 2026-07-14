«До следующего "Улетая"»: барабанные палочки с автографами, свидетельства о браке, спортивные кубки и истории, которые останутся надолго

Концерты одновременно шли на трех сценах: Западной, Южной и Сцене РенТВ. Фото: Антон Пономарев

В Удмуртии завершился рок-фестиваль «Улетай-2026». За пять дней через фестивальное поле в селе Лагуново прошли тысячи гостей со всей страны. Одни после возвращения домой делятся восторженными впечатлениями, другие иронизируют над бытовыми неудобствами, но практически все отмечают главное – особую атмосферу фестиваля.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» провел несколько дней на фестивальном поле и узнал, что гости увозят домой после «Улетая». Оказалось, дело далеко не только в сувенирах.

Пять дней музыки на трех сценах

Фестиваль проходил с 8 по 12 июля в селе Лагуново Сарапульского района. За это время на трех сценах выступили более 120 коллективов. На фестивальном поле звучали тяжелый рок, фолк, метал, панк, альтернативная музыка и акустические композиции.

Одним из самых массовых событий вновь стал традиционный гитарный флешмоб. Любой желающий мог прийти с инструментом на площадку между сценами и вместе с десятками музыкантов исполнить известные рок-композиции.

«Первый раз побывал на "Улетае". Честно говоря, ожидал просто хорошо провести время, а получил гораздо больше. Во-первых, я увидел новые горизонты. Появились идеи, которые требуют глубокого осмысления. И это ценный подарок», – рассказал ижевчанин Александр Массаев.

Для Дениса Демина фестиваль давно стал традицией.

«Это мой пятнадцатый или шестнадцатый "Улетай" – уже сбился со счета. Билет на следующий год покупаю сразу после старта продаж. Здесь такая атмосфера, что хочется возвращаться снова и снова. Даже если возникают какие-то спорные ситуации, люди очень быстро находят общий язык», – говорит он.

Каждый год Денис привозит на фестиваль одну и ту же джинсовую куртку, которую постепенно украшает новыми нашивками и значками.

Барабанная палочка с автографом

Для Андрея из Уфы главным сувениром фестиваля стала барабанная палочка, пойманная во время выступления группы «ТапОК».

После концерта молодой человек дождался автограф-сессии и попросил музыкантов расписаться прямо на своем трофее.

«Я вырос на этой группе. Даже не думал, что успею попасть на их концерт. Услышал первые аккорды песни "Лариса" и буквально побежал через все поле к сцене», – рассказал Андрей.

Сам он играет в поп-панк группе и признается, что фестиваль помог ему вновь почувствовать желание заниматься музыкой.

Ощущение масштаба

Сергей из Волжского приехал на «Улетай» второй раз, а его друг Александр – уже седьмой.

По словам Сергея, именно масштаб фестиваля стал причиной, по которой он решил вернуться.

«Когда впервые сюда приехал, понял – это совершенно особенное место. Здесь нет ощущения напряженности. Все очень дружелюбные, всегда готовы помочь. Такую атмосферу сложно передать словами», – говорит он.

Друзья входят в большое фестивальное сообщество «Слоны», которое объединяет участников из разных регионов России. За пределами фестиваля они продолжают общаться, ездят друг к другу в гости и помогают новичкам готовиться к следующему «Улетаю».

Свидетельства о браке

Одной из самых популярных площадок вновь стал «Улетный ЗАГС» (18+) от радио «Искатель». В течение дня сюда выстраивалась очередь из желающих зарегистрировать символический брак.

Одни пары были вместе меньше суток, другие отмечали уже десятилетия совместной жизни. Были и романтические предложения руки и сердца прямо во время церемонии.

Всего фестивальное свидетельство получили 309 пар, а двое участников сделали предложение своим возлюбленным прямо на площадке.

Кубок по дартсу и спортивные соревнования

Впервые в истории фестиваля состоялся Кубок «Улетая» по дартсу. Его организовала Федерация дартса Удмуртии. Гости могли не только попробовать свои силы, но и сыграть с профессиональными спортсменами и музыкантами.

Не пустовали и другие спортивные площадки. В палаточном лагере стихийно собирались волейбольные команды, а рядом с Западной сценой сотрудники пожарной части № 13 из Сарапула организовали полосу препятствий.

Участникам предлагали пройти упрощенную версию тренажера, который используют при подготовке пожарных.

«Пока еще никто из гостей не смог пройти испытания быстрее наших сотрудников», – с улыбкой рассказали организаторы.

Подарки от Деда Мороза

На фестивале нашлось место и необычным персонажам.

По полю гуляли Дед Мороз и Снегурочка, поздравляя гостей с «Новым "Улетаем"». Они устраивали хороводы, фотографировались с детьми и вручали маленьким посетителям гипсовые буквы, из которых складывалось слово «Улетай». Каждый ребенок мог самостоятельно раскрасить такой сувенир уже дома.

Четыре аккорда

Иногда самые яркие воспоминания рождаются совершенно случайно. Возле палатки производителя гитар «Парма» журналист услышала знакомые аккорды песни ДДТ «Играй».

Оказалось, внутри играли не сотрудники компании, а обычные участники фестиваля. Любой желающий мог взять инструмент и присоединиться.

Несколько известных аккордов, незнакомые люди, которые сразу подхватили песню, и солнце, неожиданно выглянувшее из-за туч, – именно этот момент стал одним из самых запоминающихся за все пять дней.

Именно так многие описывают «Улетай». Здесь люди приезжают не только ради концертов, а ради атмосферы, случайных встреч, новых знакомств и ощущения большого музыкального сообщества.

Даже зрители немного рок-звезды! Автор: Яворская Татьяна

У каждого после фестиваля остается что-то свое. Для одних это барабанная палочка с автографом, для других – свадебное свидетельство или спортивный кубок. А кто-то увозит домой всего четыре гитарных аккорда, которых неожиданно оказывается достаточно, чтобы захотеть вернуться сюда снова.

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