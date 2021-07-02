Утро в Ижевске: ремонт ливневок, расселение жильцов из аварийного дома и отмена ряда фестивалей

На некоторые фестивали и праздники, куда ездят ижевчане, сорвались планы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 2 июля. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

На ремонт ливневок в Ижевске выделили 5 млн рублей

Случаев подделки сертификатов о вакцинации в Удмуртии не зарегистрировано

50-метровый бассейн на улице Советской в Ижевске сдадут в августе

Жителя Удмуртии осудили на 23 года за убийство девушки в 2006-м

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