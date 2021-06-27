Смертельное ДТП с пешеходом, авария с мотоциклистом и ДТП с переворотом: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Самые страшные ДТП за неделю Фото: Архив «КП» в Ижевске

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

Мотоциклист въехал в автомобиль Hyundai на улице Удмуртская

Мотоциклист въехал в автомобиль Hyundai

ДТП произошло на улице Удмуртская в Ижевске 24 июня около 7 часов 22 минут. 31-летний мотоциклист, ехавший слишком близко к автомобилю Hyundai с 52-летним мужчиной за рулем, столкнулся с ним и получил травмы. В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Подробности

Водителя автомобиля «Ford» и пассажирку «Hyundai» госпитализировали после аварии на трассе Ижевск-Ува

23 июня около 13:30 на 17-м километре трассы Ижевск – Ува автомобиль Ford врезался в Hyundai. Пассажирка Hyundai и водитель «Форда» получили травмы и находятся в больнице. По какой причине произошло ДТП? Подробности

В Удмуртии 59-летний пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП

Водитель мотоцикла был не трезвым

ДТП произошло накануне, 22 июня около 17:00 на дороге Шаклей – Рожки Селтинского района. Пьяный водитель мотоцикла «Иж» с коляской не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Подробности

Погибший и двое травмированных: очередное ДТП с переворотом произошло в Удмуртии

ДТП произошло сегодня, 22 июня в Каракулинском районе Удмуртии. Автомобиль «Hyundai Accent» в пьяным 32-летним водителем за рулем и двумя пассажирами перевернулся на 2-м километре дороги Каракулино – Красный Бор. Подробности

Переходившего дорогу на красный свет 22-летнего пешехода насмерть сбили в Ижевске

Пешеход шел чередорогу на красный свет

ДТП произошло накануне, 20 июня напротив дома № 164 по ул. Ленина в Ижевске. 21-летний водитель Daewoo Nexia сбил 22-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу на красный свет. Подробности