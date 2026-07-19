Ковер на стене, плевательница и «Бурда»: что хранилось в маминой спальне в советской квартире

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
Продолжаем путешествовать по советской квартире. На этот раз заглянем в комнату, которую в музее называют маминой спальней. Конечно, в большинстве советских квартир отдельной женской комнаты не существовало – обычно это была спальня родителей. Но именно здесь сегодня собраны предметы, которыми ежедневно пользовались советские женщины. Давайте вспомним, как выглядел этот уголок дома.
Начать стоит, конечно, с ковра на стене. Сегодня это кажется забавной деталью интерьера, а несколько десятилетий назад такое решение было вполне практичным.
Большинство домов строили из панелей, стены плохо сохраняли тепло и практически не защищали от шума соседей. Ковер становился дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а заодно делал комнату уютнее.
Кроме практической пользы, хороший ковер считался признаком достатка. Его могли ждать месяцами, доставать «по знакомству» или долго копить деньги на него. В большинстве квартир висели ковры с растительными или геометрическими узорами – перед сном многие любили рассматривать их орнаменты.
А перед Новым годом наступала ежегодная традиция – ковры выносили на улицу и выбивали на снегу.
Еще один обязательный предмет советской спальни – трюмо или трельяж с тремя зеркалами. Именно здесь женщины хранили косметику, духи, расчески, шпильки и украшения. Иногда пузырьков и коробочек было столько, что зеркало едва просматривалось.
Красивые локоны были мечтой многих женщин. Ради них спали на металлических бигудях, делали химическую завивку или мастерили папильотки своими руками.
Среди самых известных советских духов были «Красная Москва», «Ландыш серебристый», «Злато скифов», «Тет-а-тет». Большим успехом пользовалась и продукция латвийской марки Dzintars, а настоящей роскошью считались французские духи.
Кремов в магазинах было немного, поэтому один и тот же тюбик нередко использовали сразу для лица, рук и тела. Популярностью пользовался крем «Флорена», который поставлялся в СССР из ГДР.
Отдельная история – знаменитая тушь «Ленинградская». В народе ее прозвали «плевательницей»: чтобы накрасить ресницы, в коробочку сначала... плевали, а затем наносили тушь специальной щеточкой. После этого ресницы часто приходилось разделять обычной иголкой.
Помады выпускали фабрики «Свобода», «Новая заря», «Северное сияние» и «Невская косметика». Стоили они около пяти рублей, поэтому использовали их буквально до последнего миллиметра, вынимая остатки спичкой.
Вместе с зарубежными фильмами в СССР пришла и мода на солнцезащитные очки. В 1960-х популярностью пользовались оправы «кошачий глаз», затем появились авиаторы и круглые «ленноны», а в 1980-х – массивные пластиковые оправы в стиле диско.
Линзы чаще всего изготавливали из минерального стекла, а оправы – из металла или целлулоида.
Купить красивую одежду в магазине было непросто. Поэтому во многих семьях женщины сами шили платья, юбки и костюмы. Главной помощницей становилась швейная машинка.
Самым известным производителем был Подольский механический завод. До революции он работал под брендом Singer, а позже начал выпускать собственные машины.
Источником вдохновения служили журналы мод. Настоящей мечтой считались Burda и Sandra с готовыми выкройками, хотя достать их было непросто. Многие также собирали наборы открыток с модными моделями одежды.
Электрические утюги появились еще в первой половине XX века, однако тяжелые чугунные модели продолжали выпускать почти до конца 1960-х годов.
Позже появились компактные дорожные утюги со складной ручкой. Ими было удобно гладить воротнички, манжеты, галстуки и вещи из тонких тканей.
Многие из этих вещей сегодня кажутся музейными экспонатами. Но еще несколько десятилетий назад именно они были частью обычной советской квартиры и ежедневного быта миллионов семей.
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