Утро в Ижевске: Мошенничество с детскими садами, места вакцинации от коронавируса и бесплатные парковки для многодетных семей

Главные новости минувшего дня Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 23 июня. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

Погибший и двое травмированных: очередное ДТП с переворотом произошло в Удмуртии

Неограниченный доступ к более 16 тысячам аудиогидов поможет в путешествиях

С мальчиком, в убийстве которого подозревается его мать, прощались в Удмуртии

Расписание выездной вакцинации от коронавируса в Ижевске до конца июня

Накануне Дня памяти и скорби в Ижевске зажгли 6 тысяч свечей

В Удмуртии спасли тонущего ребенка

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В Ижевске мошенники просят до 20 тысяч рублей за место в детском саду

в Ижевске орудуют мошенники, которые просят за помощь в переводе до 20 тысяч рублей

Многие родители предпринимают попытки перевести ребенка в другой детский сад, чаще всего – из-за переезда в другой район. Однако следует быть очень осторожными, планируя подобное, – в Ижевске орудуют мошенники, которые просят за помощь в переводе до 20 тысяч рублей. Подробности обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107.6 FM, 12+). Подробности

Где и чем сейчас можно привиться от коронавируса в Ижевске

Какими вакцинами и где сейчас можно привиться от коронавируса?

Какими вакцинами и где сейчас можно привиться от коронавируса, прививают ли в Удмуртии беременных – на эти и другие вопросы ответили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск». Подробности

В Совфеде дали комментарий по бесплатным парковкам для многодетных семей

Валерий Рязанский считает, что должна быть определенная система уважения к гражданам

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский дал RT комментарий по поводу предложения члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Она предложила предоставить всем семьям, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей, бесплатные места на парковках во всех регионах РФ. Подробности