Абсолютно новый кроссовер Volkswagen Taos появится в Ижевске в ИТС-Авто летом 2021-го

Фото: предоставлено ИТС-Авто

3 июня состоялась российская презентация нового автомобиля Volkswagen Taos (Фольксваген Таос). Руководитель марки в России отметил, что кроссовер создан для тех, кто ценит яркую индивидуальность. Рассказываем о новшествах модели и какие будут варианты комплектации.

КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ

Таос — более компактный внедорожник для города, чем его популярный предшественник Tiguan (Тигуан): ширина новой модели уменьшилась более чем на 200 мм. Необычные детали дизайна добавляют облику технологичности. Например, рельефный капот и рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа. В целом новая модель выполнена «в стиле Volkswagen»: узнаваемая решетка радиатора, серебристые накладки на бамперах, трапециевидная форма выхлопных труб и черные либо серые рейлинги на крыше.

Фото: предоставлено ИТС-Авто

ДВА ВИДА ДВИГАТЕЛЯ

Ожидается, что новая модель будет самой доступной среди кроссоверов Volkswagen. Для покупки предлагаются два варианта двигателей: атмосферный на 110 л.с с передним приводом и турбированный на 150 с передним или полным приводом 4Motion (ФоМоушн).

Также можно будет выбрать к комплектации колеса — от 16 до 18 дюймов на выбор.

ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН

Эргономичность модели можно оценить по внутреннему дизайну. Приборная панель полностью электронная. Внутри также есть беспроводные зарядки для телефонов. Уникальность автомобиля в том, что это первая модель в линейке Volkswagen, где представлена новая мультимедийная система. Десятидюймовый дисплей работает на операционной системе Android (Андроид). Пользователи смогут подключаться к Wi-Fi (Вай-Фай), устанавливать приложения с навигатором или голосовым помощником и подключить Apple CarPlay (Эпл КарПлэй) или Android Auto (Андроид Авто). С помощью системы можно будет управлять такими функциями авто, как климат-контроль, датчики парковки, камеры заднего вида, обогрев лобового стекла.

Фото: предоставлено ИТС-Авто

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

Расширенные функции автомобиля помогут стать увереннее на дороге и подстрахуют в экстренный момент. Одно из преимуществ — интеллектуальная система IQ Light (АйКью Лайт), которая подсвечивает повороты и автоматически переключает свет между дальним и ближним. Пакет обеспечения безопасности включает в себя также систему автоматического торможения, контроль слепых зон, система удержания автомобиля в полосе. В машине установлены датчики контроля дождя, камеры заднего вида, которые помогут припарковаться, внутренняя подсветка и адаптивные фары.

ТРИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Volkswagen Taos в России будет представлен в трех вариантах — Respect (Респект), Status (Статус) и Exclusive (Эксклюзив). Также будет доступна спецверсия JOY! (Джой!).

RESPECT (Респект)

Сиденья с тканевой обивкой, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, обогрев и механическая регулировка поясничного подпора — только малая часть внутренностей данной версии. Для более безопасного вождения в системе установлен круиз-контроль с ограничителем скорости, 6 подушек безопасности и крепления для детских кресел. В комплекте идут два пакета: «Зимний» с двухзонным климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, электроскладываемые боковыми зеркалами и датчиками дождя и также пакет «Городской» с передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и двумя USB-портами (ЮСБ) на задних сиденьях.

STATUS (Статус)

Комплектация модели отличается от предыдущей наличием мультимедийной системой VW Play (ФВ Плэй) с 10-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, есть функция автозатемнения заднего стекла. Кроме пакетов «Зимний» и «Городской», добавляются ещё четыре пакета. Пакет «Техника», куда входят бесключевой доступ, сигнализацию, электропривод багажника. Дизайн-пакет Style (Стайл) состоит из легкосплавных 17-дюймовых дисков, тонировку задних стекол, задние фонари специального дизайна и внутреннюю подсветку салона. При выборе пакета IQ.Light водителям будут доступны опции адаптивных светодиодных фар проекционного типа и светящаяся полоса на радиаторной решетке. Ещё один вариант дополнений к базовым функциям машины — пакет «Безопасность» с системой автоматического торможения, системой удержания в полосе, системой мониторинга «слепых» зон и задние боковые подушки безопасности.

EXCLUSIVE (Эксклюзив)

Дизайн модели отличается от Status или Respect дополнительными хромированными элементами на бамперах. В дополнение идет обогрев задних сидений и автоматическое переключение заднего и ближнего света. Опциональные пакеты более разнообразны, чем у модели Status. Например, в «Безопасность» добавляется функция адаптивного круиз-контроля Stop&Go (Стоп энд Гоу) с ассистентом дистанции в пробке.

Фото: предоставлено ИТС-Авто

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ JOY! (Джой)

В основе лежит версия Status. Главное отличие — яркие оранжевые декоративные элементы на передней панели и сиденьях и атмосферная подсветка. Автомобиль оборудован бесключевым доступом, электрообогревом лобового стекла и камерой заднего вида. В дополнение идет пакет «Инновации», который включает в себя многие функции предыдущих моделей.

Производство началось 27 мая в Нижнем Новгороде. В продажу в ИТС-Авто в Ижевске автомобиль новой модели поступить летом 2021-го.