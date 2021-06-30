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Общество30 июня 2021 6:54

Утро в Ижевске: смерть младенца за два часа до рождения, приостановление плановой медпомощи и агрессивные пчелы

«Комсомолка» расскажет, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Михайлова
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Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 30 июня, синоптики обещают нам жаркую и немного дождливую погоду, а пока вы не успели войти в рабочий ритм, читайте главные новости столицы Удмуртии одной строкой:

- «Берем вопрос на обсуждение»: Олег Бекмеметьев о реконструкции бульвара Воскресенского в Ижевске

- Глава Удмуртии Александр Бречалов получит второй компонент вакцины в прямом эфире

- За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 94 человека

- Почему жителям Ижевска важно знать свой уровень антител и как долго они защищают организм от коронавируса?

- Государство будет платить ЧОПам деньги за охрану школ в Удмуртии

- Гроза и ветер при 33-градусной жаре: о непогоде в Удмуртии на 30 июня

- Реконструкция главного корпуса оружейного завода и проспект Калашникова: о чем еще рассказал глава Ижевска

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Приостановление плановой медпомощи

Приостановление плановой медпомощи не коснется детей

Приостановление плановой медпомощи не коснется детей

Фото: pixabay.com

В больницах Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в условиях дневного стационара, а также оказание первичной плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Однако, эти изменения не коснутся детей.

Ребенок погиб за два часа до рождения

По словам матери, ребенок всю беременность развивался нормально

По словам матери, ребенок всю беременность развивался нормально

Фото: pixabay.com

Ксения (имя героини заменено по ее просьбе – Прим. Ред.) была счастлива. Она готовилась к родам девочки и уже подбирала ей имя. Но дочка так и не увидела этот мир. Малышка скончалась за пару часов до рождения.

Ответили на главные вопросы по Индустриальному району

Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска и Любовь Зайцева, глава Индустриального района города стали гостями радио «КП»

Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска и Любовь Зайцева, глава Индустриального района города стали гостями радио «КП»

Фото: Архив КП

«Комсомолка» продолжает проект «Открытая власть» совместно с Общественной палатой Ижевска. На этот раз гостями радио «КП» стали глава Индустриального района Любовь Зайцева и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Марат Чемалтынов. Здесь они ответили на главные вопросы жителей района.

Агрессивные пчелы у подъезда

Пчелы не пропускали людей к подъездной двери

Пчелы не пропускали людей к подъездной двери

Фото: pixabay.com

23 июня жители дома № 11 на улице Гагарина обнаружили пчелиный рой возле подъездной двери. Ижевчанин Алексей смог снять насекомых на видео.

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