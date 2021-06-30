Утро в Ижевске: смерть младенца за два часа до рождения, приостановление плановой медпомощи и агрессивные пчелы

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 30 июня, синоптики обещают нам жаркую и немного дождливую погоду, а пока вы не успели войти в рабочий ритм, читайте главные новости столицы Удмуртии одной строкой:

- «Берем вопрос на обсуждение»: Олег Бекмеметьев о реконструкции бульвара Воскресенского в Ижевске

- Глава Удмуртии Александр Бречалов получит второй компонент вакцины в прямом эфире

- За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 94 человека

- Почему жителям Ижевска важно знать свой уровень антител и как долго они защищают организм от коронавируса?

- Государство будет платить ЧОПам деньги за охрану школ в Удмуртии

- Гроза и ветер при 33-градусной жаре: о непогоде в Удмуртии на 30 июня

- Реконструкция главного корпуса оружейного завода и проспект Калашникова: о чем еще рассказал глава Ижевска

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Приостановление плановой медпомощи

Приостановление плановой медпомощи не коснется детей Фото: pixabay.com

В больницах Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в условиях дневного стационара, а также оказание первичной плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Однако, эти изменения не коснутся детей.

Ребенок погиб за два часа до рождения

По словам матери, ребенок всю беременность развивался нормально Фото: pixabay.com

Ксения (имя героини заменено по ее просьбе – Прим. Ред.) была счастлива. Она готовилась к родам девочки и уже подбирала ей имя. Но дочка так и не увидела этот мир. Малышка скончалась за пару часов до рождения.

Ответили на главные вопросы по Индустриальному району

Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска и Любовь Зайцева, глава Индустриального района города стали гостями радио «КП» Фото: Архив КП

«Комсомолка» продолжает проект «Открытая власть» совместно с Общественной палатой Ижевска. На этот раз гостями радио «КП» стали глава Индустриального района Любовь Зайцева и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Марат Чемалтынов. Здесь они ответили на главные вопросы жителей района.

Агрессивные пчелы у подъезда

Пчелы не пропускали людей к подъездной двери Фото: pixabay.com

23 июня жители дома № 11 на улице Гагарина обнаружили пчелиный рой возле подъездной двери. Ижевчанин Алексей смог снять насекомых на видео.