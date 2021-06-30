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Общество30 июня 2021 15:30

Изменения июля-2021, которые коснутся жителей Ижевска

Переход на карту «МИР», новые выплаты и поставки новой вакцины от коронавируса
Анастасия Михайлова
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Повышение тарифов ЖКХ, расширенная диспансеризация – что изменится в следующем месяце

Повышение тарифов ЖКХ, расширенная диспансеризация – что изменится в следующем месяце

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Месяц лета позади, но не отчаиваемся – впереди еще два. Планируйте свой отпуск или выходные, а мы расскажем, что подготовил июль для жителей Ижевска.

Приедет «легкий» Спутник

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в регион только в июле. Об этом сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила в личном аккаунте «Инстаграм». Она отметила, что этот препарат представляет собой первый компонент «старшей» вакцины и станет более доступным для жителей Удмуртии.

Новую вакцину можно поставить только один раз

Новую вакцину можно поставить только один раз

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Выплаты для беременных и одиноких родителей

Кабинет министров России выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства страны. Выплаты получат женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, пособия получат одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Денежные выплаты составят 6,3 и 5,5 тысяч рублей.

Вырастут тарифы ЖКХ

Традиционно с 1 июля в России повышаются тарифы на коммунальные услуги. В ходе очередной сессии Гордумы Ижевска депутаты согласовали предельные индексы изменения размера платы за ЖКУ. Так, для большинства жителей города тарифы поднимутся не более, чем на 8%. Однако, водоотведение и водоснабжение подорожает на 17%. МУП «Ижводоканал» потратит дополнительные средства на реконструкцию сетей.

Больше всего подорожает водоснабжение и водоотведение

Больше всего подорожает водоснабжение и водоотведение

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Только «МИР»

С 1 июля все социальные выплаты и пенсии будут приходить на карты «МИР». Как сообщают в пенсионном фонде России, пособия больше не будут приходить на иностранные платежные системы. Кроме этого, выплаты можно получить на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или почтой.

Увеличат коечный фонд

Из-за роста заболеваемости в Удмуртии увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом – с 1 459 до 1 711 коек. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, в июле 152 койки развернут в Завьяловской районной больнице, еще 100 – в Можгинской.

Коечный фонд увеличится на 252 единицы

Коечный фонд увеличится на 252 единицы

Фото: Амир Закиров

Здоровье переболевших коронавирусом поверят дополнительно

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в регионах страны с 1 июля начнется расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Медицинские осмотры проведут с целью выявления осложнений после новой инфекции.

Жаркий июль

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 16+) о том, что среднесуточная температура в июле будет выше нормы. Ненамного – на 1,5-2°С с недобором по осадкам до 20%.

По его словам, средняя дневная норма температура воздуха в июле в Ижевске составляет +24,6°С, ночная – около +13,6°С.

Синоптики утверждают, что погода в июле этого года будет сухой и жаркой

Синоптики утверждают, что погода в июле этого года будет сухой и жаркой

Фото: Анастасия Михайлова

Сигареты станут дороже

С 1 июля будет установлена минимальная розничная цена на табачные изделия. Такой закон приняли еще в декабре прошлого года. В силу он вступил только в апреле, и торговым точкам давались три месяца, чтобы реализовать продукцию, выпущенную ранее. Теперь же пачка сигарет не будет стоить дешевле, чем 108 рублей. Средняя цена на табачную продукцию составит 140 рублей.

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