Животные и жара. Как ижевчанам спасти своих питомцев от теплового удара

В жару тяжело не только людям Фото: Архив КП

Уже вторую неделю в Ижевске не спадает жара. На улице пекло - больше 28-30 градусов, но и в городской квартире не легче. И если человек может съесть мороженое и принять прохладный душ, то с животными зачастую сложнее. Рассказываем, как уберечь питомцев от перегрева.

ТЕМНО И ПРОХЛАДНО

Чаще всего животные выбирают для отдыха линолеум или паркет – на нем прохладно, но не так жестко, как, к примеру, на кафеле. А еще ищут темные места.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Софья Самойлова

Фото: Екатерина Ардашева

А особо сообразительные устраиваются под вентилятором или кондиционером, и тогда нужно следить, чтобы поток воздуха не был слишком сильным и холодным.

Фото: Елена Юшкова

Фото: Алёна Селезнёва

Если животное выходит на улицу, постарайтесь перенести прогулки на утренние и вечерние часы, не водите питомца по солнцепеку, а еще никогда не оставляйте в закрытом автомобиле – даже на минуточку.

Фото: Екатерина Ардашева

Отдельно стоит сказать про животных, которые живут в клетках и террариумах – они не могут выбирать себе место, поэтому нужно убедиться, что на вольер не падают прямые солнечные лучи. Все обогревательные элементы на период жары лучше отключить.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Помочь животному охладиться могут водные процедуры. Но лучше всего ограничиваться обтиранием влажным полотенцем или смачиванием подушечек лап – через них идет самая сильная теплоотдача.

Фото: Екатерина Ардашева

Купать животное принудительно, если оно этого не любит, не стоит: стресс не лучше перегрева. То же самое касается использования пульверизатора, многие кошки его боятся.

Фото: Ирина Саляхова

А вот птицы и рептилии иногда любят «душ».

Фото: Екатерина Ардашева

ЧТО В МИСКЕ

В первую очередь в жаркую погоду у любого животного должен быть доступ к воде. Можно даже поставить по миске в каждой комнате.

Фото: Елена Кардопольцева

А вот рацион необходимо облегчить – не давайте в жару жирных кормов и не перекармливайте питомца, особенно если у него есть проблемы с лишним весом.

Фото: Екатерина Ардашева

Кормление, как и прогулки, лучше перенести на раннее утро и поздний вечер.

Фото: Полина Андрианова

Многие животные питают страсть к мороженому, но ветеринары не рекомендуют давать это лакомство – оно содержит слишком много сахара и имеет слишком низкую температуру.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЖИВОТНОМУ ПЛОХО?

Высокие температуры опасны для пожилых и беременных животных, а также особей с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Тяжело жару также переносят собаки брахицефалы – породы с короткой мордой, и длинношерстные породы. Для последних иногда самым лучшим решением может являться регулярное вычесывание и стрижка.

Фото: Анастасия Захарова

О плохом самочувствии в жару говорит учащенное дыхание и бледность десен животного. Животное может вести себя беспокойно или наоборот слишком вяло, иногда под кожей начинают проступать сосуды.

Фото: Анна Киршина

Если вы заподозрили у питомца тепловой удар, его необходимо как можно скорее перенести в тень, напоить прохладной водой, обтереть влажной тканью, особенно тщательно смочив живот, подушечки лап, морду и уши. Затем нужно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.