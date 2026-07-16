Почему кошка не сидит на руках: 7 причин, почему питомец не дает себя гладить

Что делать, если кошка ни в какую не сидит на коленях? Фото: envato elements

Многие мечтают о кошке, которая сама приходит на колени, мурлычет во время поглаживаний и с удовольствием сидит на руках. Но в реальности питомец может избегать объятий, уходить при попытке взять его на руки и держаться немного в стороне. Это вовсе не означает, что кошка не любит хозяина. Чаще всего она просто по-другому проявляет свою привязанность.

«Комсомольская правда – Ижевск» рассказывает, почему кошка не ласковая, стоит ли переживать и что можно сделать, чтобы питомец начал доверять человеку.

У каждой кошки свой характер

Люди отличаются темпераментом – и кошки тоже. Одни готовы часами лежать рядом с хозяином, другие предпочитают отдыхать на подоконнике или наблюдать за происходящим со стороны.

На характер питомца влияют порода, особенности воспитания, ранняя социализация и врожденный темперамент. Поэтому отсутствие желания сидеть на руках вовсе не считается отклонением.

Если постоянно брать кошку на руки, удерживать ее или гладить тогда, когда она этого не хочет, животное начинает воспринимать контакт как стресс. Иногда достаточно на несколько дней перестать навязывать общение — и питомец сам начинает чаще подходить к хозяину.

Не стоит игнорировать тревожные сигналы. Фото: envato elements

Любовь кошки выглядит иначе

Не все кошки выражают привязанность объятиями.

Обратите внимание, если питомец:

- спит рядом с вашей кроватью;

- ходит за вами по квартире;

- встречает у двери;

- медленно моргает, когда смотрит на вас;

- спокойно отдыхает неподалеку.

Все это специалисты по поведению кошек считают признаками доверия.

Но если раньше животное грубо ловили, часто наказывали или пугали, доверие возвращается очень медленно. Даже спокойный хозяин может напоминать кошке прежнего человека определенными движениями или способом брать на руки. В такой ситуации помогают только терпение, спокойствие и уважение к границам питомца.

Возможно, кошке неприятны ваши прикосновения

Большинство кошек любят далеко не все виды ласки. Чаще всего они спокойно относятся к поглаживаниям головы, подбородка, щек, области за ушами. А вот живот, лапы и основание хвоста у многих животных относятся к чувствительным зонам.

Если кошка уходит через несколько секунд после начала поглаживаний, возможно, вы случайно трогаете именно такие места.

Для кошек совместная игра зачастую важнее объятий. Регулярные игры с удочкой, мячиком или игрушечной мышкой помогают питомцу воспринимать человека как надежного партнера. После активной игры многие кошки сами приходят за лаской.

Не исключайте проблемы со здоровьем

Если раньше питомец спокойно сидел на руках, а потом резко перестал это делать, причиной может быть болезнь.

Отказываться от прикосновений кошки могут из-за заболеваний суставов, проблем с зубами, травм и других болезней, вызывающих боль. Если изменения поведения появились внезапно или сопровождаются потерей аппетита, вялостью и другими тревожными симптомами, питомца стоит показать ветеринарному врачу.

Иногда питомцу просто неприятны прикосновения. Фото: envato elements

Не стоит сравнивать свою кошку с чужими питомцами из социальных сетей. Для одной кошки любовь – это мурлыканье на руках. Для другой – привычка лежать рядом, ждать хозяина у двери или приносить любимую игрушку.

Именно поэтому специалисты советуют не требовать ласки, а дать животному возможность самому выбирать момент для общения. Очень часто именно после этого кошки начинают чаще искать контакт с человеком. Ведь доверие нельзя заставить испытывать – его можно только заслужить.

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