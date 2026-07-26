Как спасались от жары: история легендарных автоматов с газировкой в Ижевске

Лето 1991 года. Фото: Михаил Егоров

На следующей неделе в Ижевске прогнозируют до +32. Жара всегда заставляла искать способы быстро освежиться. Сегодня прохладительные напитки и мороженое продаются буквально на каждом шагу. А еще несколько десятилетий назад главным спасением для жителей города были автоматы с газированной водой. Достаточно было опустить монету и через несколько секунд можно было выпить холодную газировку.

Эти автоматы были привычной частью городской жизни не только в Ижевске, но и по всему Советскому Союзу. Особенно популярными они стали в 1960–1980-х годах. Их устанавливали на центральных улицах, в парках, возле заводов, учебных заведений, кинотеатров и мест отдыха.

Удмуртский фотожурналист и фотохудожник Михаил Егоров, работавший с 1970-х годов, запечатлел эти привычные городские сцены. Позже его архив оцифровали родственники, благодаря чему сегодня можно увидеть, каким был Ижевск в начале 1990-х. Рассматриваем кадры из повседневной жизни в знойной Удмуртии.

Как все начиналось

Первые автоматы для продажи газированной воды разработали в 1932 году. Их создателем считается сотрудник ленинградского завода «Вена» Агрошкин. Массово такие аппараты начали устанавливать по всей стране уже в 1950-х годах.

Автоматы с газированной водой в Ижевске. Лето 1991 года. Фото: Михаил Егоров

Поначалу автоматы наливали только обычную газированную воду, однако позже появилась возможность выбрать напиток с сиропом, который быстро стал особенно популярным.

Газировка из автоматов была одним из самых популярных летних напитков. Ижевск, лето 1991 года. Фото: Михаил Егоров

Автоматы с газировкой в Ижевске

Красные автоматы можно было встретить практически во всех оживленных местах Ижевска. Они работали на улице Советской, возле ЦУМа, кинотеатра «Россия», магазина «Сервис» и в других популярных точках города.

Летний Ижевск и автоматы с газировкой. Фото: Михаил Егоров

Стакан простой газированной воды стоил одну копейку, а напиток с сиропом — три копейки. Пили его из граненых стеклянных стаканов, которые после использования промывали прямо в специальном устройстве, встроенном в автомат.

Жаркий день в Ижевске летом 1991 года. Фото: Михаил Егоров

Закат эпохи

В 1970-х годах привычные красные автоматы постепенно заменили серо-голубые модели. Они также предлагали несколько вариантов сиропа, хотя выбор оставался небольшим. Именно тогда жители начали замечать, что стеклянные стаканы все чаще исчезают.

Лето 1991 года. Фото: Михаил Егоров

Лето 1991 года. Фото: Михаил Егоров

В первой половине 1990-х автоматы с газированной водой стали постепенно исчезать с улиц Ижевска. Советское оборудование часто выходило из строя, а ремонтировать его уже было экономически невыгодно. Кроме того, многие перестали пользоваться общими стаканами из соображений гигиены. Свою роль сыграло и исчезновение из обращения монет номиналом 1 и 3 копейки.

Жаркое лето 1991 года. Центральная площадь Ижевска. Фото: Михаил Егоров

Со временем на смену автоматам пришли частные киоски и магазины, где прохладительные напитки продавались в пластиковых бутылках и жестяных банках. Так завершилась целая эпоха, которая для многих жителей Ижевска и Удмуртии до сих пор остается одним из самых теплых воспоминаний о советском детстве.

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