Выброс хлора произошел в городке Металлургов в Ижевске

Вдыхать пары хлора опасно Фото: Константин ИВШИН

Вечером 2 июля в Ижевске на станции подъема воды по адресу улица Песочная, 9а произошел выброс хлора, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Жителей попросят срочно покинуть территорию городка Металлургов, так как пары опасны, они раздражают органы дыхания, глаза и кожу.

Если опасную зону покинуть невозможно, следует остаться в помещении и плотно закрыть все двери и окна. При необходимости жителям нужно применять средства индивидуальной защиты.

Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений. Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов, марлевая повязка, смоченная водой или 2% раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды).

Неотложная помощь: вынести пострадавшего из опасной зоны (транспортировка только лежа), освободить от одежды, стесняющей дыхание, обильное питье 2% раствора соды, промывание глаз, желудка, носа этим же раствором, в глаза - 30% раствор альбуцида. Затемнение помещения, темные очки.