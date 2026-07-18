От робости до королевского достоинства: кошки из приюта Ижевска

Они мечтают обрести дом. Фото: котофонд.

В котофонде «Спасем вместе» ждут своего человека четыре совершенно разные кошки. Моня учится доверять заново, Киара бережет свою красоту для избранных, Ева постепенно выходит из тени, а Люсенька дарит нежность тем, кто готов ее принять. Каждая из них мечтает о доме и любящем хозяине. Возможно это вы?

Моня

Эту очаровательную кошечку нельзя назвать избалованной судьбой. Ее спасли с улицы, где она выживала сама по себе – дикая, настороженная и не доверяющая людям. Но терпение, забота и искренняя любовь творят чудеса: постепенно Моня превращается в ласковую, спокойную мурлыку, которая учится доверять заново.

Сегодня она готова подарить свое сердце любящей семье.

Моня стерилизована и привита, полностью подготовлена к переезду в новый дом – туда, где ее будут баловать, оберегать и никогда не предадут.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Пушистая красавица Моня. Фото: котофонд.

Киара

Киару так и хочется обнять и потискать – настолько она кругленькая, уютная и невероятно красивая. Но эта пышечка с характером: она все еще ждет того самого человека, который получит право прикоснуться к ее королевской красоте. А пока любоваться Киарой можно только издалека.

Если вы смелый, терпеливый и готовы завоевывать доверие – Киара (пока что с осторожностью, но уже с интересом) будет вас ждать.

При этом воспитана она поистине по-королевски: пользуется лотком, ест корма премиум-класса и обожает спать на мягкой лежаночке, которую ей когда-то подарили с любовью.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Сладкая булочка Киара. Фото: котофонд.

Ева

Ева – очаровательный которебенок, который пока еще не до конца понял, что людям можно доверять. Она очень скромная, всего боится, но за этой робостью скрывается ласковая и игривая девочка, которая очень хочет любить и быть любимой.

Ей чуть больше года. Ева стерилизована, привита, здорова, прекрасно ходит в лоток и питается кормом премиум-класса.

Если вам понравилась эта малышка, приезжайте знакомиться. Она ждет вас на передержке.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Очаровательная Ева. Фото: котофонд.

Люся

Люсенька – совсем юная кошечка, ей всего около года. Она немного робеет при знакомстве, но за этой осторожностью скрывается невероятно нежное сердце. Она не царапается, не шипит – абсолютно неагрессивная, с мягкой, как пух, шерстью, которую хочется гладить бесконечно.

Люсенька привита, стерилизована, прекрасно приучена к лотку. Идеальная спутница для спокойного, любящего дома.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Юная и робкая Люсенька. Фото: котофонд.

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