Как интересно отдохнуть, не уезжая далеко от Ижевска

Конный клуб в Воткинском районе. Фото: Алена Селезнева

Наступило лето, а значит – время отдыхать. Но не у всех есть возможности уехать далеко и надолго. Рассказываем, как активно отдохнуть или получить незабываемые впечатления рядом с Ижевском.

Конный клуб в Воткинском районе

В конном клубе «Светлое» (д. Светлое, Воткинский район) живет табун из 40 лошадей. Организаторы проводят для отдыхающих часовые конные прогулки вдоль леса. Кроме лошадей, здесь живут кролики, курицы, собаки и козы. В конном клубе можно отдохнуть в беседке семьей или компанией друзей, пожарить шашлыки, попариться в бане, прокатиться на веревочном троллее и искупаться в родниковой купели.

Сплав на байдарках

Пожалуй, один из самых активных способов набраться новых впечатлений летом в Удмуртии. Организованными группами можно уехать прямо из Ижевска. Например, клуб «Ижсплав» предлагает прокатиться по реке Кильмезь, Вале и Чемошур-Уче. На такой отдых можно поехать и с детьми. Кроме самих сплавов, желающих ждут настоящие туристические походы: нужно будет разбить лагерь, приготовить еду, а если вы выберете тур подальше, то будут и песни у костра под звездами.

Фото: Архив «КП»-Ижевск

Оленеферма «Гринфилд Парк»

Не самый активный, зато очень веселый вариант. На ферме в «Гринфилд парке» живут около 20 оленей – с ними можно фотографироваться, общаться, кормить их с рук. Кстати, в «Гринфилд парке» есть и другие животные – мини-пиги и альпака. Ну а если вашим детям надоест играть с оленями, они смогут выбрать другие развлечения – на территории парка есть качели и батут.

Оленеферма «Гринфилд Парк»

Парапланы в Пирогово

Полетать на параплане – это отличная возможность посмотреть на Ижевск с высоты птичьего полета. Освоить небесную стихию предлагает клуб «Полет» в Пирогово. Можно выбрать полет на обычном или мотопараплане. За безопасность можно не переживать: полет контролирует инструктор.

Фото: Архив «КП»-Ижевск

Рыбалка на базе отдыха «Карибу»

Если же экстремальные виды развлечений не для вас, и хочется немного расслабиться, добро пожаловать на базу отдыха «Карибу» в Малопургинском районе. Здесь, вдали от города, можно сходить в баню, порыбачить на чистейшем водоеме, а затем приготовить пойманную вами рыбу или заранее замаринованный шашлык.

На базе отдыха вас ждут уютные домики с разной вместительностью: большой дом рассчитан на четыре семьи (10–12 человек), а малые дома «Ист» и «Вест» идеально подойдут для семьи до шести человек. Если вы хотите отметить корпоратив или свадьбу, то можете арендовать беседку для компании до 40 человек или всю базу.

«Карибу» предлагает своим гостям взять в аренду лодку или катамаран для рыбалки, прогуляться по лесу и позагорать на пляже летом. В пруду на территории базы отдыха водятся щука, карп, окунь, карась и другие виды рыб. Весь улов для гостей базы бесплатный, а если отправиться на рыбалку с друзьями, аренда мангала и барбекю для шашлыка достанется вам в подарок.

В «Карибу» получится заняться и активными видами спорта. Например, поиграть в бадминтон, волейбол или футбол. А после угощения шашлыками можно попить чай из настоящего самовара.

База отдыха находится всего в 35 километрах от Ижевска. Поездка туда займет около 30 минут.

Чтобы подробнее узнать об отдыхе в «Карибу», можно зайти на сайт базы Karibu18.ru, в аккаунт «Инстаграм» или сообщество «ВКонтакте», написать в WhatsApp («Ватсапп») Также на все ваши вопросы ответят по номеру: +7-922-514-14-14.

Приманят рыбу по сниженной цене

Магазин НА КРЮЧКЕ 18 гарантируют своим клиентам удовольствие от рыбалки, потому что их прикормка привлекает рыбу с больших расстояний и удерживает ее в месте ловли. Все товары производят в Ижевске, поэтому магазину не нужно тратить деньги на их транспортировку. Так, цены в «На крючке» одни из самых низких в городе.

Номер телефона: +7 (912) 450-13-33

Сообщество «ВКонтакте»: vk.com/hook18

Адрес магазина: ул. Маяковского, 39б

Магазин НА КРЮЧКЕ 18

Где купить принадлежности для рыбалки?

Рыболовный магазин «Мастер-рыболов» предлагает покупателям широкий ассортимент по выбору удочек, одежды и прикорма по выгодным ценам. Для удобства клиентов они работают круглосуточно, а при отсутствии нужного вам товара могут привезти его в магазин.

Номер телефона: +7 (912) 446-83-18

Сообщество «ВКонтакте»: vk.com/public193763398

Адрес магазина: Воткинское шоссе, 146а

Рыболовный магазин «Мастер-рыболов»

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