Фото: Амир Закиров

Вот уже несколько дней в Ижевске стоит тридцатиградусная жара. От зноя жители спасаются, как могут – кто-то пьет больше воды, кто-то купается в фонтане на площади, иные – уезжают на дачу и огороды. «Комсомолка» собрала несколько необычных способов справиться с жарой.

ЗМЕЯ ВОКРУГ ШЕИ

Например, ижевчанке Екатерине спасаться от жары помогает змея – самка карликового констриктора. Девушка позволяет питомцу обвиться вокруг своей шеи и таким образом охлаждается.

«Змеи – холоднокровные животные, то есть не могут самостоятельно поддерживать температуру тела и прогреваются из внешних источников. Сегодня у меня дома было 29 градусов. При такой фоновой температуре я отключаю обогреватель в террариуме, так как есть риск животное перегреть – охлаждаться сами змеи тоже не могут», - поясняет девушка. – Так что извлеченная из террариума змея на ощупь достаточно прохладная. Сначала ей комфортно висеть у меня на шее – она воспринимает меня как грелку, но уже через 30 минут она приобретает такую же температуру, как у меня, и начинает искать место попрохладнее. То есть максимум 40 минут охлаждения змеей я могут себе позволить. К тому же это хороший массаж шеи!»

Фото: личный архив Екатерины

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ?

Ешьте больше острой пищи

Карри и перец чили содержат такое вещество, как капсаицин – оно стимулирует потоотделение. Чем больше человек теряет влаги в виде испарений, тем сильнее охлаждается и лучше себя чувствует.

Пейте горячий чай

Холодная вода – плохой помощник в жару. Она не утоляет жажду и очень быстро испаряется из организма. А вот горячий чай напротив стимулирует потоотделение, помогает организму легче перенести духоту и летний зной.

Фото: архив «КП»-Ижевск

Выберите правильное место для вентилятора

В такую жару вентиляторами пользуются многие. Но не все знают, что от его местоположения многое зависит. Правильнее всего расположить его в центре закрытого помещения. И тогда, благодаря циркуляции воздуха, пот испарится быстрее. А лучше - поставить вентилятор у открытого окна, чтобы он мог втягивать с улицы прохладный воздух.

Выбирайте закрытую одежду

Открытые платье, короткие шорты и юбки способствуют быстрому перегреву. Вместо них носите летом свободную и закрытую одежду из хлопка и льна. Так и тело будет дышать, и риск обгореть будет минимальным.

Закрывайте шторы

Чтобы утром не изнывать от жары в основательно прогревшейся комнате – плотно закройте шторы с вечера.

Принимайте теплый душ

Прохладный душ принесет лишь временное облегчение – оказавшись в холодной воде, тепло пытается сохранить тепло, не выпускает его наружу. Чтобы охладиться – принимайте душ с теплой водой, выше 20 градусов. Температура упадет и вам станет легче.

Замените лампочки

Замените лампы накаливания на люминесцентные или светодиодные. Они выделяют на 80% меньше тепла – вечером помещение будет быстрее охлаждаться.

ЗНАЙ! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ!

Симптомами теплового и солнечного удара являются головокружение, тошнота, помутнение в глазах, учащенное сердцебиение, мышечные спазмы, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения. При наличии этих признаков нужно скорее переместиться в прохладное, затененное место, следить за дыханием и немедленно вызвать скорую помощь. Также, чтобы охладиться, можно приложить ко лбу влажную ткань, выпить воды или чай с лимоном.

ЖАРА ОТСТУПИТ

По данным удмуртского гидрометцентра, 16 июня в воздух прогрелся до +32, 4°C, побив температурный рекорд 1939 года (тогда воздух нагрелся до +31,6°C). Синоптики предупреждают – есть вероятность, что на этой неделе погода вновь побьет температурный рекорд.

«29 июня температурный рекорд составляет +34,8°C 1991 года. 30 июня + 35,4°C 1954 года. В ближайшие дни в Ижевске ожидается +33-34°C. Это очень близко к абсолютным значениям. Первая половина недели ожидается жаркой. А с 1 июля воздушная масса сменится, она будет более прохладной, температурный фонд будет понижаться: днем +25-28°C, к выходным до +23-25°C. Давать точный прогноз на весь июль пока рано, но вероятнее всего показатели будут в пределах нормы»‎, – рассказывают синоптики.