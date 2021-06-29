Что будет с Березовой рощей в Ижевске и когда на улице Совхозной появится тротуар?

Фото: Архив КП

«Комсомольская правда» продолжает проект «Открытая власть» совместно с Общественной палатой Ижевска. И на этот раз гостями радио «КП» стали глава Индустриального района Любовь Зайцева и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Марат Чемалтынов.

Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска и Любовь Зайцева, глава Индустриального района города стали гостями радио «КП» Фото: Архив КП

КОГДА ПОЯВИТСЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА НА 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ?

Жители Ижевска несколько раз задавали вопрос, касающийся улицы 10 лет Октября – так, на одном из участков есть широкая велодорожка, на которой нет тротуара для пешеходов. Из-за этого люди часто выходили на этот участок и бывали случаи наездов велосипедистов на пешеходов. Однако теперь эта проблема устранена.

«Итоговым решением в данный момент принято временным: знаки «велосипедная дорожка» ликвидированы, они заменены на знак «вело-пешеходная дорожка», то есть, абсолютный приоритет вело-транспорт там иметь не будет, пешеходы должны спокойно ходить. Пока оставляем в такой ситуации, а позже, при финансовой возможности, там будет обустроен тротуар. Мы его уже обсчитали и у нас это написано в перечне», - пояснил Марат Чемалтынов.

ПОЧЕМУ ОГОРОДИЛИ СТАДИОН НА ДЗЕРЖИНСКОГО?

«Действительно, там есть большой стадион, который является собственностью Индустриального техникума, - пояснила Любовь Зайева. – На этом стадионе собиралось очень много посторонних людей, которые занимались не только спортом, но и часто употребляли спиртные напитки. Когда мы обратились в техникум, обратились в министерство образования УР, было принято решение сделать ограждение этой территории»

Сейчас на этом стадионе занимаются спортом дети, а также студенты Индустриального техникума.

«Люди говорят, что в нашем районе много свободного места и свободных пустырей, на которых можно строить стадионы. И я бы хотела напомнить о том, что у нас работает уникальная федеральная программа «Инициативное бюджетирование», - добавила глава района. – Побольше бы инициатив со стороны жителей, мы бы вместе с ними рассмотрели. Инициатива обязательно должна исходить от самих жителей. И совместно мы бы предложили, посмотрели, что еще можно сделать».

О ПАРКОВКАХ И МУСОРКАХ

Еще один вопрос, прозвучавший в эфире, касался парковок на улице Дзержинского. По словам Марат Чемалтынова, если говорить о парковках во дворах, то нужно рассматривать каждый участок отдельно. Иная ситуация в отношении парковок вдоль проезжей части.

«К сожалению, улица Дзержинского довольно старая часть застройки города, там много коммуникаций – это делает вопрос расширения очень непростым. А на опорных коммуникациях располагать какие-либо объекты не то, что не рекомендуется, а нельзя. Улица Дзержинского была отремонтирована по БКД, в ближайшее время мы там строить ничего не будем. Пока так», - отметил он.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ ОСТАНОВКУ НА УЛИЦЕ УДАРНАЯ?

В декабре 2020 года этот остановочный комплекс снесли вместе с ларьком.

«Действительно, эта проблема у нас есть. Этот ларек снесли 30 декабря. Причина – нарушения антиалкогольного законодательства. В этом году запланировано строительство, установка остановочного комплекса. Торги проведены. Я думаю, что июль-август, там уже появится остановочный комплекс», - отметила Любовь Зайцева.

КОГДА ПОЯВИТСЯ ТРОТУАР НА СОВХОЗНОЙ?

Потребность в тротуаре на этой улице есть уже давно. Так, по словам главы района в рамках программы БКД здесь выполняется ремонт дороги и планируется строительство пешеходной дорожки.

«Тротуар будет по всей протяженности улицы Совхозной, однако в некоторых местах – только с одной стороны дороги, - добавляет Марат Чемалтынов. - Естественно, будут предусмотрены пешеходные переходы, по причине того, что там отсутствует техническая возможность: где-то коммуникации проходят, где-то кадастровые участки, и так далее. По сути, как по линейному объекту, можно будет пешком передвигаться полноценно».

ЗАКОННО ЛИ СТАВИТЬ ЗАБОР ВОКРУГ ДОМА?

Один из вопросов, прозвучавших во время эфира, касался микрорайона Столичный – так, в последнее время жители района начали отгораживать территорию своих дворов. Это мешает другим жильцам, которым стало сложнее проходить к остановке или магазинам, находящимся на первых этажах домов.

«Это решение собственников. Проведя собрание, они могут его принять. Другой вопрос, если ограждение мешает движению пешеходов, либо мешает проходить к магазину, находящемуся на придомовой территории. В этом случае нужно разбираться конкретно», - отметила глава района.

ЧТО БУДЕТ С БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕЙ?

2 апреля были объявлены торги на разработку эскизного проекта по Березовой роще. Как объяснил Марат Чемалтынов, сейчас ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации. В будущем эту территорию ждёт масштабная реконструкция – здесь может появиться зона отдыха, спортивная и этнографическая зона, детская зона, площадка для выгула собак, велосипедная дорожка и беговой трек. Кроме того, в парке планируется реконструировать пешеходный мост через речку Карлутку и обустроить деревянный настил вдоль берега.

«Работы запланированы именно СМР уже на основе данной правительственной документации на следующий год», - пояснил он.

ЧТО БУДЕТ С КУСТАРНИКАМИ ВДОЛЬ ТРОТУАРА НА АВАНГАРДНОЙ?

По словам жителей, кустарник на этой территории так разросся, что занимает практически половину дороги – пешеходный поток переместился на левую сторону, ближе к трамвайным путям.

«Этот вопрос решается, сейчас мы ждем выделения соответствующего финансирования, и после этого уже можно будет расходовать, пускать на данные цели средства. Авангардная будет пострижена от той поросли, которая сейчас торчит на пешеходную дорожку», - пообещал Марат Чемалтынов.

ПОЧЕМУ НА СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ ПОСТАВИЛИ ЗНАКИ «ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ»?

«По предложению ГБДД, по рассмотрению отраслевого органа по координации дорожного движения города, был рассмотрен такой вариант, что одностороннее движение там все-таки необходимо. Условлено это скоплением учреждений для дошкольников, школьников, честно говоря, дорога загружена была. Плюсом организовывалась парковка по обеим сторонам, ограничивалась зона видимости и местами ширина проезжей части не соответствовала нормативу, чтобы разъезжаться в двух направлениях», - пояснили специалисты.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ОКОЛО УДГУ?

По словам жителей, он находится в ужасном состоянии – ступеньки разрушены, спускаться и подниматься просто опасно.

«Там очень некрасиво себя повел арендатор, который не продлил срок аренды, все доломал и ушел оттуда спокойный и довольный. Часть аварийных повреждений ступеней была устранена по контракту содержания автомобильных дорог. По новому контракту, действующему, который должен стартовать с 1 июля, мы эти работы продолжим, но о его глобальной реконструкции говорить пока рано. В этом году у нас расторговываются контракты по проектированию, на капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. На три планируем, он в том числе, у УдГУ», - отметил Марат Чемалтынов.

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