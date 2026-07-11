Ищут дом и любящее сердце: очаровательные кошки из приюта Ижевска в поисках хозяев

В котофонде «Спасем вместе» живут десятки кошек, каждая из которых мечтает о теплом месте и заботливом человеке рядом. У них разные характеры, но общая потребность в любви и заботе. Присмотритесь к ним, и, возможно, кто-то из них станет вашим другом.
Майки – тот самый красавец, которого невозможно не заметить. Огромные выразительные глаза, стать, достоинство. С виду – большой и серьезный, а внутри – робкий, почти застенчивый мальчик.
Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Но когда он поймет, что его любят, – он раскроется. И тогда вы узнаете, какой он на самом деле: ласковый, нежный, любитель сворачиваться на коленях и мурлыкать без остановки.
Майки чуть больше года. Он кастрирован, привит, обработан, с лотком дружит на отлично, ест сухой корм Проплан. Он не просит многого. Только ваше терпение, ваше тепло и обещание, что он наконец дома.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».
Знакомьтесь, Светочка. Милая, озорная, немного стеснительная при первой встрече – но стоит взять ее на руки, и она сразу тает в ваших ладонях, включая свое бесконечное мурчание.
Эта девочка – настоящий ураган энергии: игривая, веселая, обожает резвиться и не даст вам заскучать. Ей около года, и она уже готова стать вашей самой преданной подругой.
Светочка полностью здорова: привита, стерилизована, обработана от паразитов. У нее добрый, открытый характер – она прекрасно уживаются с другим питомцем и станет отличной «второй кошкой» в доме.
Приходите знакомиться – она ждет вас на передержке.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».
Весте около семи лет. И почти вся ее жизнь, к сожалению, прошла в очень сложных условиях – тех, о которых мы не хотим думать, встречая бездомное животное.
Но есть у этой истории светлая сторона. Несмотря на все пережитое, Веста осталась удивительно ласковой. Она тянется к людям, верит им и очень хочет наконец почувствовать, что такое безопасность и настоящая забота.
Она мечтает о спокойном, любящем доме – месте, где можно выдохнуть и расслабиться. Веста готова стать верным другом, надежным компаньоном и просто тихой радостью для того, кто решится подарить ей второй шанс.
Помогите Весте обрести семью. Она этого очень ждет.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».
Знакомьтесь, Муся. Трехцветная красавица, которая ищет свой кусочек счастья и теплый дом.
Ей около четырех лет, и она – воплощение спокойствия и нежности. Муся обожает нежиться на солнышке, даря своим мурчанием уют и умиротворение. Она очень ласковая и контактная – из тех кошек, которые всегда будут рядом, тихо и преданно.
Муся стерилизована и полностью готова к переезду. Ей нужен только дом, где ее будут любить и баловать.
Подарите Мусе семью, а она подарит вам свою безграничную любовь.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».
Скромная, ненавязчивая молодая кошечка. Она не будет требовать внимания громким мяуканьем – она тихонько сядет в сторонке, наблюдая за вами, и будет ждать, пока вы сами протянете руку.
К другим кошкам она доброжелательна, не конфликтует. А если предложить ей игрушку – скромница превращается в увлеченную охотницу за фантиком или мячиком.
Клепа обработана, привита, стерилизована, с лотком дружит на отлично. Имеется ветеринарный паспорт.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»
Знакомьтесь: Мариса – прекрасная трехлетняя кошка черепахового окраса, которая очень ждет свой дом и любящих хозяев.
Она спокойна и немного пуглива, но с каждым днем учится доверять людям. Мариса отлично ладит с другими кошками – если у вас уже живет питомец, она станет прекрасной подругой для него.
Лоток освоен на все сто процентов. Кошка стерилизована, привита, обработана от паразитов, имеется ветпаспорт.
Мариса готова подарить свою преданность и нежность тому, кто подарит ей дом и тепло своего сердца. Каждый питомец заслуживает заботы и внимания – и Мариса не исключение.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!