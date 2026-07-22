Главные новости Ижевска на утро 22 июля: афера на 400 миллионов и ситуация с бензином

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Новая среда пришла в Ижевск. 22 июля в нашем городе потеплеет до +30°С, осадков не ожидается. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Афера на 400 млн рублей

Жительницу Удмуртии осудят по обвинению в мошенничестве с инвестициями. По данным следствия, с 2019 по 2023 год женщина убеждала жителей республики вкладывать деньги в строительный бизнес, обещая высокую прибыль. Доверчивые граждане отдавали не только личные сбережения, но и кредитные средства.

В результате противоправных действий обвиняемой пострадали более 240 человек, а общая сумма ущерба превысила 400 миллионов рублей.

Подрядчик на 9 миллиардов

Зарегистрированная в Татарстане компания «Строй-Инжиниринг» займется реконструкцией трассы Ижевск – Воткинск. Стоимость контракта – 8,6 млрд руб. Срок исполнения – до конца 2028 года. Ранее сообщалось, что планируется обновить 14,3 км дорог на трех участках трассы.

Отмечено, что компания «Строй-Инжиниринг» в настоящее время занимается реконструкцией дороги Ижевск – Аэропорт в Завьяловском районе.

Дело о детском порно

В Пермском крае в суд передано уголовное дело по обвинению жителя Удмуртии и двух жителей города Чайковского, которых обвиняют в изготовлении порнографии с участием детей, половых сношениях с лицами младше 16 лет и легализации полученных преступным путем денег. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, организатор ОПГ и члены банды подыскивали для съемок порнографии детей, покупали оборудование и арендовали квартиры в Чайковском. Криминальный контент продавался международным онлайн-площадкам за криптовалюту.

Установлено, что в 2024-2025 гг. злодеи вовлекли в съемки десять девочек и одного мальчика 12-16 лет.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение, в ее отношении дело выделено в отдельное производство. Организатор студии объявлен в международный розыск.

Потребление бензина

В Удмуртии в июле наблюдается стабилизация уровня потребления бензина, однако цифры все еще значительно (на 17-20%) превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в соцсетях председатель правительства республики Роман Ефимов.

По словам премьера, 40% всех транзакций на АЗС республики приходится на заправки по 10 литров при действующем лимите в 30 литров.

«О чем это говорит? О том, что огромное количество людей встает в очереди на АЗС даже тогда, когда реальной необходимости в этом нет. Что, безусловно, понятно, наличие очередей сильно тревожит, но это замкнутый круг. Друзья, сейчас результат зависит не от объёма поставок – как уже сказал, объемы растут – а от суммы наших решений. Каждый из нас своим спокойствием приближает возвращение к норме», – написал Ефимов по итогам заседания оперативного штаба по топливным вопросам.

Как отдыхал Ижевск

Пикник на берегу пруда, прогулка на теплоходе, выходной в парке Кирова или поездка на яхте – еще несколько десятилетий назад именно так выглядело лето для многих ижевчан. Без торговых центров, социальных сетей и бесконечных уведомлений в телефоне. Вместо этого – прогулки по зеленым улицам, отдых на природе и фотографии, которые сегодня стали частью истории города.

Архивные снимки из коллекции Музея города Ижевска позволяют увидеть, каким был летний Ижевск в конце XIX века и во второй половине XX столетия. На фотографиях – не знаменитости и не официальные мероприятия, а обычные жители города, которые просто наслаждались теплым временем года.

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