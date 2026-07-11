«Улетай-2026» в разгаре: тысячи зрителей, косплей, рок-свадьбы и концерты хедлайнеров

Фестиваль «Улетай» в самом разгаре.Фото: Антон Перваков

Главный рок-фестиваль Удмуртии выходит на пик. Напомним, «Улетай-2026» стартовал 8 июля в селе Лагуново Сарапульского района. За первые дни на поле уже вырос огромный палаточный городок, а теперь сюда продолжает прибывать новая волна зрителей, приехавших на выступления любимых групп. Несмотря на сохраняющиеся очереди на входе и заторы на подъездах, настроение у гостей остается боевым. Корреспондент «КП-Ижевск» Татьяна Яворская продолжает работать на фестивале и делится самыми яркими моментами.

От героев аниме до «Деревни дураков»

«Улетай» давно стал не только музыкальным, но и костюмированным фестивалем. В этом году поле заполнили десятки косплееров. Среди гостей можно встретить Чарли из мультсериала «Отель Хазбин» (18+), Капитано из игры Genshin Impact (16+), Алукарда из аниме «Хеллсинг», Астерикса и Обеликса, а также персонажей легендарной «Деревни дураков» из шоу «Каламбур».

Знакомые всё лица: Мужик и Морячок из культового телешоу «Каламбур» зажигают на рок-поляне. Фотограф: Александр Массаев

Неожиданный дуэт: Чарли из «Отеля Хазбин» (18+) и брутальный Капитано из Genshin Impact (16+) позируют нашему фотографу. Фотограф: Александр Массаев

Славные галлы Астерикс и Обеликс тоже в теме – ищут в Лагуново свой эликсир музыкального драйва. Фотограф: Александр Массаев

Не меньше внимания привлекают и другие необычные гости: семейка Аддамс, ведьмы, первобытные люди и даже мифическая птица Феникс.

Стильно и канонично: харизматичная Семейка Аддамс идеально вписалась в атмосферу «Улетая». Фотограф: Антон Перваков

Настоящая машина времени: на рок-фестиваль заглянули даже колоритные гости из каменного века. Фотограф: Антон Перваков

Огненная птица Феникс расправила крылья прямо посреди палаточного городка. Фотограф: Антон Перваков

К вечеру фестивальное поле полностью меняет атмосферу. Перед сценами собираются тысячи зрителей, которые поют любимые песни вместе с музыкантами.

Видео с концертов специально для «КП-Ижевск» предоставила Полина Рысь. В объектив попали выступления групп «Тролль Гнёт Ель», «Сколот» и «Гран-КуражЪ», собравших одни из самых многочисленных аудиторий первых дней фестиваля.

«Сколот» Видео от Полины Рысь.

«Тролль Гнёт Ель». Видео от Полины Рысь

«Гран-КуражЪ». Видео от Полины Рысь.

Автографы и рок-свадьбы

Помимо концертов, на фестивале продолжают работать фудкорт, торговые ряды с мерчем и панк-парикмахерские. Одной из самых популярных площадок стали автограф-сессии, где поклонники могут лично встретиться с любимыми музыкантами.

А главным событием субботы, 11 июля, стал «Улетный ЗАГС» от радио «Искатель». На фестивальной площадке пары и лучшие друзья получают шуточные свидетельства о браке, обмениваются клятвами и делают памятные фотографии под рок-музыку.

Комфорт на фестивальном поле

Для гостей работают как бесплатные санитарные зоны, так и платные туалетные кабины стоимостью 200 рублей. Внутри оборудованы полноценные туалеты и раковины.

Цивилизация в полевых условиях: так выглядит местный туалетный модуль повышенного комфорта. Фотограф: Татьяна Яворская

Еще одна востребованная услуга – зарядка мобильных телефонов. За 200 рублей в час можно воспользоваться станцией подзарядки (при наличии собственного кабеля и адаптера). Для гостей палаточного отеля эта услуга остается бесплатной.

Главный лайфхак для выживания гаджетов: у палатки со станциями зарядки всегда аншлаг. Фотограф: Татьяна Яворская

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!