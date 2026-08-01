Милые и с характером: котики из приюта Удмуртии в поисках хозяев

Котикам из Удмуртии нужен дом. Фото: котофонд.

Митя, Норис, Веста, Тери и другие подопечные котофонда «Спасем вместе» очень ждут встречи с вами. У каждого из этих котиков – своя история, характер и привычки. Но всех их объединяет одно: желание оказаться в доме, где их будут любить и беречь.

Тери

Тери – чудесная молодая кошечка с янтарными глазами и шелковой шубкой. Она из тех, кто с удовольствием заберется к вам на руки и включит свою фирменную «песенку» – негромкую, уютную, бесконечную.

Тери привита, стерилизована, с лотком дружит на отлично.

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Тери с янтарными глазами. Фото: котофонд.

Веста

Весте около семи лет. Почти вся ее жизнь, к сожалению, прошла в очень сложных условиях. Но есть у этой истории светлая сторона: несмотря на все пережитое, Веста осталась удивительно ласковой. Она тянется к людям, верит им и очень хочет наконец почувствовать, что такое безопасность и настоящая забота.

Она мечтает о спокойном, любящем доме – месте, где можно выдохнуть и расслабиться. Веста готова стать верным другом, надежным компаньоном и просто радостью для того, кто решится подарить ей второй шанс.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Ласковая Веста нуждается в заботливых руках. Фото: котофонд.

Митя

Знакомьтесь, Митя. У него есть одна маленькая тайна: говорят, в его роду когда-то затесался мейн-кун. И это не просто слова — достаточно взглянуть на его благородный профиль, роскошную шубку и шикарный хвост.

Мите два года. В нем гармонично сочетаются стать и уют. Он не из тех котов, что носятся по дому без остановки. Митя ценит размеренность, но с радостью включится в игру, если вы предложите. А еще он настоящий гурман и обожает нежиться на ручках. Если вы ищете кота, который будет сидеть рядом и мурлыкать – Митя идеально подойдет.

Митя очень дружелюбен с другими животными. Он легко найдет общий язык и станет частью большой пушистой семьи.

Все формальности уже в порядке: кастрирован, привит, обработан от паразитов, есть ветеринарный паспорт.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Статный красавец Митя. Фото: котофонд.

Норис

Норис – кот, который знает цену простым радостям. Спокойный, добрый, интеллигентный. Без вредных привычек, без претензий, без лишнего шума.

За его плечами – непростая судьба. Но Норис не утратил доверия к людям. Он трется о ноги и смотрит на вас с надеждой: может быть, именно вы — его счастливый билет?

Норис привит, кастрирован, есть ветеринарный паспорт.

Подарите ему дом – и он будет благодарен вам всю оставшуюся жизнь.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.ru/cotofond

Милейший кот Норис. Фото: котофонд.

Присмотритесь к этим котикам, вероятно, кто-то из них приглянется вам. Им нужен шанс на счастливую жизнь.

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