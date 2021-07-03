6 главных заявлений Владимира Путина, которые коснутся жителей Удмуртии

Президент ответил на 70 вопросов жителей Фото: Kremlin.ru

30 июня состоялась традиционная Прямая линия с президентом России во время которой Владимир Путин дал ответы на 70 вопросов от жителей страны. «Комсомолка» выделила шесть главных заявлений президента, напрямую касающихся жителей Удмуртии.

ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Многие жители ожидаемо интересовались темой коронавируса, особенно вопросами вакцинации. Многих волновало, насколько законно вводить эту процедуру на обязательной основе.

«Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие – это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане», – сказал Владимир Путин.

Вакцинация от коронавируса - одна из самых обсуждаемых тем Фото: Диля Ахмадишина

При этом президент ответил, про при подъеме заболеваемости власти регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, если такова будет рекомендация главных санитарных врачей.

В Удмуртии пока нет речи об обязательной вакцинации, но привиться могут все желающие: в поликлинике по месту жительства, передвижных медицинских пунктах и на Центральной площади Ижевска.

ПОДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ

Рост цен на продукты – вторая проблема, которая волнует людей по всей России. И Удмуртия здесь не исключение. Причем иногда ситуация выглядит очень странно: например, бананы из Эквадора стоят дешевле моркови из соседнего региона.

Проблема, по словам Путина, заключается в том, что мировые индексы на продукты питания уже 10 лет находятся на самой высокой планке.

Продукты дорожают по всей стране Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вот что президент сказал по этому поводу:

«Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона – надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплее, – оттуда везут. Конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее».

В прошлом году правительством был принят ряд решений по сдерживанию цен на продукты. Среди таких мер: заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, субсидии производителям на закупку сырья и повышение вывозных таможенных пошлин.

«Вопрос идет о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Повторяю еще раз: меры принимаются», - заявил президент.

СЛОВО О ГАЗИФИКАЦИИ

Газификация частных домов – еще одна тема, не теряющая популярности. Много вопросов было задано о бесплатном проведении газопровода к участкам. Сейчас это должно быть бесплатно для жителей. Но по факту с них продолжают требовать деньги.

На Прямой линии поднималиьс самые важные темы Фото: Kremlin.ru

«Мы сделаем так, чтобы безусловно было обеспечено то, что обещано: труба подошла к участку бесплатно. А тем, что внутри участка, мы займемся отдельно, – заявил он. – От магистральной трубы и до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Или за счет «Газпрома», или за счет организаций, которые руководят этим хозяйством в вашем регионе. До забора – бесплатно, внутри – на деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи в связи с тем, чтобы сделать единый договор», – сказал Владимир Путин.

Также президент добавил, что в правительство уже разрабатывает типовой договор, который позволит избежать необоснованного завышения цен при подводе газа к участку. Глава Удмуртии Александр Бречалов также прокомментировал данную тему в своем «Твиттере». Он написал:

«В Удмуртии действует несколько программ по развитию газоснабжения и газификации. До 2032 года планируется построить почти 1800 км межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей, газопроводов».

РОСТ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ

Жители нескольких регионов России пожаловались на сообщили о резкий рост цен на жилье, связав это с введением программы льготной ипотеки. Но президент считает, что данный проект все имеет положительное значение.

Цены на жилье растут Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Между тем льготная ипотека, несмотря на рост цен, хотя здесь разные причины, сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этим смогли воспользоваться свыше 500 тысяч человек», – сказал Владимир Путин и добавил, что программа продлена до лета 2022 г., только уже под 7,5 % годовых.

«Во всяком случае, льгота сохранена. Вместе с тем оставили льготы, связанные с помощью семьям с детьми. Первоначально льгота была для семьи, где есть два ребенка, а совсем недавно приняли решение распространить и на семьи под 6 %, где ребенок появился в 2018 году – первый ребенок», – сказал президент, подчеркнув, важность увеличения предложений на рынке и сохранения приемлемых цен на стройматериалы.

О «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»

Реализация в регионах «мусорной реформы» также волнует жителей. Многих не устраивает система расчета стоимости услуг, а также возмущает, что некоторые местные компании смешивают раздельно собранный мусор.

Многие вопросы касались финансовой стороны жизни Фото: Kremlin.ru

«Сейчас 60 миллионов тонн у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги в этом направлении только делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 миллионов тонн и на переработку 3 миллионов тонн <…>. Сейчас кроме раздельного сбора и утилизации приступаем к практическим задачам. Намечено строительство пяти заводов. Прорабатываем расширение программы. Это большая работа <…>. Конечно, вопиющие случаи требуют оперативного вмешательства. Но есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Это когда люди стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине это сваливается. Это недолжным образом организованная работа операторов, которых надо привлекать к ответственности», – прокомментировал Владимир Путин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов написал в «Твиттере», что в Удмуртии работа ведется активно. «За время «мусорной реформы» легализовано 170 тыс. т мусора. Введены 4 сортировочные станции – обрабатываем 87 % отходов. Построено 2700 контейнерных площадок. Вчера депутаты поддержали наше решение субсидировать строительство площадок в МО – 30 млн на этот год», – сообщил глава региона.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В ответ на многочисленные вопросы российских мам и пап, президент гарантировал, что в августе единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат родители всех детей в возрасте от 6 лет, даже если ребенок пойдет в школу в следующем году.

Выплаты в августе получат все семьи с детьми от 6 лет Фото: pixabay.com

«В соответствии с законом они могут идти не с семи лет, а с шести. И как – люди деньги получат – а ребенок в школу не пойдет с шести лет? Но платить нужно всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если в этом году в школу не пойдут», – сказал Президент.

Всего на обеспечение выплат семьям выделено 46 млрд рублей.

«С 1 июля начнется прием заявлений на выплату женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. В Удмуртии эта мера коснется порядка 30 тысяч жителей», – напомнил глава региона Александр Бречалов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.