Пролог осени: каким будет август 2026 года в Ижевске

Какие погодные сюрпризы принесет финал лета? Фото: архив редакции

Июль удивил Удмуртию продолжительной жарой, которая не отступала почти до конца месяца. После сдержанного июня лето словно решило наверстать упущенное – причем с избытком. Разбираемся, чем запомнился этот аномально знойный период и какую погоду теперь прогнозируют Ижевску на август.

Грозы так и не смогли сбить жару

Июль 2026 года стал в Ижевске одним из самых жарких за последние десятилетия. Высокая температура установилась с первых дней месяца и почти постоянно превышала привычные показатели, а короткие периоды прохлады оставались практически незаметными на общем фоне.

По данным сервиса «Погода и климат», средняя температура июля достигла +21,3°C при норме +18,8°C. Таким образом, отклонение составило +2,5°C. Единственным ощутимо прохладным днем стало 5 июля, когда температура опустилась до +12,4°C. На фоне остального месяца это воспринималось почти как летний холод. Самым жарким оказалось 27 июля: воздух тогда прогрелся до +33,3°C.

При этом засушливым месяц назвать нельзя. За июль выпало 96 мм осадков при обычном показателе 66 мм, то есть 145% от нормы. Сочетание продолжительного зноя и большого количества дождей само по себе оказалось необычным.

Август вернет погоду к климатической норме

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, август в Удмуртии пройдет без температурных аномалий, которыми отличился июль. На большей части европейской территории страны средняя температура месяца ожидается близкой к многолетним значениям. Вероятнее всего, завершение лета в Ижевске будет теплым и достаточно комфортным.

Днем столбики термометров преимущественно покажут +21…+26°C, а по ночам температура будет опускаться до +11…+16°C.

Ижевск оказался в розовой зоне: августовская температура ожидается близкой к норме. Фото: meteoinfo.ru

Осадков может выпасть немного больше обычного

По количеству дождей август способен слегка превысить климатическую норму. Предполагается, что за месяц выпадет от 61 до 88 мм осадков. Диапазон довольно широкий, причем его верхняя граница указывает на заметный избыток влаги.

Как и в июле, значительную часть осадков могут принести грозовые ливни.

Ижевск находится в зеленой зоне: количество августовских осадков будет около нормы или немного выше нее. Фото: meteoinfo.ru

В целом последний месяц лета должен быть умеренным и мягким. Однако август известен своей переменчивостью: после кратковременного возвращения жары могут последовать первые по-настоящему осенние похолодания.

От почти осенней прохлады до настоящего зноя

За последние 25 лет именно август, пожалуй, показывал в Ижевске самый заметный разброс среднемесячных температур среди всех летних месяцев. Самым жарким стал август 2016 года, когда средняя температура достигла +22,6°C. Следом идут 2022 год с показателем +20,7°C, а также 2010 и 2021 годы, когда было зафиксировано по +19,9°C.

Совсем другая погода установилась в августе 2002 года: средняя температура тогда составила лишь +12,4°C. В 2015 году показатель достиг +13,8°C. В эти годы последний месяц лета больше напоминал раннюю осень.

Разница между минимальным и максимальным значениями составила ровно 10 градусов. Такой разброс наглядно показывает, насколько непредсказуемой может быть августовская погода в Удмуртии.

Таким был август в Ижевске в разные годы. Фото: Погода и климат

Что прогнозируют интернет-сервисы

По информации Гидрометцентра, первые дни августа 2026 года в Ижевске будут теплыми и преимущественно дождливыми. Днем воздух прогреется до +24…+27°C, а ночью температура составит +13…+16°C. Вероятность дневных осадков 1 августа достигнет 95%, 2 августа – 91%, а 3 и 4 августа – 78–81%. На 5 августа дождей не прогнозируется: вероятность осадков составляет 0%. Уже 6 августа она вновь повысится примерно до 75%. Атмосферное давление будет колебаться от 739 до 747 мм рт. ст. Ожидается преимущественно северный ветер – слабый или умеренный, со скоростью 2–5 м/с.

Погода Mail.ru прогнозирует в первой половине месяца умеренное тепло и неустойчивую погоду. В начале августа днем ожидается +24…+27°C, ночью – +13…+16°C. Дожди будут идти довольно часто, местами возможны грозы и короткие ливни. К 7–8 августа в городе ненадолго похолодает. Дневная температура снизится до +17…+18°C, а ночная – до +10…+13°C. Во второй декаде температурный фон станет более ровным: днем ожидается +22…+25°C, ночью – +11…+15°C. Кратковременные осадки будут сменяться прояснениями. Во второй половине августа начнется постепенное понижение температуры. Днем в основном прогнозируется +19…+23°C, а к завершению месяца – +18…+20°C. Ночные показатели составят +10…+12°C. Серьезных похолоданий сервис не ожидает, при этом дождей постепенно станет меньше.

Гисметео обещает Ижевску умеренно теплую погоду с регулярными кратковременными дождями. В первой декаде дневная температура постепенно понизится с +26…+25°C в начале месяца до +21…+22°C. По ночам ожидается от +12 до +18°C. Осадки будут выпадать часто, временами возможны сильные ливни. Во второй декаде установится более прохладная и стабильная погода: днем прогнозируется +19…+21°C, ночью – +13…+14°C. Дожди, иногда сопровождающиеся грозами, продолжат чередоваться с недолгими прояснениями. В третьей декаде температура закрепится на уровне +17…+19°C днем и примерно +13…+14°C ночью. Осадки сохранятся, но преимущественно будут непродолжительными.

Яндекс.Погода предрекает в Ижевске теплую и относительно устойчивую погоду с плавным похолоданием ближе к концу месяца. В первой декаде днем прогнозируется +22…+25°C, ночью – от +11…+13°C. В начале августа временами будут проходить кратковременные дожди, однако солнечных дней тоже ожидается немало. Во второй декаде температура немного понизится: до +21…+23°C днем и +10…+12°C ночью. Погода останется переменчивой, а ясные периоды будут сменяться небольшими осадками. В третьей декаде днем ожидается +18…+21°C, ночью – +8…+10°C. Большую часть времени сохранится переменная облачность, иногда пройдут небольшие дожди. При этом значительных похолоданий сервис не прогнозирует.

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