Где перекусить в Ижевске, если вы вегетарианец?

5 кафе с интересным меню для вегетарианцев в Ижевске, Фото: freepik.com

Лето – отличный период для того, чтобы хотя бы на время отказаться от тяжелой пищи, в том числе от мяса. Если вы хотели бы попробовать стать вегетарианцем или уже давно не едите мясо из этических соображений либо по совету врачей, вам наверняка будет полезна наша новая подборка кафе, в которых представлены блюда без мяса. Причем блюда интересные, а не просто классическая пицца «Маргарита».

Кафе «Солнце»

В меню есть блюда для сыроедов, веганов и вегетарианцев, Фото: vk.com/solnceizhevsk

В меню этого кафе здорового питания вообще нет блюд с мясом, однако здесь интересные для себя варианты могут найти не только вегетарианцы, веганы и сыроеды. Попробуйте, например, буррито с фалафелем или буррито с нори по-японски, сыроедческий суп-пюре из огурцов, пекинской капусты, помидоров и сладкого перца или салат с кукурузой и свежими овощами. Полноценный комплексный обед в «Солнце» стоит 239 рублей.

Где: ул. 10 лет Октября, 53, ТЦ «Эльгрин»

Botanica (Ботаника)

Домашняя кухня превалирует в заведении, Фото: vk.com/botanica_cafe

Это органик-кафе, в меню которого есть не только мясные и рыбные блюда, но и большой выбор супов, салатов, горячего для вегетарианцев. Например, салат из печеной тыквы и козьего сыра или салат с хрустящими баклажанами, свежими томатами и кинзой. На гарнир можно взять толченый картофель на сливках с овощами гриль или томатами на гриле с чесноком и тимьяном. Еще один вариант для сытного обеда – гречка или рис с белыми грибами. В качестве закуски можно выбрать, например, вяленую свеклу с кремом из козьего сыра и грецких орехов.

Где: Ул. Карла Либкнехта, 69

Botanic Сфера (Ботаник сфера)

Полноценный обед из трех блюд выйдет около 800 рублей, Фото: vk.com/sfera_cafe

В этом кафе также есть как блюда для любителей мяса, так и вегетарианские. Например, необычный салат с тыквой, свеклой, маслинами и томатами за 295 рублей, хумус из белой фасоли или печеной свеклы за 230 рублей и суп с брокколи, стручковой фасолью и сыром чеддером за 215 рублей. Из горячего в этом заведении есть лишь один вариант без мяса – равиоли, а вот выбор гарниров для вегетарианцев или веганов довольно велик: спаржа на гриле, баклажаны с орехами, дикий рис или маш с овощами по цене от 160 до 240 рублей за порцию. В меню также есть варианты комплексных бизнес-ланчей без мяса.

Где: ул. Карла Маркса, 242А

«Кухня»

В кафе необычная подача блюд, Фото: instagram.com/kitchenizhevsk

Это по-настоящему «зеленое» кафе, причем речь идет не только об интерьере, но и о выборе блюд в меню. Это не вегетарианское кафе, но выбор блюд без мяса здесь довольно большой. Скажем, для сытного обеда подойдет тыквенный или грибной суп в хлебной тарелке, овощной салат с камамбером, фисташками, авокадо и грейпфрутом. Для любителей сыра – хачапури на шампуре с кавказским сыром и сулугуни. Кстати, в меню также есть сладкий хачапури, где вместо горячего плавленого сыра – фрукты.

Где: ул. Коммунаров, 224Д

«Яхта»

Для вегетарианцев есть отдельное меню, Фото: instagram.com/cafe.yachta

В этом ресторане есть отдельное меню для вегетарианцев, правда, в нем всего три позиции. Это аджапсандали из баклажанов и болгарского перца за 250 рублей, стейк из тыквы с диким рисом и соусом песто за 360 рублей и овощи гриль с цукини, сыром и картофелем за 300 рублей. На полноценный обед или ужин хватит, но разнообразия мало, поэтому можно обратиться к основному меню и найти блюда без мяса там – например, салат с хрустящими баклажанами или сигары с овощами и соусом «Чили».

Где: ул. Береговая, 1

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