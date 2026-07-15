Редкие женские имена на международный манер: 10 красивых вариантов, которые становятся популярными в 2026 году

Редкие и красивые имена для малышек. Фото: envato elements

Еще несколько лет назад необычными казались имена Ева, Адель, Оливия или Эмилия. Сегодня они прочно вошли в число популярных, а родители все чаще ищут новые красивые варианты с европейским звучанием. В 2026 году в России набирают популярность женские имена, которые одинаково гармонично звучат на русском, английском, французском и итальянском языках, но пока остаются достаточно редкими.

«Комсомольская правда – Ижевск» собрала 10 женских имен, которые могут стать одним из главных трендов 2026 года.

Камилла

Значение: «девушка из знатной семьи», «служительница храма».

Камилла уже считается одним из самых востребованных имен европейского происхождения. Оно звучит благородно, мягко и одновременно современно. В разных странах имя произносится почти одинаково, поэтому его часто выбирают семьи, которые ценят международное звучание.

Православный календарь: имени нет. Для крещения обычно выбирают созвучное православное имя или святого по дате рождения.

Луиза

Значение: «славная в бою», «знаменитая воительница».

Имя Луиза ассоциируется с французской элегантностью и немецкой основательностью. Оно остается редким в России, но постепенно становится все более популярным благодаря благозвучности и лаконичности.

Православный календарь: собственного имени нет. При крещении чаще используют имя Елизавета.

Паулина

Значение: «маленькая», «скромная».

Паулина – красивое имя с итальянскими и польскими корнями. Несмотря на европейское звучание, оно легко сокращается до привычной формы Поля, поэтому хорошо воспринимается и в русской языковой среде.

Православный календарь: обычно выбирают имя Павла, Аполлинария или святого по дате рождения.

Современные родители стремятся к международной универсальности имени для новорожденной дочери. Фото: envato elements

Каролина

Значение: «свободная», «королевская».

Имя Каролина давно распространено в Европе и связано с представителями королевских династий. В России оно встречается нечасто, благодаря чему остается одновременно узнаваемым и необычным.

Православный календарь: собственного имени нет. При крещении часто используют имя Капитолина.

Анжела

Значение: «вестница», «ангел».

После нескольких десятилетий затишья имя Анжела вновь возвращается в моду. Оно легко произносится на разных языках и ассоциируется с легкостью и доброжелательностью.

Православный календарь: церковная форма – Ангелина.

Регина

Значение: «королева», «царица».

Регина – имя латинского происхождения, которое сочетает европейское звучание с простотой произношения. Оно остается достаточно редким, но все чаще появляется среди новорожденных девочек.

Православный календарь: обычно выбирают имя Ирина или Руфина.

Жанна

Значение: «Бог милостив».

Жанна – классическое французское имя, которое сегодня переживает новый виток популярности. Многие родители выбирают его благодаря красивому звучанию и богатой истории.

Православный календарь: церковная форма – Иоанна.

Лаура

Значение: «увенчанная лавром».

Имя Лаура известно практически во всей Европе. Оно связано с латинским словом laurus («лавр») – символом победы и славы. Дополнительную известность имени принес поэт Франческо Петрарка, посвятивший своей музе цикл знаменитых сонетов.

Православный календарь: обычно используют имя Лариса.

Мода весьма непостоянна, но редкие имена уверенно держатся втрендах. И чем реже встречается имя, тем оно лучше для многих мам. Фото: envato elements

Марта

Значение: «госпожа», «хозяйка».

Короткое и благозвучное имя Марта одинаково популярно в Германии, Великобритании, Польше и странах Скандинавии. В России оно встречается значительно реже, поэтому выглядит свежо и современно.

Православный календарь: церковная форма – Марфа.

Эрика

Значение: «вечная правительница», «могущественная».

Эрика – одно из самых необычных имен в подборке. Оно имеет германские и скандинавские корни и постепенно становится заметным трендом среди родителей, которые ищут редкое, но благозвучное имя.

Православный календарь: собственного имени нет. Для крещения обычно выбирают Ирину или имя по святцам.

Почему такие имена становятся популярнее

Эксперты отмечают сразу несколько причин роста интереса к именам с европейским звучанием. Родители все чаще выбирают варианты, которые:

- легко произносятся на разных языках;

- красиво звучат как в России, так и за границей;

- остаются редкими и помогают ребенку выделяться;

- имеют богатую историю и красивое значение.

При этом священнослужители напоминают, что многие современные европейские имена отсутствуют в православных святцах. В таких случаях при крещении ребенку подбирают созвучное православное имя либо выбирают святого, память которого совершается в день рождения или крещения.

Красивое имя остается одним из первых подарков, которые родители делают ребенку. А мода на имена меняется почти так же быстро, как и любая другая – поэтому вполне возможно, что уже через несколько лет именно Камиллы, Лауры, Марты и Эрики будут встречаться на детских площадках так же часто, как сегодня Софии, Евы и Эмилии.

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