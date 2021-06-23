Любовь к парню превратилась в любовь к спорту: история ижевчанки, которая похудела на 14 кг

Мария Яковенко похудела благодаря любви к спорту. Фото предоставлено героиней публикации

21-летняя ижевчанка Мария два раза в своей жизни крупно похудела. В первый раз – когда не смогла смотреть на себя в зеркало, во второй – когда полюбила спорт. Только путь к похудению у девушки лежал через физическую боль.

Фото предоставлено героиней публикации

«РАЗ Я БЕГАЮ, МНЕ МОЖНО ЕСТЬ ВСЕ»

После 9 класса Мария весила 66 кило.

«Мне не нравилось собственное тело. Я была отделена от него. Каждый раз подходила к зеркалу и думала: «Это не я». Сколько себя помню, я всегда «худела». Я выходила на пробежки на пару дней, потом мне все надоедало, и бросала. Ты не любишь себя, а пытаешься себя полюбить. Я прятала свое тело под бесформенными тряпками – туникой, платьем».

Летом Марию «как будто громом поразило». Она залезла на «Ютуб», почти сразу нашла бесплатный марафон «Похудей за три месяца» и начала заниматься.

«Там было задание на неделю. Девушка показывала упражнения, а я потом делала их три раза в неделю. Затем она сказала включить бег. В питании я вообще тогда не разбиралась. Просто ограничила себя в сладком и мучном. Питалась супчиками, салатиками, но очень боялась есть ягоды».

Мария начала худеть после 9 класса

К осени девушка весила уже 52 килограмма. Тогда Мария поняла, что ей нравится бегать, и она продолжила самостоятельные занятия. У девушки получалось отпускать свои мысли и расслабляться.

«Это было на 50% – чтобы поддерживать форму, на другие 50% – в удовольствие», – говорит ижевчанка.

Три года – с 10 класса по второй курс в университете – ижевчанка бегала. Но при этом она набирала вес, и не замечала этого. Медленно, ко второму курсу, девушка снова добрала свои старые 14 килограммов.

«Я думала: раз я бегаю, мне можно есть все. Тупая логика! Я даже не замечала, что потолстела», – сокрушается Мария.

ВЛЮБЛЕННОСТЬ И ПЛОХОЙ ТРЕНЕР

В университете девушка влюбилась. Парень занимался спортом, и Мария решила, что нужно ему соответствовать.

«Сначала мы с ним много общались. Он часто флиртовал со мной. Он тоже бегал, и мне хотелось быть с ним на одной волне, – вспоминает ижевчанка. – И как раз мне знакомая предлагает пойти на беговые занятия к одному известному тренеру. Я, конечно же, согласилась».

Ижевчанка решила заняться спортом, чтобы больше общаться с возлюбленным

Осенью, на втором курсе, Мария пришла на первое занятие. Ее подруга обещала, что подтянется, но так и не начала ходить. Ижевчанка занималась одна.

«Когда я разговаривала с тренером по телефону, она была очень приятной женщиной. Но, когда увидела меня в жизни, поняла, что телосложением я не атлет. Она сразу изменила свое отношение ко мне и начала вести себя очень надменно. Так поступили и другие девочки из ее группы. У них была своя тусовка, а я чувствовала себя чужой и забытой».

С молодым человеком отношения тоже не складывались.

«Это были такие отношения, когда ты не понимаешь, что человек к тебе чувствует. Как будто играется. Иногда ты ему нужна, иногда ему на тебя абсолютно наплевать. Я была собачонкой, находилась в состоянии ожидания».

В университете девушка не замечала, что снова начала набирать

Постепенно влюбленность в человека перерастала в любовь к бегу. Не помешала даже боль из-за неправильной техники.

«Тренировки были мне не по силе. Ни мои связки, ни суставы не были готовы к той нагрузке. Я не развивалась, а, наоборот, травмировала себя. Мои ноги болели сильнее с каждым занятием».

Девушка решила, что тренеру нужно все-таки сообщить о боли. Та высказала ей все, что думала – что у Марии лишний вес, она не знает азов и нечего ей делать в спорте. Сложный разговор тренер закончила тем, что просто прогнала девушку со своих занятий.

«Я ревела несколько дней, – рассказывает ижевчанка. – Я тогда поняла, как все это очень люблю. Как будто у меня все отобрали. И сейчас вспоминаю, и на глазах снова слезы появляются».

ОТ БЕГА ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ

Когда Марию отпустили первые эмоции, она начала думать, что делать дальше. Она сделала перерыв, чтобы ноги перестали болеть. Девушка даже не могла толком ходить. Врачи выписали ей мази, которыми девушка пользовалась месяц. Когда боль ушла, Мария взвесилась – 65 кило. С этого момента и началось ее похудение.

Девушка распланировала свои дни занятия спортом: день беговой тренировки, день силовой и день – отдых.

«И я просто убрала всю вредную еду – сладкое, мучное, фаст-фуд. Много пила воды и ела супчики. Я очень хотела вернуться в бег, поэтому «вкусно поесть» ушло на последний план».

Тогда же Мария нашла школу бега в Ижевске. Она была платной, поэтому всю свою стипендию девушка отдавала на то, чтобы бег приносил ей только пользу.

О том, что девушка похудела, Мария узнала от знакомых

«Я кайфанула этим летом. От своего питания, от бега. Осенью мне все стали говорить, что я здорово похудела. А я вообще не замечала. Но потом, когда сама увидела отметку в 52 кг, стала очень счастливой».

Александр, новый тренер девушки, постоянно контролировал состояние своих подопечных. Марии было непривычно, что за ней постоянно следили, поправляли ее технику.

«Он еще на первой тренировке сказал, что у меня сильные ноги, что стопа хорошая. Саша доказал мне, что я что-то из себя представляю».

Сейчас Мария занимает призовые места по бегу в городских соревнованиях

Спустя год тренировок с Александром Мария начала участвовать в городских соревнованиях, и даже занимать призовые места.

«У меня появились дополнительные тренировки. Я поняла, что двух занятий в неделю мне не хватит, чтобы расти. Сейчас у меня один выходной день в неделю, и мне хорошо».

Девушка надеется, что когда-нибудь сможет выйти и на республиканский уровень.

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