После атаки на склад Wildverries начался пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утро 30 июля началось с пожаров на складах Wildberries сразу в нескольких регионах. Сначала об ударе и пожаре сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. А потом случилась атака БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года. О ней рассказали в пресс-службе компании. Опять целью удара ВСУ стали объекты мирной экономики. Рассказываем подробности.

Атака БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года: что произошло

Сообщение появилось в официальном канале пресс-службы компании. Атака БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года произошла на фоне воздушной тревоги в республике. Как только она была объявлена, старшие смен провели заблаговременную эвакуацию людей с объекта, чтобы никто не пострадал.

Но удар ВСУ все равно пришелся по складу WB - из-за атаки на логистический комплекс в городе Сарапул начался пожар. Чтобы победить возгорание, на место приехали пожарные расчеты. Работа продолжается.

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года

На данный момент склад Wildberries в Сарапуле приостановил работу.

- Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, - сообщили в компании.

Позже будет подсчитан и озвучен ущерб - если товары пострадали, с продавцами будет вестись работа, в том числе о возможной компенсации.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года

К счастью, при атаке БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года удалось обойтись без пострадавших. Способствовала этому и быстрая заблаговременная эвакуация - порядок действий уже отработали с руководителями смен.

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