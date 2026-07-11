Ищут дом и любящее сердце: очаровательные кошки из приюта Ижевска в поисках хозяев

Ищем ответственных хозяев для котиков из приюта Ижевска. Фото: котофонд «Спасем вместе».

В котофонде «Спасем вместе» живут десятки кошек, каждая из которых мечтает о теплом месте и заботливом человеке рядом. У них разные характеры, но общая потребность в любви и заботе. Присмотритесь к ним, и, возможно, кто-то из них станет вашим другом.

Майки

Майки – тот самый красавец, которого невозможно не заметить. Огромные выразительные глаза, стать, достоинство. С виду – большой и серьезный, а внутри – робкий, почти застенчивый мальчик.

Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Но когда он поймет, что его любят, – он раскроется. И тогда вы узнаете, какой он на самом деле: ласковый, нежный, любитель сворачиваться на коленях и мурлыкать без остановки.

Майки чуть больше года. Он кастрирован, привит, обработан, с лотком дружит на отлично, ест сухой корм Проплан. Он не просит многого. Только ваше терпение, ваше тепло и обещание, что он наконец дома.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Очаровашка Майки. Фото: котофонд.

Светочка

Знакомьтесь, Светочка. Милая, озорная, немного стеснительная при первой встрече – но стоит взять ее на руки, и она сразу тает в ваших ладонях, включая свое бесконечное мурчание.

Эта девочка – настоящий ураган энергии: игривая, веселая, обожает резвиться и не даст вам заскучать. Ей около года, и она уже готова стать вашей самой преданной подругой.

Светочка полностью здорова: привита, стерилизована, обработана от паразитов. У нее добрый, открытый характер – она прекрасно уживаются с другим питомцем и станет отличной «второй кошкой» в доме.

Приходите знакомиться – она ждет вас на передержке.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Мурчашка Светочка. Фото: котофонд.

Веста

Весте около семи лет. И почти вся ее жизнь, к сожалению, прошла в очень сложных условиях – тех, о которых мы не хотим думать, встречая бездомное животное.

Но есть у этой истории светлая сторона. Несмотря на все пережитое, Веста осталась удивительно ласковой. Она тянется к людям, верит им и очень хочет наконец почувствовать, что такое безопасность и настоящая забота.

Она мечтает о спокойном, любящем доме – месте, где можно выдохнуть и расслабиться. Веста готова стать верным другом, надежным компаньоном и просто тихой радостью для того, кто решится подарить ей второй шанс.

Помогите Весте обрести семью. Она этого очень ждет.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Веста мечтает обрести свой дом. Фото: котофонд.

Муся

Знакомьтесь, Муся. Трехцветная красавица, которая ищет свой кусочек счастья и теплый дом.

Ей около четырех лет, и она – воплощение спокойствия и нежности. Муся обожает нежиться на солнышке, даря своим мурчанием уют и умиротворение. Она очень ласковая и контактная – из тех кошек, которые всегда будут рядом, тихо и преданно.

Муся стерилизована и полностью готова к переезду. Ей нужен только дом, где ее будут любить и баловать.

Подарите Мусе семью, а она подарит вам свою безграничную любовь.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Трехцветная Муся ждет того, кто подарит ей семью. Фото: котофонд.

Клепа

Скромная, ненавязчивая молодая кошечка. Она не будет требовать внимания громким мяуканьем – она тихонько сядет в сторонке, наблюдая за вами, и будет ждать, пока вы сами протянете руку.

К другим кошкам она доброжелательна, не конфликтует. А если предложить ей игрушку – скромница превращается в увлеченную охотницу за фантиком или мячиком.

Клепа обработана, привита, стерилизована, с лотком дружит на отлично. Имеется ветеринарный паспорт.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»

Фото: котофонд.

Мариса

Знакомьтесь: Мариса – прекрасная трехлетняя кошка черепахового окраса, которая очень ждет свой дом и любящих хозяев.

Она спокойна и немного пуглива, но с каждым днем учится доверять людям. Мариса отлично ладит с другими кошками – если у вас уже живет питомец, она станет прекрасной подругой для него.

Лоток освоен на все сто процентов. Кошка стерилизована, привита, обработана от паразитов, имеется ветпаспорт.

Мариса готова подарить свою преданность и нежность тому, кто подарит ей дом и тепло своего сердца. Каждый питомец заслуживает заботы и внимания – и Мариса не исключение.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»

Спокойная, но немного пугливая Муся ищет того, кто подарит ей любовь. Фото: котофонд.

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