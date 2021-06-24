Эйфелева башня и робот с собакой: 9 поразительных арт-объектов в Ижевске

Показываем необычные скульптуры и фигуры в Ижевске Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске немало известных достопримечательностей – от Монумента «Дружба народов» и Свято-Михайловского собора, до знаменитого крокодила на Советской. Однако есть в нашем городе и куда менее известные, но любопытные арт-объекты. Мы собрали девять из них.

ИЖЕВСКАЯ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Башня находится за «Славянским базаром», рядом с Крестовоздвиженской часовней. На этой территории продают рассаду, поэтому попасть туда по выходным или вечерам не получится.

Эйфелева башня высотой в два метра прячется на перекрестке ул. Коммунаров и переулка Широкий Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

ПАРК СКУЛЬПТУР У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

А у Дворца пионеров можно найти белые скульптуры. Две из них сложно увидеть с тротуаров на Кирова и Горького.

Одна из них притаилась в кустах сирени Фото: Анастасия Михайлова

Другая – за недавно отреставрированным мемориалом «Слава ВДВ» Фото: Анастасия Михайлова

Самую видимую статую в прошлом году одели в тельняшку на День ВДВ Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

ПЕСЧАНИКИ НЕОБЫЧНЫХ ФОРМ

Рядом с перекрестком Буммашевская – Воткинское шоссе можно увидеть необычные валуны. Такие же есть во дворах на Авангардной, недалеко от Березовой рощи.

Необычные форму камням придали время и разная плотность песчаника Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

ЭЛЕКТРИК С КОТОМ

У здания бывших «Ижевских электрических сетей» рядом с перекрестком Ленина – Карла Маркса можно увидеть скульптуру электрика с котом.

Металлический электрик закручивает лампочку в люстру Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

ЭЛЕКТРИК НА СТОЛБЕ

На пешеходном переходе по ул. 10 лет Октября тоже расположился электрик. Только здесь он «ремонтирует» столб. Скульптура находится между ТЦ «Омега» и ТЦ «Эльгрин».

Этого электрика можно заметить не сразу Фото: Эдуард КАРИПОВ

Фото: «Яндекс Карты»

СООРУЖЕНИЕ ИЗ МОЗАИКИ

В санатории «Сосновый» на ул. Ленина тоже можно увидеть необычную постройку.

Постройка украшена мозаикой Фото: Анастасия Михайлова

По данным исторического клуба «Антей», скульптуру выполнил художник-монументалист Александр Сарычев.

Скульптуру сложно увидеть из-за кустов сирени Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

БЕЛЫЕ МИШКИ

У дома на Коммунаров, 231 находится еще один арт-объект – белые мишки.

Скульптура уже старая и обшарпанная, но все еще сохранила свою самобытность Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

РОЗОВАЯ АРКА

Необычная арка-клумба расположилась недалеко от Молодежной, 43.

Краска обшарпалась, но в клумбе что-то растет Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

РОБОТ ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ

На улице Совхозной можно увидеть необычную скульптуру – робота и собачку

Арт-объект находится рядом с автомастерской, скорее всего, поэтому робота сделали из старых автозапчастей Фото: Анастасия Михайлова

Фото: «Яндекс Карты»

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