Не окучивайте картофель в июле: главная ошибка, из-за которой клубни вырастают мелкими

Какие ошибки делают дачники? Фото: envato elements

В июле картофель перестает наращивать ботву и направляет все силы на формирование клубней. Поэтому многие привычные работы на грядках в этот период могут не помочь, а, наоборот, навредить будущему урожаю.

«Комсомольская правда» выяснила, почему агрономы советуют отказаться от окучивания картофеля в июле, когда действительно стоит проводить эту процедуру и какие ошибки чаще всего приводят к мелким клубням.

Почему нельзя окучивать картофель в июле

Одна из самых распространенных ошибок дачников – позднее окучивание. Многие считают, что дополнительная подсыпка земли всегда идет на пользу растениям. Однако после начала цветения ситуация меняется.

По словам агрономов, позднее окучивание уплотняет влажную почву вокруг клубней, ухудшает доступ кислорода к корневой системе и вызывает стресс у растения. Вместо активного формирования урожая картофель начинает тратить силы на восстановление.

Еще одна ошибка – слишком высокие гребни. Если высота земляного вала превышает 12–15 сантиметров, молодые столоны вынуждены пробиваться через толстый слой почвы. Из-за этого часть побегов перестает развиваться, а количество крупных клубней уменьшается.

Когда окучивать картофель правильно

Специалисты рекомендуют проводить окучивание не более двух раз за сезон.

Первое окучивание – когда ботва достигает высоты 15–20 см. Обычно через три недели после появления всходов.

Второе окучивание – перед началом бутонизации до массового цветения. После появления цветов картофель лучше не тревожить.

Если подходящий момент уже упущен, специалисты советуют отказаться от позднего окучивания. Такой вариант безопаснее, чем повреждать растение в период формирования урожая.

Период цветения считается самым чувствительным этапом развития. В это время стебли становятся более хрупкими, а любое механическое воздействие может привести к осыпанию цветков и ухудшению формирования клубней.

Вместо окучивания агрономы рекомендуют:

- аккуратно рыхлить междурядья;

- делать это на глубину около 5–7 см;

- не приближаться к кустам ближе чем на 10 см.

Такое рыхление разрушает почвенную корку, улучшает поступление воздуха к корням и помогает избавиться от сорняков без риска повредить растения. Если необходимость в дополнительном окучивании все же возникла, выполнять его рекомендуют только спустя 10–14 дней после окончания цветения.

Лучше уделить внимание поливу. Фото: envato elements

Как правильно поливать картофель в июле

Во время формирования клубней картофель особенно нуждается во влаге. Поверхностный полив почти не приносит пользы. Вода должна проникать на глубину около 30 сантиметров, где располагаются клубни.

Агрономы советуют поливать примерно раз в 7–10 дней, расходовать около 40 литров воды на квадратный метр и в сильную жару сокращать интервал между поливами до 5–7 дней. Лучше поливать картофель по бороздам между рядами.

Попадание воды на листья в солнечную погоду увеличивает риск грибковых заболеваний и может вызвать ожоги. После полива грядки полезно слегка присыпать сухой землей – это уменьшает испарение влаги.

Чем подкормить картофель для крупных клубней

Во второй половине лета картофель особенно нуждается в калии и фосфоре. Одним из самых доступных удобрений остается древесная зола.

Рекомендуется вносить примерно один стакан просеянной золы на квадратный метр влажной почвы, либо использовать зольный настой. При этом специалисты напоминают важное правило: золу нельзя одновременно смешивать с навозом или азотными удобрениями, иначе часть азота будет потеряна.

Какие признаки говорят, что картофелю нужна помощь

Если днем ботва начинает вянуть и теряет упругость, чаще всего это свидетельствует о нехватке влаги. В таком состоянии растение перестает активно наращивать клубни и переключается на сохранение собственной жизнеспособности.

Еще одна распространенная ошибка – полив холодной водой прямо из скважины. Резкий перепад температуры вызывает стресс у растений, после которого рост клубней может остановиться на несколько дней. Для полива лучше использовать воду, которая успела прогреться в емкости на солнце.

Главное правило июля – не мешать картофелю делать свою работу. Если окучивание выполнено вовремя, остается поддерживать умеренную влажность почвы, периодически рыхлить междурядья и обеспечить растения калием и фосфором.

Именно такой уход позволяет получить крупные, ровные и здоровые клубни без лишних затрат и риска потерять часть урожая.

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