Дорога через «Болото»: жители частного сектора в Ижевске просят власти отремонтировать улицы

Дороги на ул. Пушкинской выглядят, как будто выдержали бомбежку Фото: Анастасия Михайлова

«Болото» – неофициальное название микрорайона в Ижевске, практически полностью застроенного частными домами. Расположен он в низине, рядом – река, и в период весеннего половодья, а также летом или осенью во время ливней «Болото» затапливает. Вода заливает огороды, дома, бани и, конечно, дороги внутри микрорайона, которыми пользуются местные жители, чтобы добраться до «большой земли».

Несколько лет жители пытаются решить проблему, обращаются в городскую администрацию, но «Болото» по-прежнему топит. В апреле этого года местные обратились в Общественную палату Ижевска с просьбой помочь в ситуации. «Комсомолка» узнала, как сейчас живут и на что надеются «болотчане».

«Платим такие же налоги, но ничего не получаем взамен»

Сильнее всего весной и в непогоду затапливает три улицы – Пушкинскую, Революционную и переулок Ястребовский. По Пушкинской жители микрорайона выбираются «в город» – к магазинам, аптекам, остановкам общественного транспорта на улице Чугуевского. А еще по ней ежедневно ходят дети.

«Сразу за Чугуевского находится несколько школ и детский сад, – говорит Татьяна, жительница ул. Пушкинской на «Болоте». – У нас тут каждый дом многодетный. За нашей улицей еще одна школа, 65-я. Из города на автобусе приезжают дети, учителя и идут по частному сектору, причем прямо по дороге – тротуаров нет. У меня младшая дочь как-то вся обрызганная пришла домой».

Местные уверены, что тонкий слой щебня - это временная мера Фото: Анастасия Михайлова

По словам жителей, однажды сотрудники школы просто не пустили на уроки детей из частного сектора из-за грязи на одежде. Родители обратились в администрацию города, там, чтобы проверить информацию, позвонили в школу. Однако в учреждении случившееся отрицают, по их словам, на уроки пускают абсолютно всех учеников.

Весной Пушкинскую улицу затапливает полностью: канавы переполняются, вода заливает проезжую часть. Мешают засоры и кучи мусора в канавах, которые, по словам жителей, либо не убирают вовсе, либо выкидывают грязь прямо на дорогу. Еще одна проблема – качество асфальта. Пушкинская выглядит «как после бомбежки», при этом водители не всегда соблюдают скоростной режим, окатывая пешеходов водой из луж. Тротуаров нет, «лежачих полицейских» тоже, под ногами – скользкая глина. И такая картина – не только весной, но и после любого крупного ливня.

По весне в микрорайоне затапливает канавы Фото: Анастасия Михайлова

«Огромные лужи появляются после каждого дождя, – жалуется Артур Пивоваров, житель улицы Революционной. – У нас в частном секторе люди обиженные, потому что нам ничего не делают, хотя мы такие же налоги платим. Я обращался во все дорожные службы. Даже в администрацию президента писал. Депутатам. А власти присылают нам отписки: «Нет денежных средств».

На ремонт дорог денег не хватает

Мы обратились в администрацию Ижевска за официальным комментарием. Там подтвердили, что средств на ремонт дорог, обустройство тротуаров и канав для отвода воды на «Болоте» действительно не хватает.

«Предварительный перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021 году, сократился с 30 до 9 объектов, – ответили КП в администрации города. – Выполнить ремонт покрытия проезжей части автомобильных дорог в частном секторе района Воткинской линии в 2021-2022 годах не предоставляется возможным. Капитальный ремонт предусматривает реконструкцию проезжей части с устройством системы водоотведения, а также устройство пешеходных тротуаров. Для этого необходима разработка проектной документации, включая проведение инженерных изысканий, а также разработка проектной документации по планировке».

Сюда стекает вода с улиц Фото: Анастасия Михайлова

Только проектно-изыскательные работы, о которых говорит администрация, обойдутся в 6 415 200 рублей. Сейчас определяется источник их финансирования. В нацпроект «Безопасные и качественные дороги» улицы на «Болоте», например, не попадают: предусматривает реконструкцию «магистральных участков скоростного и регулируемого движения, магистральных улиц непрерывного движения общегородского значения, а также транспортно-пешеходных дорог районного значения». Ни Пушкинская, ни Революционная, ни переулок Ястребовский к таковым не относятся.

Пока городские службы могут лишь «заделывать дыры», причем в буквальном смысле – например, засыпать щебенкой наиболее аварийные участки дорог. Правда, по словам местных жителей, надолго этого не хватает: щебень смешивается с глиной, утрамбовывается, и на месте «заплатки» вновь образуется глубокая яма, которая заполняется водой.

Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова неоднократно обращалась к администрации города, в том числе к главе Олегу Бекмеметьеву, чтобы разобраться в проблеме и ускорить ее решение. Сейчас ситуация с дорогами в микрорайоне находится на контроле Общественной палаты.

Жители обратились в прокуратуру

В конце апреля этого года Артур Пивоваров совсем отчаялся и обратился в прокуратуру Первомайского района Ижевска. В начале июня ему пришел ответ. В ведомстве рассмотрели заявление и провели проверку, выявив нарушения при содержании автомобильной дороги по улице Пушкинской в этом микрорайоне. По ним в адрес главы Ижевска вынесли представление. Административное дело возбудили в отношении Управления благоустройства и охраны окружающей среды, которое должно устранить все нарушения под контролем прокурора.

Жители жалуются на три дороги Фото: Анастасия Михайлова

Кроме того, еще в апреле в отношении МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» было возбуждено дело об административном нарушении по факту нарушения дорожного покрытия на этой улице. Учреждению выдано предписание. А 12 апреля из-за отсутствия тротуаров в адрес главы муниципального образования вынесли представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности.

Но, несмотря на все действия жителей, идеальный асфальт и тротуары в микрорайоне пока не появились. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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