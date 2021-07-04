Погода на неделю: ясная и малооблачная погода без дождей ожидается в Ижевске

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В целом, неделя ожидается не такой жаркой, как предыдущие. Правда, ближе к выходным относительная жара вернется. Какой будет погода в ближайшие дни – читайте ниже.

5 июля, в понедельник, ожидается ясная безоблачная погода. Дневная температура достигнет +22 C, ночью ожидается до +13°С. Максимальная скорость ветра – 4,8 м/с.

Во вторник, 6 июля, на небе будет чуть больше облаков. Днем столбик термометра покажет 24 C. Ночью – до +14 C. Ветер днем 3,5 м/с, ночью 1,5 м/с.

7 июля вновь ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью - до +15 C. Ветер днем северо-восточный до 3 м/с, ночью северо-западный, 1 м/c.

В четверг синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем температура достигнет отметки +28 C, а ночью до + 18 C. Днем ветер северный до 2,6 м/с, ночью северо-западный 1,3 м/с.

В пятницу, 9 июля также будет облачно с прояснениями Дневная температура поднимется до 31 C, ночная - до +19 C. Ветер северо-западный, до 2,4 м/с.

В субботу столбик термометра поднимется до +27 C днём и до +17 C ночью. В воскресенье температура достигнет +26, а ночью опустится до +16 C. В выходные обещают облачность с прояснениями. Ветер будет северный и северо-западный, до 2 м/с.