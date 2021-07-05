Выборы в Госдуму 2021: кто будет бороться за креcло депутата от Удмуртии?

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва Фото: архив КП
19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. На избирательном участке жители Удмуртии получат два бюллетеня – первый с партиями, второй – с кандидатами по одномандатным округам. Часть мандатов распределят по партийным спискам, еще два отдадут одномандатникам (территория республики поделена на два таких округа). Кто в итоге будет бороться за кресло депутата от Удмуртии, расскажет «Комсомолка».
КАНДИДАТЫ ПО СПИСКАМ
«Единая Россия»:
- Александр Бречалов, глава Удмуртии;
- Андрей Исаев, действующий депутат Госдумы от республики;
- Лариса Буранова, министр национальной политики региона;
- Надежда Михайлова, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии;
- Юрий Федоров, сенатор от республики;
- Андрей Тимофеев, советник председателя ДОСААФ.
КПРФ (партия объединила в одну группу наш регион и Пермский край). От Удмуртии в списки вошли:
- Владимир Бодров, депутат республиканского Госсовета;
- Александр Сыров, депутат Гордумы Ижевска.
ЛДПР (партия объединила в одну группу Удмуртию с Кировской областью). От Удмуртии в списки вошли:
- Тимур Ягафаров, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете региона;
- Александр Захариков, депутат совета депутатов Завьяловского района.
«Справедливая Россия — за правду» (партия объединила в одну группу Удмуртию с Кировской областью). От Удмуртии в списки вошли:
- Фарид Юнусов, руководитель отделения партии в Удмуртии и фракции в республиканском парламенте;
- депутат совета депутатов Селтинского района Владимир Овсянников;
- председатель регионального отделения «Молодежи СР» Виталий Козырев.
«Партия пенсионеров»
- бывший министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин;
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
В Удмуртском одномандатном округе №33 (север республики, часть Завьяловского района и Ижевска) на данный момент известно о выдвижении следующих кандидатов:
Андрей Исаев, действующий депутат Госдумы («Единая Россия»);
Александр Сыров, депутат Гордумы Ижевска (КПРФ);
Алексей Кузнецов, руководитель фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска;
Фарид Юнусов, руководитель отделения партии «Справедливая Россия – за правду» в Удмуртии и фракции в республиканском парламенте;
Людмила Корепанова, руководитель местного отделения Партии пенсионеров;
Ия Боронина, юрист, руководитель удмуртского регионального отделения Партии "Яблоко"
В Ижевском одномандатном округе №34 (юг республики, часть Завьяловского района и Ижевска) на данный момент известно о выдвижении следующих кандидатов:
- Олег Гарин, заместитель председателя Гордумы Ижевска (Единая Россия);
- Владимир Бодров, депутат республиканского Госсовета (КПРФ);
- Тимур Ягафаров, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете региона;
- Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка («Справедливая Россия – за правду»);
- Александр Тугулев, председатель правления ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (Партия пенсионеров);