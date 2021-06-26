Купаются в фонтанах и едят мороженое: как ижевчане переживают аномальную жару

В жаркую погоду ижевчане собрались у фонтанов. Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске продолжается 30-градусная жара. Некоторые жители радуются солнцу, другие сидят под кондиционерами и не выходят из дома. Собрали для вас фоторепортаж, как город переживает чересчур теплые дни.

Дети резвятся под струями сухого фонтана. Фото: Анастасия Михайлова

Около киосков с мороженым собрались очереди. Фото: Анастасия Михайлова

В жару моментально тает мороженое. Фото: Анастасия Михайлова

Кстати, по данным сайта «Погода и климат», 25 июня в Ижевске был самый теплый день. Столбик термометра поднялся до +33 градусов. Средняя температура июня в этом году была выше нормы на 2,1 градуса и составила +16.8. При этом в 2021 выпало мало осадков: всего 18 мм. Это 28% от нормы (63 мм).

Горожане выбрались на пруд. Фото: Анастасия Михайлова

За всю историю метеонаблюдений самым жарким днем в первом месяце лета было 27 июня 1956 года. Тогда температура воздуха подскочила до 35.8 градусов.

Некоторые ижевчане катаются на лодках. Фото: Анастасия Михайлова

По данным Удмуртского гидрометцентра, такая погода сохранится вплоть до конца июня. Температура превысит норму на 5 — 6 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, сильный ветер во время непогоды. Сохранится высокая пожароопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какими будут лето и осень в Ижевске: рассказывает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец