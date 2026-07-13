Вокальный конкурс «Голос единства России» стартовал в Удмуртии: как принять участие?

Вокальный конкурс «Голос единства России» стартовал в Удмуртии. Фото: Архив «КП» в Ижевске.

Масштабный межнациональный вокальный конкурс «Голос единства России» стартовал 8 июля в Удмуртии. Как отметил Александр Журавлев, руководитель администрации Главы и Правительства Удмуртии, это по-настоящему народный проект – в нем может принять каждый житель республики вне зависимости от национальности, возраста и уровня профессионализма. В первую очередь важны душевность, артистизм и, конечно же, живой голос.

«Комсомольская правда – Ижевск» рассказывает об истории конкурса, как он пройдет в этом году и как принять в нем участие.

От «Голоса Ижевска» – к «Голосу единства России»

В первый раз конкурс прошел в 2021 году. Тогда проект назывался «Голос Ижевска», было подано 405 заявок. На следующий год проект вышел на всю республику – «Голос Удмуртии» собрал уже более 1200 участников, полуфиналы прошли в пяти городах, а финал состоялся на Центральной площади Ижевска.

Многие финалисты того года позже «засветились» на федеральных проектах. Так, юный певец из Можги Арсений Бардин выступил на шоу «Голос. Дети», получил положительные отзывы от Димы Билана, Владимира Преснякова, Натальи Подольской и Аиды, и попал в команду Аиды. Еще один победитель конкурса, житель Глазова Владимир Волков, выступил на шоу талантов «Ты супер! 60+» на федеральном телеканале НТВ. А обладатель гран-при проекта священник из села Селты Артемий Прозоров снялся в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» в 2023 году.

Участник «Голоса Удмуртии – 2022». Фото: Архив КП.

В 2026-м проект вырос до масштабного и межнационального «Голоса единства России» и посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным.

Когда и как пройдет конкурс в этом году?

Прием заявок уже стартовал. Очень скоро, с 27 июля, команда профессионального жюри конкурса будет выезжать в каждый район и город республики, где пройдут отборочные туры проекта. А 18 сентября лучшие голоса прозвучат со сцены на грандиозном гала-концерте на Центральной площади Ижевска.

«В этом году приглашаем любителей и профессионалов, исполняющих песни на удмуртском, русском и других языках народов, проживающих в республике. Организаторы дотянутся до всех городов и районов, чтобы прослушать каждого. Удмуртия – пример добрососедства для других регионов, где семейные ценности и многообразие культур – основа. Давайте продолжать поддерживать здесь эту атмосферу, в том числе через такие проекты», – подчеркнул Александр Журавлев, руководитель администрации Главы и Правительства Удмуртии.

Принять участие в конкурсе может каждый житель республики старше 6 лет – сольно, дуэтом, трио или коллективом. Особенно организаторы ждут заявки от молодежи.

Подрастающее поколение может выбрать любую номинацию, получит возможность показать свои творческие и вокальные возможности на большой сцене в столице Удмуртии, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Он реализуется с 2025 года по решению Президента России Владимира Путина.

В этом году участники могут проявить себя в 9 номинациях:

1. «Серебряный голос» – лучший исполнитель старше 60 лет.

2. «Лучший музыкальный коллектив» – лучшее коллективное исполнение (дуэт, трио, группа).

3. «Лучшая авторская композиция» – лучший исполнитель, выступающий с собственной авторской песней.

4. «Лучший женский вокал» – лучшее женское соло-выступление.

5. «Мой родной» – лучшее исполнение на языках народов, проживающих на территории Удмуртской Республики.

6. «Лучший мужской вокал» – лучшее мужское соло-выступление.

7. «Дети от 6 до 12 лет» – лучший исполнитель среди детей от 6 до 12 лет.

8. «Дети от 13 до 17 лет. – лучший исполнитель среди детей от 13 до 17 лет.

9. Номинация «Профи» – лучший исполнитель среди профессиональных вокалистов.

Гала-концерт участников конкурса проходит на Центральной площади Ижевска. И неизменно собирает огромное количество зрителей. Фото: Архив КП.

Как принять участие в проекте?

Участие в проекте полностью бесплатное. Нужно:

- До 5 сентября заполнить форму на сайте https://golosudm2026.ru/

- Прикрепить к ней видеозапись своего исполнения любой песни – на русском языке или на языках народов, проживающих в Удмуртии.

Важно! Исполнить песню можно соло, дуэтом, трио или целым коллективом.

Если видеозаявка пройдет отбор, то организаторы свяжутся с участником и пригласят его на очный смотр профессионального жюри. Очные отборы пройдут во всех 25 районах и 5 городах Удмуртии. Жюри выберет не менее 20 творческих номеров, которые примут участие в гала-концерте.

Финалисты выступят на главной сцене Удмуртии 18 сентября. Победителей в 9 номинациях определят профессиональное жюри и зрители через SMS-голосование.

Сроки проведения: 08.07.2026–18.09.2026. Организатор Конкурса – автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте — на сайте https://golosudm2026.ru, вопросы можно направлять на электронную почту udm_cak@mail.ru с пометкой «Вокальный конкурс». 6+

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