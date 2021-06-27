Погода на неделю: дождливая, но жаркая погода ожидается в Ижевске

Ясная погода ожидается лишь в субботу Фото: Архив КП

Вся неделя ожидается дождливой, но жаркой. Грозы будут почти каждый день. Что приготовила последняя неделя весны – узнаете ниже.

28 июня, в понедельник, будет небольшой дождь и гроза. Дневная температура достигнет +33 градусов, ночная не опустится ниже +21°С. Максимальная скорость ветра – 11 м/с.

Во вторник, 29 июня, будет пасмурно и гроза. Днем столбик термометра покажет 34 градуса тепла. Ночью прохладнее – до +22. Ветер западный со скоростью 5 м/с.

30 июня ожидается небольшой дождь и ветренная погода. Днем столбик термометра поднимется до +33 градусов, ночью - до +23. Южный ветер подует со скоростью 12 м/с.

В четверг вновь будет гроза. Днем температура достигнет отметки +32, а ночью до +24. Максимальная скорость северо-западного ветра достигнет 12 м/с.

В пятницу, 2 июля погода такая же, гроза и дождь. Дневная температура поднимется до +25, ночная - до +21 Северо-западный ветер до 9 м/с.

Суббота будет единственным ясным днем на этой неделе. Столбик термометра поднимется до +30 днём и до +19 ночью. В воскресенье вновь гроза и дожди. Температура достигнет +26, а ночью похолодает до +20. Ветер Северо-западный, 8 м/с.