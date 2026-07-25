Им нужен только шанс: кошки из приюта Удмуртии в поисках хозяев

Котики в поисках дома. Фото: котофонд «Спасем вместе».

Они были спасены, вылечены и окружены заботой. Теперь этим котикам из приюта Ижевска нужен самый главный шаг – дом и человек, который подарит им настоящую любовь. Мы рассказываем их истории – возможно, одна из них станет вашей.

Афина

Афина – юная кошечка с большим сердцем, в котором с каждым днем все больше веры в людей. Когда-то она была пугливой и осторожной, но сейчас Афина постепенно раскрывается, превращаясь в невероятно ласковую и нежную кошечку. Представьте, как она будет уютно сворачиваться у вас на коленях, громко мурлыча от счастья.

Афина стерилизована и привита, полностью готова к переезду в новый дом. Ей нужны только вы – и она ответит вам безграничной любовью.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Афина – кошка с роскошной шубкой. Фото: котофонд

Гудвин

Гудвину около шести лет. Но возраст для него – только цифра. Потому что он не стареет душой: ласковый, терпеливый, с аристократичной осанкой и выразительными зелеными глазами, в которых читается мудрость и доброта.

Он не требует многого. Все необходимые процедуры уже сделаны: привит, кастрирован, обработан от паразитов. Ему нужен только дом и ваше любящее сердце.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Подарите Гудвину его лучшую главу - самую тёплую и счастливую. Фото: котофонд.

Стеша

Тихая, тактичная, ласковая – кошка, которая не будет требовать внимания громким мяуканьем. Она просто будет рядом, тихо мурлыкать и согревать своим присутствием. С другими кошками она абсолютно неконфликтна — идеальная соседка для дома, где уже живут питомцы.

Возраст – 6-8 лет. Полностью обработана, привита, отлично приучена к лотку.

Она ждет своего человека. Того, кто оценит тихую радость и подарит ей дом, где есть уют без лишнего шума.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Стеша ждет, когда обретет семью. Фото: котофонд

Кнопочка

Знакомьтесь – Кнопочка. Ей всего семь месяцев, но она уже готова подарить свою любовь тому, кто станет для нее самым лучшим и заботливым хозяином.

Эта малышка уже прошла все необходимые процедуры: у нее есть ветпаспорт, она обработана от паразитов и привита. Кнопочка здорова и полностью готова к переезду в новый дом.

С другими кошками она прекрасно ладит – играет и общается с удовольствием. А вот к людям пока относится с осторожностью. Это просто робость. Ей нужно немного времени и терпения. И когда она раскроется, вы получите самого преданного и нежного друга.

Кнопочке нужен терпеливый, любящий человек, который поможет ей почувствовать себя в безопасности.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе».

Малышка Кнопочка ищет того, кому будет доверять. Фото: котофонд

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