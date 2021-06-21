Утро в Ижевске: застрявший мужчина, сгоревшие постройки и жаркая неделя

Рассказываем о главных новостях за выходные Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ждет жаркий денек – синоптики обещают до +28°С тепла. А пока вы еще не ушли на работу, читайте утренний обзор новостей от «Комсомолки» одной строкой:

- Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии необходимо удвоить

- Неутолимая жажда: мужчина в Удмуртии начал с похищения кваса и закончил 7-ю годами колонии

- Купаться не рекомендуют в 20 местах на водоемах Удмуртии

- Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавил региональную группу кандидатов от «Единой России» в Госдуму

- 1,8 млн рублей перевела мошенникам учительница из Удмуртии

- Больше 10 дней без холодной воды провели жители ул. Ершовской в Ижевске

- «Низина была подтоплена, машины плавали»: жители Удмуртии рассказали о потопе в Ялте

- Сгоревший автобус и погибшая пассажирка такси: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Жара всю неделю

Фото: Елена Бобылева

На этой неделе температура воздуха может подняться до +32°С! Подробности о погоде на неделю можно прочитать по ссылке.

Сгорело семь построек во дворе

Пожарным удалось отстоять жилой дом, но 7 надворных построек сгорели Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

19 июня около 18:22 на 1-ой Донской улице в Ижевске вспыхнул пожар. Спасатели, которые прибыли на место, застали горение нескольких надворных построек. Кроме того, огонь мог перекинуться на 8-квартирный жилой барак. Как потушили пожар, рассказываем по ссылке.

Не только перепечи

Где в Ижевске поесть перепечи, табани и не только Фото: Алена Селезнева

Удмуртская кухня традиционно славится перепечами и пельменями. И не зря – это очень сытные и вкусные блюда. Здесь мы рассказали, где в Ижевске можно попробовать их, а также другие блюда.

Застрял между третьим и вторым этажом на «веревке» из простыни

Мужчина не мог спуститься с окна второго этажа Фото: скриншот видео

18 июня в соцсетях появилось видео, где мужчина по веревке из простыней или штор выбрался из окна третьего этажа и застрял. До земли оставалось несколько метров. Очевидец сообщил, что это произошло в микрорайоне «Строитель». Как ему удалось спуститься?