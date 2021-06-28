Парковка на газоне в Ижевске: как не нарваться на штраф и что делать, если места во дворе нет?

Рассказываем, как не нарваться на штраф, что делать, если все-таки получил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В начале месяца в Ижевске вновь начали штрафовать за парковку на газонах – с 1 июня мораторий, действовавший два месяца, был отменен. Что считается газоном и как парковаться, чтобы не нарваться на штраф расскажет «Комсомолка».

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОН?

Газоном считается земельный участок, являющийся элементом благоустройства. При этом даже если на нем не растут кустарники, трава или деревья, парковка здесь все равно запрещена.

На газоне не всегда может расти трава или кустарники Фото: Эдуард КАРИПОВ

«Нарушением будет считаться размещение транспорта, в том числе брошенного, вне зависимости от времени года на территориях, занятых растительностью, и (или) территориях, определенных Правилами землепользования и застройки города Ижевска и документацией по планировке территорий в качестве зон зеленых насаждений и озеленения, на пешеходных дорожках (не являющихся элементом дороги), детских игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического

ГДЕ МОЖНО ПАРКОВАТЬСЯ?

На парковках, дороге или специально отведенном для этого месте.

А ЕСЛИ МЕСТА ВО ДВОРЕ НЕТ?

В этом случае нужно будет искать свободное место в другом дворе или везти машину на платную стоянку. Их в Ижевске порядка 50, они разбросаны по всему городу. За парковку придется заплатить до 50 рублей в час.

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ШТРАВ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ?

Да, сделать это можно в течение десяти дней в Первомайском районном суде – именно он рассматривает в Ижевске дела об административных правонарушениях.

Спокойно парковаться можно только на парковках или на специально отведенном для этого месте Фото: Эдуард КАРИПОВ

«Дело в том, что есть разница между фотофиксацией дорожных камер и устройства, которое отмечает нарушения при парковке, – рассказал юрист. – На последнее воздействует человек, поэтому процедура здесь должна быть несколько другой. Сейчас просто выносят постановление. Чтобы привлечь к ответственности собственника, его должны пригласить в комиссию, составить протокол, что было нарушение, и только тогда выносить постановление. Так нарушаются права собственника автомобиля, и постановление можно обжаловать», – рассказал автоюрист Андрей Демин.

Я НЕ ПАРКОВАЛСЯ НА ГАЗОНЕ, НО МНЕ ПРИШЕЛ ШТРАФ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вам нужно будет доказать в суде, что за рулем был другой человек, который и нарушил правила парковки.

ХОЧУ ОРГАНИЗОВАТЬ ПАРКОВКУ ВО ДВОРЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг 1. Провести общедомовое собрание. На создание парковки должны согласиться не менее 50% от жильцов дома. Еще до собрания лучше узнать, где проходят подземные коммуникации. Это понадобится для получения разрешения от ресурсоснабжающей организации.

Принять решение об организации парковки можно на общедомовом собрании Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Шаг 2. Протокол собрания нужно передать в управляющую компанию или ТСЖ.

«Там уже принимается решение о его строительстве и финансировании», - пояснила директор некоммерческого партнерства «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртия» и член Общественной палаты Ижевска Ирина Пономарева.

Оплатить работы можно несколькими способами. Во-первых, через счет дома на текущий ремонт. Во-вторых, собрав деньги с жителей. И, наконец, поучаствовав в федеральном проекте – «Формирование комфортной городской среды».

МОЖНО ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОГРАДИТЬ УЧАСТОК ДЛЯ ПАРКОВКИ ВО ДВОРЕ?

Нет. По данным администрации Ижевска, любые конструкции или ограждения ставятся во дворах только после решения общедомового собрания, при участии управляющей компании. Если один их жильцов самостоятельно оградил парковочное место (например, установив забор или повесив цепочку), другие собственники могут решить демонтировать их.

Если жильцы дома планируют организовать парковку не на территории дома, а на пустыре, то здесь нужно согласовать с администрацией города. Возможно, по этому участку проходят коммуникации или планируется строительство.

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