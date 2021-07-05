Выборы в Госдуму 2021: кто будет бороться за креcло депутата от Удмуртии?

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва Фото: архив КП

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. На избирательном участке жители Удмуртии получат два бюллетеня – первый с партиями, второй – с кандидатами по одномандатным округам. Часть мандатов распределят по партийным спискам, еще два отдадут одномандатникам (территория республики поделена на два таких округа). Кто в итоге будет бороться за кресло депутата от Удмуртии, расскажет «Комсомолка».

КАНДИДАТЫ ПО СПИСКАМ

«Единая Россия»:

- Александр Бречалов, глава Удмуртии;

- Андрей Исаев, действующий депутат Госдумы от республики;

- Лариса Буранова, министр национальной политики региона;

- Надежда Михайлова, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии;

- Юрий Федоров, сенатор от республики;

- Андрей Тимофеев, советник председателя ДОСААФ.

КПРФ (партия объединила в одну группу наш регион и Пермский край). От Удмуртии в списки вошли:

- Владимир Бодров, депутат республиканского Госсовета;

- Александр Сыров, депутат Гордумы Ижевска.

ЛДПР (партия объединила в одну группу Удмуртию с Кировской областью). От Удмуртии в списки вошли:

- Тимур Ягафаров, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете региона;

- Александр Захариков, депутат совета депутатов Завьяловского района.

«Справедливая Россия — за правду» (партия объединила в одну группу Удмуртию с Кировской областью). От Удмуртии в списки вошли:

- Фарид Юнусов, руководитель отделения партии в Удмуртии и фракции в республиканском парламенте;

- депутат совета депутатов Селтинского района Владимир Овсянников;

- председатель регионального отделения «Молодежи СР» Виталий Козырев.

«Партия пенсионеров»

- бывший министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин;

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

В Удмуртском одномандатном округе №33 (север республики, часть Завьяловского района и Ижевска) на данный момент известно о выдвижении следующих кандидатов:

Андрей Исаев, действующий депутат Госдумы («Единая Россия»);

Александр Сыров, депутат Гордумы Ижевска (КПРФ);

Алексей Кузнецов, руководитель фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска;

Фарид Юнусов, руководитель отделения партии «Справедливая Россия – за правду» в Удмуртии и фракции в республиканском парламенте;

Людмила Корепанова, руководитель местного отделения Партии пенсионеров;

Ия Боронина, юрист, руководитель удмуртского регионального отделения Партии "Яблоко"

В Ижевском одномандатном округе №34 (юг республики, часть Завьяловского района и Ижевска) на данный момент известно о выдвижении следующих кандидатов:

- Олег Гарин, заместитель председателя Гордумы Ижевска (Единая Россия);

- Владимир Бодров, депутат республиканского Госсовета (КПРФ);

- Тимур Ягафаров, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете региона;

- Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка («Справедливая Россия – за правду»);

- Александр Тугулев, председатель правления ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (Партия пенсионеров);