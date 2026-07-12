Лунный календарь садовода и огородника на август 2026 для Удмуртии: благоприятные дни для посадок и сбора урожая

Август – очень ответственный для огородников месяц. Фото: envato elements

Август для дачников Удмуртии – один из самых насыщенных месяцев сезона. На грядках поспевают овощи, в садах наливаются яблоки, начинается массовая уборка картофеля, а освободившиеся грядки уже можно готовить к следующему сезону. Именно в это время многие сверяются с лунным календарем, чтобы выбрать благоприятные дни для посадки зелени, сидератов, сбора урожая и ухода за садом.

«Комсомольская правда – Ижевск» подготовила подробный лунный календарь садовода и огородника на август 2026 года с учетом фаз Луны и особенностей климата Удмуртии.

Фазы Луны в августе

С 1 по 11 августа Луна убывает. Это хорошее время для уборки картофеля, моркови и свеклы, прополки, рыхления почвы, внесения органических удобрений и подготовки грядок под осенние посадки.

12 августа – Новолуние. Посадки, пересадки и обрезку лучше отложить. День подойдет для уборки участка, подготовки погреба, сортировки урожая и консервации.

С 13 по 27 августа Луна растет. Это благоприятный период для посева зелени, сидератов, посадки многолетних цветов и пересадки растений.

28 августа – Полнолуние. Работы с растениями лучше перенести. Зато можно заниматься сбором урожая яблок, томатов, ягод и заготовками.

С 29 по 31 августа Луна снова убывает. Подходящее время для массовой уборки корнеплодов и подготовки участка к осени.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми удачными днями месяца считаются 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 29 августа. Они подходят для большинства садовых работ, посадки зелени, сидератов и внесения удобрений.

7, 8, 14, 15, 20, 21 и 22 августа считаются нейтральными. В эти дни лучше заниматься прополкой, рыхлением, санитарной обрезкой, сбором урожая и уходом за клубникой.

От посадок желательно отказаться 12 августа (Новолуние) и 28 августа (Полнолуние).

В первой декаде можно заняться подкормкой растений. Фото: envato elements

Что делать в первой декаде августа

Начало месяца – один из лучших периодов для сбора урожая и повторных посевов.

2 и 10 августа можно сеять укроп, салат, петрушку и другую зелень, а также огурцы для позднего урожая в теплицах.

2, 6, 7 и 10 августа подходят для посадки брокколи, кольраби, редиса, дайкона и лука на перо.

В эти же дни рекомендуется активно собирать ранний картофель, томаты, яблоки и заготавливать семена.

Особенно удачными для подкормки растений и обработки сада от вредителей считаются 6, 7 и 10 августа. При необходимости можно провести санитарную обрезку кустарников.

Работы во второй декаде августа

В середине месяца погода становится прохладнее, а растения начинают готовиться к осени.

12 августа, в Новолуние, любые посадки лучше отменить. Этот день стоит посвятить уборке участка, ремонту инвентаря или подготовке мест хранения урожая.

После Новолуния начинается благоприятный период для пересадок.

15 августа можно пересаживать многолетники, высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники, укоренять черенки.

С 15 по 17 августа рекомендуется заниматься посадкой цветов.

18–20 августа хорошо высаживать капусту, лук на зелень и проводить подкормки сада органическими и минеральными удобрениями. В эти же дни желательно обработать теплицы и посадки от грибковых заболеваний.

Что делать в конце августа

Последняя декада месяца посвящена уборке урожая и подготовке участка к следующему сезону.

21 и 22 августа можно проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников.

23–25 августа – одни из лучших дней месяца для работы с почвой. В это время рекомендуется рыхлить грядки, окучивать растения, бороться с сорняками, вносить удобрения и сеять сидераты.

Если позволяет погода, можно высаживать редис, редьку, лук-севок под зиму и позднюю зелень.

28 августа, в Полнолуние, посадочные работы лучше не проводить. День подойдет для переработки урожая, сушки трав и домашних заготовок.

29 августа станет последним благоприятным днем месяца для посева зелени, посадки капусты и огурцов в защищенный грунт.

А вот 26, 27, 30 и 31 августа считаются не самыми удачными для посадок. Лучше посвятить это время уборке ботвы, закладке компоста, подготовке укрывного материала и приведению участка в порядок.

Август – последний по-настоящему активный месяц дачного сезона. Правильно распределив работы по лунному календарю, можно не только собрать богатый урожай, но и заложить основу для успешного начала следующего сезона.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поставки бензина в районы Удмуртии увеличили вдвое из-за выросшего спроса

Сигнал «Беспилотная опасность» объявлен в Удмуртии 12 июля

289 человек отравились лекарствами за полгода в Удмуртии