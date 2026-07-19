Ковер на стене, плевательница и «Бурда»: что хранилось в маминой спальне в советской квартире

На снимке можно увидеть советский ртутный сфигмоманометр – прибор для измерения артериального давления, который выпускал ленинградский завод «Красногвардеец». Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Продолжаем путешествовать по советской квартире. На этот раз заглянем в комнату, которую в музее называют маминой спальней. Конечно, в большинстве советских квартир отдельной женской комнаты не существовало – обычно это была спальня родителей. Но именно здесь сегодня собраны предметы, которыми ежедневно пользовались советские женщины. Давайте вспомним, как выглядел этот уголок дома.

Ковер – главный символ домашнего уюта

Начать стоит, конечно, с ковра на стене. Сегодня это кажется забавной деталью интерьера, а несколько десятилетий назад такое решение было вполне практичным.

Большинство домов строили из панелей, стены плохо сохраняли тепло и практически не защищали от шума соседей. Ковер становился дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а заодно делал комнату уютнее.

Вместо ковров на стены нередко вешали гобелены. Особенно популярными были сюжеты с оленями или репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». Фото: Алексей Филинов

Кроме практической пользы, хороший ковер считался признаком достатка. Его могли ждать месяцами, доставать «по знакомству» или долго копить деньги на него. В большинстве квартир висели ковры с растительными или геометрическими узорами – перед сном многие любили рассматривать их орнаменты.

А перед Новым годом наступала ежегодная традиция – ковры выносили на улицу и выбивали на снегу.

Трюмо – настоящее царство хозяйки дома

Еще один обязательный предмет советской спальни – трюмо или трельяж с тремя зеркалами. Именно здесь женщины хранили косметику, духи, расчески, шпильки и украшения. Иногда пузырьков и коробочек было столько, что зеркало едва просматривалось.

Трельяж с духами и косметикой – настоящий женский уголок в советской квартире. Фото: Алексей Филинов

Бигуди, духи и легендарная «плевательница»

Красивые локоны были мечтой многих женщин. Ради них спали на металлических бигудях, делали химическую завивку или мастерили папильотки своими руками.

Металлические бигуди сначала нагревали, а затем осторожно накручивали на них волосы. Пока локоны фиксировались, можно было заниматься домашними делами. Фото: Алексей Филинов

Среди самых известных советских духов были «Красная Москва», «Ландыш серебристый», «Злато скифов», «Тет-а-тет». Большим успехом пользовалась и продукция латвийской марки Dzintars, а настоящей роскошью считались французские духи.

Многие советские флаконы отличались необычным дизайном. На фотографии – духи с помпой. Фото: Алексей Филинов

Кремов в магазинах было немного, поэтому один и тот же тюбик нередко использовали сразу для лица, рук и тела. Популярностью пользовался крем «Флорена», который поставлялся в СССР из ГДР.

Крем «Флорена». Фото: Алексей Филинов

Отдельная история – знаменитая тушь «Ленинградская». В народе ее прозвали «плевательницей»: чтобы накрасить ресницы, в коробочку сначала... плевали, а затем наносили тушь специальной щеточкой. После этого ресницы часто приходилось разделять обычной иголкой.

Та самая легендарная тушь. Фото: Алексей Филинов

Помады выпускали фабрики «Свобода», «Новая заря», «Северное сияние» и «Невская косметика». Стоили они около пяти рублей, поэтому использовали их буквально до последнего миллиметра, вынимая остатки спичкой.

Очки как у кинозвезд

Вместе с зарубежными фильмами в СССР пришла и мода на солнцезащитные очки. В 1960-х популярностью пользовались оправы «кошачий глаз», затем появились авиаторы и круглые «ленноны», а в 1980-х – массивные пластиковые оправы в стиле диско.

Советские солнцезащитные очки. Фото: Алексей Филинов

Линзы чаще всего изготавливали из минерального стекла, а оправы – из металла или целлулоида.

Швейная машинка, «Бурда» и домашняя мода

Купить красивую одежду в магазине было непросто. Поэтому во многих семьях женщины сами шили платья, юбки и костюмы. Главной помощницей становилась швейная машинка.

Фото 8. «Госшвеймашина» – советский аналог знаменитых машинок Singer, выпускавшийся в 1920-е годы. Фото: Алексей Филинов

Самым известным производителем был Подольский механический завод. До революции он работал под брендом Singer, а позже начал выпускать собственные машины.

Источником вдохновения служили журналы мод. Настоящей мечтой считались Burda и Sandra с готовыми выкройками, хотя достать их было непросто. Многие также собирали наборы открыток с модными моделями одежды.

Журналы, по которым советские женщины шили наряды своими руками. Фото: Алексей Филинов

Утюги на все случаи жизни

Электрические утюги появились еще в первой половине XX века, однако тяжелые чугунные модели продолжали выпускать почти до конца 1960-х годов.

Позже появились компактные дорожные утюги со складной ручкой. Ими было удобно гладить воротнички, манжеты, галстуки и вещи из тонких тканей.

Слева – электрический утюг УТ-1000 Лысьвенского завода, справа – дорожная модель со складной ручкой. Фото: Алексей Филинов

Многие из этих вещей сегодня кажутся музейными экспонатами. Но еще несколько десятилетий назад именно они были частью обычной советской квартиры и ежедневного быта миллионов семей.

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