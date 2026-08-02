Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа: Рыбы узнают, где их точно ждут, а Тельцов ждет приятный сюрприз

Спокойствие и размеренность в действиях помогут достичь большего Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для вас эта неделя пройдет под знаком слов, встреч и неожиданных идей. Одно удачное сообщение, звонок или разговор в коридоре может дать вам больше, чем долгие размышления в одиночестве. Но важно не хвататься сразу за все – вы и сами почувствуете, что часть предложений требует фильтра. В личной жизни появится легкость, если не играть в намеки и не ждать, что вас поймут без объяснений.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Нужно быть бережнее к себе и не брать на себя чужие эмоции. Ваша усталость так давно копилась, что сейчас она может напомнить о себе через раздражение или желание спрятаться от всех. Хорошая новость в том, что именно в спокойном режиме вы сможете разобраться с тем, что давно висело в воздухе. В отношениях лучше не проверять людей на прочность, а честно сказать, чего вам не хватает.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

На этой неделе вам важно чуть сбавить темп и не доказывать всем, что вы быстрее, сильнее и правее. Чем спокойнее вы будете реагировать на чужие промахи, тем больше у вас останется сил на собственные цели. В работе может появиться шанс проявить лидерство, но через умение вовремя взять ответственность. В личной жизни полезно не юлить, но общаться спокойно и не давить: сейчас вас услышат лучше, если не повышать голос.

Рак (21 июня – 22 июля)

На этой неделе вы будете особенно заметны, даже если сами не станете к этому стремиться. Ваше обаяние сработает лучше всего там, где нужно убедить, вдохновить или просто красиво подать идею. Но не стоит путать внимание с настоящим признанием: работайте с внутренним, а не с внешним. В личной жизни возможен яркий момент, который многое расставит по местам.

Лев (23 июля – 22 августа)

Неделя подходит для того, чтобы навести уют в окружающем вас пространстве, а внутри себя воздвигнуть стену спокойствия. Вам особенно пойдут дела, где важны терпение и внимание к деталям: суета будет только мешать. Может появиться желание потратить деньги на что-то приятное, и это как раз тот случай, когда спонтанное удовольствие окажется полезнее выгоды. В отношениях станет заметно, кто рядом с вами по-настоящему, без всяких условий.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для вас неделя окажется продуктивной, если вы перестанете хвататься за все сразу и выберете одну важную задачу. Особенно хорошо будут удаваться дела, где нужен холодный ум, аккуратность и здравый взгляд на реальность. Не тратьте силы на то, что уже давно пора отпустить, – это освободит место для действительно полезных шагов. В отношениях не стоит искать идеальную формулу: вместо четкого плана просто наслаждайтесь обществом любимого человека.

Весы (23 сентября – 22 октября)

На этой неделе придется определиться, даже если очень хочется сохранить удобный нейтралитет. Ситуация сама подтолкнет к решению, и чем честнее вы будете с собой, тем спокойнее пройдет этот период. В работе может открыться возможность, которая потребует собранности и ответственности. В личной жизни полезно не угадывать желания другого человека, а спросить напрямую – это сэкономит и время, и нервы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

На этой неделе вы будете особенно чувствительны к настроению людей и к атмосфере вокруг себя. Это поможет вам тонко почувствовать, где вас действительно ждут, а где вы давно тратите силы зря. Хорошо пойдут дела, где важны не только творческий подход, но и аккуратность и усидчивость. В личной жизни кто-то покажет свое отношение не словами, а поступком.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У вас появится мысль, которая сначала покажется странной. Но чем дальше вы будете думать и анализировать, тем быстрее поймете – это то, что нужно именно сейчас. Неделя хороша для нестандартных решений, общения с необычными людьми и коротких, но полезных перемен. Только не торопитесь делать вид, что все уже готово и сделано, – сейчас важно не вдохновение само по себе, а практические шаги. В отношениях не стоит усложнять простые и уже давно понятные вещи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

На этой неделе лучше сохранять энергию, а не распылять ее на все вокруг. Вы сможете многое понять без лишних слов, если перестанете торопить события и позволите людям проявить себя самим. В делах сейчас выгоднее наблюдать и выжидать, чем идти напролом. В отношениях доверие к партнеру окажется важнее контроля, и это станет для вас освобождением.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для вас эта неделя будет временем для спокойной, размеренной работы. Вы сможете продвинуться там, где другие уже бы психанули и бросили начатое, поэтому выдержка сейчас – ваш главный козырь. Неделя подходит для быстрых, но взвешенных решений, особенно если они касаются денег, графика или долгих обязательств. В личной жизни стоит быть чуть мягче обычного: используйте спокойный тон и нежные прикосновения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В ближайшие дни вас может потянуть в сторону нового плана, идеи или даже человека, который выбьет вас из привычного ритма. И это неплохо: неделя словно подталкивает вас расширить рамки и посмотреть дальше ближайших задач. Главное – не обещать больше, чем реально готовы сделать, иначе энтузиазм быстро упрется в усталость. В личной жизни будет легче, если вы не станете превращать спонтанность в исчезающие сигналы.

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