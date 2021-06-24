Эйфелева башня и робот с собакой: 9 поразительных арт-объектов в Ижевске

Показываем необычные скульптуры и фигуры в Ижевске
Фото: Анастасия Михайлова
В Ижевске немало известных достопримечательностей – от Монумента «Дружба народов» и Свято-Михайловского собора, до знаменитого крокодила на Советской. Однако есть в нашем городе и куда менее известные, но любопытные арт-объекты. Мы собрали девять из них.
ИЖЕВСКАЯ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Башня находится за «Славянским базаром», рядом с Крестовоздвиженской часовней. На этой территории продают рассаду, поэтому попасть туда по выходным или вечерам не получится.
Эйфелева башня высотой в два метра прячется на перекрестке ул. Коммунаров и переулка Широкий
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
ПАРК СКУЛЬПТУР У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ
А у Дворца пионеров можно найти белые скульптуры. Две из них сложно увидеть с тротуаров на Кирова и Горького.
Одна из них притаилась в кустах сирени
Фото: Анастасия Михайлова
Другая – за недавно отреставрированным мемориалом «Слава ВДВ»
Фото: Анастасия Михайлова
Самую видимую статую в прошлом году одели в тельняшку на День ВДВ
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
ПЕСЧАНИКИ НЕОБЫЧНЫХ ФОРМ
Рядом с перекрестком Буммашевская – Воткинское шоссе можно увидеть необычные валуны. Такие же есть во дворах на Авангардной, недалеко от Березовой рощи.
Необычные форму камням придали время и разная плотность песчаника
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
ЭЛЕКТРИК С КОТОМ
У здания бывших «Ижевских электрических сетей» рядом с перекрестком Ленина – Карла Маркса можно увидеть скульптуру электрика с котом.
Металлический электрик закручивает лампочку в люстру
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
ЭЛЕКТРИК НА СТОЛБЕ
На пешеходном переходе по ул. 10 лет Октября тоже расположился электрик. Только здесь он «ремонтирует» столб. Скульптура находится между ТЦ «Омега» и ТЦ «Эльгрин».
Этого электрика можно заметить не сразу
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Фото: «Яндекс Карты»
СООРУЖЕНИЕ ИЗ МОЗАИКИ
В санатории «Сосновый» на ул. Ленина тоже можно увидеть необычную постройку.
Постройка украшена мозаикой
Фото: Анастасия Михайлова
По данным исторического клуба «Антей», скульптуру выполнил художник-монументалист Александр Сарычев.
Скульптуру сложно увидеть из-за кустов сирени
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
БЕЛЫЕ МИШКИ
У дома на Коммунаров, 231 находится еще один арт-объект – белые мишки.
Скульптура уже старая и обшарпанная, но все еще сохранила свою самобытность
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
РОЗОВАЯ АРКА
Необычная арка-клумба расположилась недалеко от Молодежной, 43.
Краска обшарпалась, но в клумбе что-то растет
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
РОБОТ ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ
На улице Совхозной можно увидеть необычную скульптуру – робота и собачку
Арт-объект находится рядом с автомастерской, скорее всего, поэтому робота сделали из старых автозапчастей
Фото: Анастасия Михайлова
Фото: «Яндекс Карты»
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